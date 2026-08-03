وثائق "إلبيت" المسرّبة تكشف عن أسلحة من إسرائيل إلى الإمارات

- بعد هجوم الحوثيين على الإمارات في يناير 2022، عرضت "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية بيع طائرات مسيّرة استراتيجية للإمارات، مما يعكس تعمق العلاقات الأمنية بين البلدين بعد "اتفاقيات أبراهام". الوثائق المسرّبة كشفت عن مناقشات لبيع أنظمة أسلحة متقدمة. - منذ 2021، ارتفعت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للدول المطبّعة، مثل الإمارات، لتصل إلى 9 مليارات دولار. الوثائق المسرّبة تضمنت مراسلات حول صفقات بيع طائرات مسيّرة وأنظمة أسلحة أخرى. - الإمارات أبدت رغبتها في شراء 45 طائرة مسيّرة بقيمة 1.3 مليار دولار، وكشفت الوثائق عن صفقة "ياسمين 3" لإنتاج 6000 طقم. كما عرضت "إلبيت" طائرة "هيرمس 650" الجديدة قبل الكشف الرسمي.

بعد أسابيع من هجومٍ شنّه الحوثيون في 17 يناير/كانون الثاني 2022 على الإمارات، أطلقوا خلاله أعداداً كبيرة من الصواريخ الباليستية والمسيّرات من اليمن، بعضها أصاب مصفاة نفطٍ وكذلك المطار الدولي في أبوظبي، متسبباً بمقتل ثلاثة أشخاص، عرضت شركة الأسلحة الإسرائيلية العملاقة "إلبيت سيستيمز" أسطولاً يضم عشرات الطائرات المسيّرة الاستراتيجية على الإمارات، في استجابة سريعة لطلب الأخيرة، وذلك وفقاً لما كشفته وثائق مسرّبة، نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وثائق "إلبيت" المسرّبة كشفت عن مناقشات بشأن بيع العديد من أنظمة الأسلحة المتقدمة للإمارات، مشيرةً إلى تعمّق العلاقات الأمنية بين تل أبيب وأبوظبي عقب توقيع "اتفاقيات أبراهام". وهي علاقات بلغت ذروتها أخيراً خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية المشتركة على إيران، مع نشر منظومات القبة الحديدية على الأراضي الإماراتية.

طبقاً للصحيفة، فقد سُرّبت الوثائق الداخلية على ما يبدو من حساب "جي ميل" لمدير كبير في "إلبيت"، كان يستخدم بريده الإلكتروني الخاص لأغراض العمل. ونُشرت الوثائق مؤخراً على الإنترنت بواسطة مجموعة قراصنة يُزعم إنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية. وبحسب تحليل أجرته "هآرتس" للوثائق، فقد تطابقت المعلومات الواردة فيها مع مصادر أخرى ومعلومات متاحة للعامة.

منذ عام 2021، بلغت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى الدول المطبّعة نحو 9 مليارات دولار

عروض بيع الأسلحة الإسرائيلية للإمارات نُشرت قبل أسبوع على موقع Drop Site News. وإذا كانت صفقة بيع الطائرات المسيّرة قد تمت بالفعل، فهي تُعد جزءاً من سلسلة من الصفقات الضخمة التي أبرمتها شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع الدول التي وقّعت اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، وهي الإمارات والبحرين والمغرب.

وذكرت الصحيفة أن شركات "إلبيت" و"رافائيل" و"الصناعات الجوية الإسرائيلية" وشركات أخرى افتتحت مكاتب محلية ومشاريع مشتركة مع شركات دفاعية إماراتية، فيما يشهد حجم المبيعات للإمارات ارتفاعاً مستمراً. وقد بلغت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية عام 2025 مستوى قياسياً جديداً قدره 19 مليار دولار، منها نحو ثلاثة مليارات دولار إلى الدول المطبعة. ومنذ عام 2021، بلغت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لهذه الدول نحو 9 مليارات دولار، وكان النصيب الأكبر منها للمغرب والإمارات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع أنظمة الأسلحة المتقدمة الأخرى التي ناقشت "إلبيت" بيعها للإمارات؟ هل هناك أي تفاصيل حول رد فعل الحوثيين أو إيران على هذه الصفقات العسكرية بين إسرائيل والإمارات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ما تكشفه المراسلات بين كبار مسؤولي "إلبيت"

الوثائق المسرّبة تضمّنت مراسلات بين كبار مسؤولي "إلبيت"، من بينهم المدير التنفيذي بتسلئيل مخليس، ونائب الرئيس للتسويق الدولي وتطوير الأعمال ران كريل، ونائب الرئيس الأول لشؤون الطائرات المسيّرة والقضايا الاستراتيجية حاغاي طوبولنسكي، ونائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال ميخائيل إدلشتاين، ومدير قطاع الطيران يورام شموئيلي، ونائبة الرئيس لمنظومات الطائرات المسيّرة فيرد حايموفيتش، إلى جانب مسؤولين آخرين.

