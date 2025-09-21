وزارة الدفاع السورية تحمّل "قسد" مسؤولية مجزرة أم تينة شرق حلب

- اتهمت وزارة الدفاع السورية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمسؤولية مجزرة في قرية أم تينة بريف حلب، حيث استهدفت قسد قرى تل ماعز وعلصة والكيارية بقذائف الهاون، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. - نفت الوزارة استهداف الجيش السوري للقرية، مؤكدة أن قسد تواصل استهداف المدنيين بشكل ممنهج، بينما اتهمت قسد الجيش السوري بالمسؤولية عن المجزرة. - بثت "حملة الرقة تذبح بصمت" تسجيلاً يظهر استخدام قسد لراجمة صواريخ بين المدنيين، وسط تحشيد عسكري وهدوء مؤقت بعد توقف القصف المتبادل.

حمّلت وزارة الدفاع السورية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولية مجزرة وقعت مساء أمس السبت في قرية أم تينة بريف حلب، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، اليوم الأحد، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن قوات "قسد" استهدفت مساء السبت قرى تل ماعز وعلصة والكيارية في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، وهي قرى خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، مؤكدة استخدام المليشيا راجمة صواريخ متمركزة في قرية أم تينة -الواقعة تحت سيطرتها- في عمليات القصف.

ونفت الإدارة تنفيذ أي عملية استهداف من قبل الجيش السوري لقرية أم تينة، موضحة أن (قسد) هي المسؤولة عن قصف القرية. وأكدت الوزارة أن المليشيا تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج، مشيرة إلى أن قصفاً نفذته على قرية الكيارية في 10 من سبتمبر/أيلول أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

من جانبها، اتهمت المليشيا في بيان صدر عنها مساء أمس السبت الجيش السوري بالمسؤولية عن المجزرة التي ارتكبت في قرية أم تينة بمنطقة دير حافر شرق حلب، موضحة أن سبعة من المدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون.

في المقابل، بثت "حملة الرقة تذبح بصمت" تسجيلاً مصوراً قالت إنه يظهر راجمة صواريخ متمركزة بين بيوت المدنيين في ريف دير حافر، تستخدمها "قسد" في قصف بلدات خاضعة لسيطرة الحكومة السورية في ريف حلب الشرقي. وقال الناشط الإعلامي مدين عليان لـ"العربي الجديد" إن ريف حلب الشرقي يشهد حالة تحشيد من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بالتزامن مع عودة الهدوء بعدما توقفت عمليات القصف المتبادل أمس ما بين "قسد" والجيش السوري.

وكانت قوات "قسد" قد قالت في بيان مساء السبت إن طائرة مسيَّرة تابعة للجيش السوري استهدفت إحدى النقاط التابعة لها في بلدة دير حافر شرق حلب، مضيفة أن قواتها ردت على مصادر النيران وحققت إصابات مباشرة.