وزارة العدل الأميركية تنشر فيديو للمتهم بمحاولة اغتيال ترامب

- كشفت وزارة العدل الأميركية عن فيديو يظهر محاولة اغتيال الرئيس ترامب في فندق هيلتون بواشنطن، حيث أطلق المشتبه به كول آلن النار على عنصر من جهاز الخدمة السرية خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض. - الفيديو يظهر آلن وهو يتجاوز نقطة تفتيش أمني حاملاً بندقية، ويُظهر أيضاً إطلاق النار من قبل عنصر الخدمة السرية دون إصابة آلن، وتمت السيطرة عليه بعد مشاجرة. - وُجهت لآلن تهمة محاولة اغتيال ترامب، ويواجه السجن مدى الحياة، وتعيد الحادثة للأذهان تهديدات سابقة تعرض لها ترامب خلال حملاته الانتخابية.

كشفت وزارة العدل الأميركية، الخميس، شريط فيديو للمشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس

دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي، يظهره وهو يقتحم نقطة تفتيش أمني في فندق هيلتون في واشنطن ويطلق النار على أحد عناصر جهاز الخدمة السرية. وقالت المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، على منصة إكس، إن المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة أظهرت أيضاً المشتبه به كول آلن وهو "يستطلع المنطقة" في فندق هيلتون في اليوم السابق للهجوم، الذي وقع السبت خلال عشاء سنوي لمراسلي البيت الأبيض.

ويتضمن الفيديو الذي تبلغ مدته ست دقائق تقريباً، مشاهد لرجل يسير ذهاباً وإياباً في ممر، وعبر مركز للياقة البدنية. ويُظهر أحد المشاهد الرجل حاملاً ما يبدو أنه بندقية طويلة الماسورة، وهو يندفع عبر نقطة تفتيش أمني متجاوزاً الشرطيين الذين يرتدون الزي الرسمي وعناصر جهاز الخدمة السرية الذين يرتدون بدلات.

وقالت بيرو إن الفيديو يظهر "كول آلن وهو يطلق النار على عنصر من جهاز الخدمة السرية أثناء محاولته اغتيال الرئيس في عشاء مراسلي البيت الأبيض". وأضافت "لا يوجد دليل على أن إطلاق النار كان نتيجة نيران صديقة"، مشيرة إلى أن الفيديو قُدّم للمحكمة. وتظهر اللقطات أحد عناصر جهاز الخدمة السرية يطلق النار من سلاحه ثلاث مرات باتجاه المهاجم، رغم أن الشرطة أكدت أن آلن لم يُصب بالرصاص أثناء الهجوم.

وفي مقطع فيديو بالتصوير البطيء نشرته وزارة العدل، وُضعت دوائر بيضاء حول سلاح أحد العناصر في اللحظات الثلاث التي شوهدت فيها ومضات ناتجة من إطلاق النار من السلاح. وتمّت السيطرة على الرجل البالغ 31 عاماً بعد مشاجرة فوضوية مع حراس الأمن. وأُطلقت أعيرة نارية، لكنّ أحداً لم يُقتل. ولم يظهر مشهد القبض عليه في الفيديو الذي كشف الخميس، كما لم يتّضح على الفور من اللقطات من هو الشخص الذي أُطلقت النار عليه.

ووجّه القضاء الأميركي الاثنين، تهمة محاولة اغتيال ترامب إلى آلن الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ترامب لمحاولة استهداف أو تهديدات بإطلاق نار، فقد تعرّض قبل حادثة تجمّع عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق هيلتون، لسلسلة من الاستهدافات والتهديدات خلال السنوات الماضية. وأعادت حادثة السبت الأذهان إلى سلسلة من الاستهدافات والتهديدات السابقة، التي تعود إلى حملة ترامب الرئاسية الأولى. وتشمل هذه السلسلة حوادث إطلاق نار من قبل مسلحين منفردين في تجمعاته الانتخابية، واختراقات أمنية متكررة. ونجا ترامب من محاولتي اغتيال سابقتين، كلتاهما خلال حملته الانتخابية لعام 2024. وكشفت كلتا المحاولتين عن تقصيرات في جهاز الخدمة السرية، ما أدى إلى تحقيقات واستبعاد قائد في الجهاز.

(فرانس برس، العربي الجديد)