المراسلات المذكورة تشير إلى قصور في إجراءات أمن المعلومات، إذ تُظهر سلاسل البريد الإلكتروني أن وثائق تحتوي على معلومات حساسة أُرسلت من خلال حسابين شخصيين على الأقل تابعين لمسؤولين كبيرين في الشركة، بدلاً من استخدام البريد الإلكتروني المؤسسي الخاص فيها.

ومن بين الوثائق، واحدة تاريخها في العام 2021 تتضمن ملخصاً لاجتماع بين المدير التنفيذي لـ"إلبيت" ورئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية؛ حيث ناقش الطرفان خلال الاجتماع إمكانية بيع مجموعة متنوعة من أنظمة الأسلحة إلى عدة دول. وتشير الوثيقة إلى أن الشركة حصلت على موافقة لبيع طائرة هيرمس 900 المسيّرة المخصصة لجمع المعلومات الاستخباتية (من دون قدرات هجومية) للإمارات، بالإضافة إلى ذخيرة جوالة بمدى يصل إلى 60 كم فقط. كما ناقش الاجتماع أيضاً إمكانية بيع قنابل إم بي آر-2000، وهي قنابل تزن نحو طن ومصممة لاختراق الملاجئ والتحصينات والمنشآت الخرسانية المحصنة.

الصورة "هيرمس 900" في جناح إلبيت سيستيمز بمعرض بإنكلترا، 23 يوليو 2024 (Getty)

إلى جانب ما سبق، تُظهر الوثائق أيضاً أن الإمارات قدّمت إلى الشركة "طلباً عملياتياً عاجلاً" لتوريد أوليّ لست طائرات مسيّرة من طراز هيرمس 900 التي تُعد الأكثر تقدّماً لدى "إلبيت"؛ إذ إن بمقدورها حمل وسائل استخبارات بوزن إجمالي يصل إلى 350 كيلوغراماً، كما يمكنها تنفيذ هجمات، وحمل ثمانية صواريخ أرض جو.

وتُظهر المراسلات أنه في مارس/آذار 2022، كان من المقرر أن يسافر الشخص الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس قسم البحث والتطوير في وزارة الأمن الإسرائيلية إلى الإمارات لمناقشة "مشروعين للدفاع الجوي". وقبل سفره، أعدّت "إلبيت" عرضاً لبيع أنظمة هيرمس 900، بهدف تزويد الإمارات بـ"حل عملياتي للسيطرة على مناطق خارج حدود الدولة، واكتشاف عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى داخلها"، وكذلك لأغراض الأمن الداخلي.

وفي نهاية الشهر نفسه، أُعد عرض بيع مفصل لمنظومتين من "أنظمة جمع المعلومات الاستخبارية هيرمس 900"، بحيث تضم كل منظومة ثلاث طائرات ووسائل استخبارات متنوعة. ووفقاً لمواصفات العرض، ستزوّد الإمارات عموماً بست طائرات مسيّرة، تُركّب عليها ست حمولات مخصصة للمراقبة الكهروبصرية للرؤية النهارية والليلية، وثلاث حمولات من طراز SkyEye WAPS، وثلاث منظومات للتنصّت على الاتصالات الخلوية، وثلاث منظومات للحرب الإلكترونية، وثلاث منظومات LightSpear لحماية الطائرات المسيّرة من الاعتراض وتشويش الاتصالات، ومحطتا تحكم أرضيتان لتشغيل الطائرات المسيّرة.

وبحسب الصحيفة، تُعد WAPS حمولة مخصصة تُركّب على الجزء السفلي من "هيرمس"، وتحتوي على مجموعة من عشر كاميرات كهروبصرية، تتيح توثيق مساحة شاسعة بدقة عالية وفي الوقت الفعلي. كما تتيح المنظومة تنفيذ ما سُميّ في الوثائق بـ"التحقيق الجنائي الاستخباري" أي القدرة على تشغيل الفيديو إلى الوراء في الوقت الفعلي، بطريقة تجمع بين عدة زوايا للرؤية. وبهذه الطريقة، يمكن تتبّع نقطة انطلاق جسم معيّن أو فكّ سلسلة أحداث بأثر رجعي.

