وزارة الدفاع التركية: جاهزون لأي مهمة في غزة

- القوات المسلحة التركية مستعدة للمشاركة في قوة المهام لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مستندة إلى خبرتها في إرساء السلام وحفظه في مناطق متعددة. - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشاركة تركيا في مراقبة تنفيذ اتفاق غزة ودعم إعادة الإعمار بالتعاون مع المجتمع الدولي، بهدف إحلال السلام ووقف الإبادة الجماعية. - الولايات المتحدة سترسل فريقاً من 200 عسكري للإشراف على تطبيق الاتفاق، بقيادة الأدميرال براد كوبر، بالتعاون مع مسؤولين عسكريين من مصر وقطر وتركيا وربما الإمارات.

نقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، قولها، إنّ قواتها المسلحة جاهزة لتولي أيّ مهمة تُسند إليها، في ما يتعلق بقوة المهام المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة القوات المسلحة التركية في قوة المهام بشأن غزة، قالت المصادر إنّ "القوات المسلحة التركية أدت حتى اليوم مهام متعددة في مناطق مختلفة ضمن بعثات أنشأتها منظمات متعددة بهدف حماية السلام والأمن الدوليين، وقد نالت تقدير جميع الأطراف باحترافيتها ونهجها العادل"، وأضافت: "قواتنا المسلحة التركية صاحبة التجربة في إرساء السلام والحفاظ عليه، جاهزة لتولي أي مهمة تسند إليها".

وفجر أمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده ستكون ضمن قوة المهام التي ستراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستراقب حرفياً التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة، لافتاً إلى أن بلاده ستدعم أنشطة إعادة إعمار غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي لمساعدتها على النهوض مجدداً، وأكد على أن "هدفنا هو وقف الإبادة الجماعية، وإحلال السلام بالمنطقة في أقرب وقت".

يأتي ذلك في ما قال مسؤولون أميركيون كبار، اليوم الجمعة، إنّ واشنطن سترسل فريقاً مكوّناً من 200 عسكري أميركي لـ"الإشراف" على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون أن يكون هناك أي وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع، وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين إنّ الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، "سيكون لديه في البداية مئتا شخص على الأرض. وسيكون دوره هو الإشراف والمراقبة والتأكّد من عدم وجود انتهاكات"، وأضاف أنّ مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكاً، وربّما أيضاً إماراتيين، سيجري إلحاقهم بالفريق.

وكانت خطة ترامب لإنهاء الحرب

في غزة، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، تنص على تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة، بالتعاون مع الأردن ومصر، لتدريب قوات شرطية فلسطينية ودعمها وتأمين الحدود.

(الأناضول، العربي الجديد)