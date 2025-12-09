- أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بإحالة وسيم بديع الأسد إلى القضاء، بعد تحريك دعوى جنائية ضده، في إطار تفعيل مسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق. - وُلد وسيم الأسد في القرداحة عام 1980، وبرز كأحد أفراد العائلة الحاكمة سابقاً، حيث ارتبط اسمه بالأنشطة الأمنية والاقتصادية، وواجه اتهامات بتهديد المعارضين وتهريب المخدرات. - اعتُقل وسيم الأسد في يونيو 2025 بعملية أمنية، وتُعد محاكمته اختباراً لوعود السلطة الجديدة في التعامل مع إرث الانتهاكات السابقة.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، أنّ قاضي التحقيق المختص أصدر قراراً يقضي بإحالة الموقوف وسيم بديع الأسد إلى قاضي الإحالة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية وعرضه على المحكمة المختصة، وذلك عقب تحريك دعوى جنائية رسمية بحقه.

وتزامن الإعلان مع نشر مقطع فيديو يوثّق جانباً من التحقيقات الجارية مع الأسد، في خطوة قالت الوزارة إنها تأتي في إطار ما تصفه بـ"تفعيل مسار العدالة الانتقالية" بعد سقوط النظام السابق.

ويُعد وسيم بديع الأسد، المولود في القرداحة عام 1980، أحد أبرز أفراد العائلة الحاكمة سابقاً، وبرز خلال سنوات الثورة السورية بوصفه إحدى الشخصيات الأمنية المرتبطة مباشرة بدائرة الرئيس المخلوع بشار الأسد. وكان له حضور واسع في المشهد الموالي للنظام، إذ اشتُهر بتهديداته المتكرّرة لمعارضي الأسد عبر تسجيلات مصوّرة تداولتها منصّات التواصل الاجتماعي في تلك الفترة. كما أسّس شركة "أسد الساحل"، التي ارتبط اسمها بالأنشطة الاقتصادية والأمنية خلال سنوات الحرب، وهو شقيق عمار الأسد الذي شغل سابقاً عضوية في مجلس الشعب.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت، في 21 يونيو/ حزيران 2025، إلقاء القبض على وسيم الأسد في عملية أمنية قرب منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، عقب استدراجه أثناء محاولته العبور من الحدود السورية - اللبنانية. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانها حينها، أنّ العملية نُفِّذت من قبل جهاز الاستخبارات العامة وبدعم من وحدات تابعة لها، مؤكدة أنّ الأسد يُعتبر من "أبرز تجار المخدرات" والمتورطين في سلسلة جرائم ارتُكبت خلال فترة النظام البائد.

وقاد وسيم الأسد، خلال سنوات ما قبل سقوط النظام، مجموعة مسلّحة اتُّهمت بممارسة انتهاكات واسعة، كما ظهر مراراً في تسجيلات مصوّرة يوجّه فيها تهديداته لمعارضي السلطة، ما رسّخ صورة إحدى أبرز الشبكات شبه العسكرية التي شكّلت غطاءً أمنياً للنظام السابق. وتشير الاتهامات الموجهة إليه إلى تورّطه في شبكات تهريب المخدرات، بالتنسيق مع ضباط من جيش النظام السابق، وعدد من كبار المهرّبين عبر الحدود، إلى جانب علاقته الوطيدة بمهرب المخدرات اللبناني نوح زعيتر.

وتأتي إجراءات إحالته إلى القضاء وسط متابعة واسعة للملف، على اعتبار أن وسيم الأسد أحد أبرز رموز مرحلة ما قبل سقوط النظام، وأن محاكمته تُعدّ اختباراً لوعود السلطة الجديدة في التعامل مع إرث الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال العقد الماضي.