تُظهر الوثائق أن الإمارات قدّمت إلى الشركة "طلباً عملياتياً عاجلاً" لتوريد أوليّ لست طائرات مسيّرة من طراز هيرميس 900

رغبة إماراتية بشراء أسطول من 45 مسيّرة قاربت 1.3 مليار دولار

العرض الذي أُرسل إلى الإماراتيين تضمن سعراً يقارب 90 مليون دولار لكل منظومة طائرات مسيّرة. لكن ذلك كان مجرد بداية الشراكة؛ إذ تُظهر الوثائق أن الإمارات أرادت توسيع صفقة هيرمس لتشمل 15 منظومة، أي شراء أسطول مكوّن من 45 طائرة مسيّرة متقدمة. وتبلغ قيمة صفقة بهذا الحجم نحو 1.3 مليار دولار.

وأُرفقت وثيقة إماراتية أخرى، مصنّفة سريةً، بإحدى المراسلات المسرّبة، عارضةً طلباً إماراتياً للتزوّد بأربع طائرات استخبارات من إنتاج "إلبيت"، بحيث تشمل أنظمة لجمع المعلومات الاستخبارية الإلكترونية، وقدرات اعتراض الاتصالات، وقدرات في مجال السايبر والحرب الإلكترونية، واستخبارات بصرية. ولا يتضح من الوثائق ما إذا كانت الطائرات في النهاية قد بيعت أم لا. ويذكر التسريب أيضاً اسم الطائرة المسيّرة الانتحارية "شركرك"، التي تُسمّى في أوساط جيش الاحتلال، وفقاً لوثائق "إلبيت"، باسم "دوهير أدوم" (الجامح الأحمر).

في غضون ذلك، يكشف عرض تقديمي، أُرفق برسالة بريد إلكتروني أخرى سُرّبت، عن صفقة أخرى مع الإمارات تحمل الاسم الرمزي "ياسمين 3"، لإنتاج "6000 طقم خلال ثلاثة أشهر". وليس واضحاً أي نوع من الأطقم المقصود، إلا أن "إلبيت"، بحسب "هآرتس"، تنتج أطقماً تُحوّل "القنابل الغبية" (مثل MPR–2000) إلى ذخائر موجّهة بدقة، باستخدام التوجيه عبر نظام GPS أو الليزر.

كذلك، كشفت الوثائق عن عرض لبيع منظومة استراتيجية إضافية للإمارات، وهي أحدث طائرة مسيّرة في أسطول "إلبيت": "هيرمس 650". فقد عرضت وثيقة مبيعات مؤرخة في مارس/آذار 2023 على الإمارات الطائرة المسيّرة الجديدة قبل نحو عام تقريباً من الكشف الرسمي عنها في معرض سنغافورة الجوي. وتستطيع الطائرة المذكورة حمل مجموعة واسعة من أنظمة استخبارات الإشارات، والمراقبة، والحرب الإلكترونية، وغيرها، ومن المفترض أن تحل تدريجياً محل "هيرمس 450" وهي الطائرة المسيّرة المخضرمة التي ستُكمل قريباً 30 عاماً من الخدمة طائرةً مسيّرةً للاستخبارات والهجوم.

وبحسب أحد الأسطر في العرض التقديمي إلى الإماراتيين، فإن طائرة 650 قادرة على العمل مع "شركرك" ومع طائرات مسيّرة للاستطلاع والهجوم من سلسلة "أوربيتر" من إنتاج شركة إيروناوتيكس، المملوكة لشركة رافائيل. وقد يشير ذلك إلى أن هذه الطائرات أيضاً قد بيعت بالفعل للإمارات؛ إذ يستعرض العرض المقدم للإماراتيين حلاً استراتيجياً متكاملاً، يشمل أيضاً إنتاجاً محلياً للمكوّنات، مثل المحركات، ودمجاً محلياً للأنظمة.

يكشف عرض تقديمي أُرفق برسالة بريد إلكتروني أخرى سُرّبت، عن صفقة أخرى مع الإمارات تحمل الاسم الرمزي "ياسمين 3"، لإنتاج "6000 طقم خلال ثلاثة أشهر"

وكانت المرة الوحيدة التي أعلنت فيها "إلبيت" رسمياً عن صفقة مع الإمارات في يناير/كانون الثاني 2022. وفي إطار تلك الصفقة التي بلغت قيمتها 50 مليون دولار، جُهّزت خمس طائرات تزويد بالوقود جواً تابعة للإمارات بأنظمة دفاع ضد الصواريخ من إنتاج الشركة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت "إلبيت" عن صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار لتوريد "حل استراتيجي لعميل دولي". وكانت هذه إحدى أكبر صفقات الأسلحة في تاريخ إسرائيل. ولم يُكشف عن اسم العميل أو الأنظمة التي بيعت. وذكر تقرير واحد فقط في مجلة فرنسية أن العميل هو الإمارات.