وثائق إبستين... 38 ألف إشارة إلى ترامب وزوجته وناديه

- كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن وجود أكثر من 5300 ملف في وثائق جيفري إبستين تحتوي على إشارات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن وزارة العدل لم تجد معلومات موثوقة تستدعي مزيداً من التحقيق. - نشرت وزارة العدل الأميركية أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المرتبطة بقضية إبستين، تضمنت مقاطع فيديو وصوراً ورسائل بريد إلكتروني، لكن الضحايا أشاروا إلى عدم نشر الأدلة التي تدين أشخاصاً بعينهم. - نفت الوثائق وجود تواصل مباشر بين ترامب وإبستين، رغم الإشارات المتكررة إلى ترامب، وتضمنت رسائل بريد إلكتروني وملاحظات من مقابلات مع ضحايا إبستين.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إنها عثرت على أكثر من 5300 ملف في وثائق جيفري إبستين تحتوي على إشارات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنّ الملفات تشمل "ادعاءات مثيرة للجدل وغير مؤكدة"، إضافة إلى وثائق وصور نُشرت من قبل. وأفاد نائب المدعي العام تود بلانش، في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، الأحد الماضي، بأنّ وزارة العدل حققت في المزاعم المتعلقة بها وأنها "لم تجد أي معلومات موثوقة تستدعي مزيداً من التحقيق".

وتبيّن أنّ جزءاً من تلك المعلومات ورد في أكثر من 12 بلاغاً قُدِّمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في ولاية فيرجينيا الغربية. وتضمّن بعض هذه البلاغات اتهامات بحق ترامب وإبستين بالاعتداء الجنسي. وكان مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد جمعوا، خلال الصيف الماضي، هذه البلاغات في ملخص، وهو ما كان من بين الملفات التي جرى الإفراج عنها يوم الجمعة الماضي. كما تتضمن الملفات التي أُفرج عنها ملاحظات ونصوص مقابلات أجراها محققون فيدراليون مع ضحايا إبستين، أشار بعضهم إلى احتكاكهم بترامب.

ونشرت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة الماضي، أكثر من ثلاثة ملايين صفحة إضافية من الوثائق المرتبطة بقضية جيفري إبستين، وذلك تنفيذاً لـ"قانون الشفافية لملفات إبستين" الذي وقّعه ترامب في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأوضحت الوزارة أنّ الدفعة الجديدة تضمّ أكثر من 2000 مقطع فيديو ونحو 180 ألف صورة، مشيرة إلى أنّ إجمالي المواد المنشورة، بعد احتساب الإصدارات السابقة، بلغ قرابة 3.5 ملايين صفحة، في إطار الامتثال الكامل لمتطلبات القانون، غير أن الضحايا أصدروا بياناً أشاروا فيه إلى أن الوزارة لم تنشر الأدلة التي تدين أشخاصاً بعينهم.

وأُلقي القبض على جيفري إبستين لأول مرة عام 2006، وأُدين بتهم رسمية بالاتجار بالجنس عام 2008، وذلك بعد صفقة إقرار بالذنب سرية مع المدعين الفيدراليين بقيادة أليكس أكوستا؛ الذي أصبح وزيراً للعمل في حكومة ترامب خلال ولايته الأولى (2017 ـ 2021). وحمته هذه الصفقة من الملاحقة القضائية بتهم فيدرالية أكثر خطورة لها علاقة بالتحرش الجنسي بالأطفال، وأطلق سراحه على غير العادة بعد 13 شهراً فقط. وفي 2019، أُلقي القبض على جيفري إبستين مرة أخرى للتورط في الاتجار الجنسي بالأطفال القصر، قبل أن ترتبط وفاته في أغسطس/ آب من العام نفسه بحالة من الغموض لغياب تسجيل الدقائق الأخيرة قبل الوفاة. ويؤكد كثيرون من أتباع ترامب أنه قُتل، فيما ذكرت التحقيقات الفيدرالية خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن أنه مات منتحراً.

ونفى ترامب مراراً ارتكاب أي مخالفات، واقترح، أمس الثلاثاء، أن يتم إغلاق ملف إبستين بعد نشر الوثائق وأن تنتقل البلاد إلى ملف آخر، معتبراً أنّ ما حصل يدين ديمقراطيين. وهاجم ترامب مراسلة "سي أن أن" كيتلن كولينز بعدما سألته عن الرسالة التي يوجهها إلى الضحايا، وقال رداً على وجود اسمي رجل الأعمال إيلون ماسك ووزير التجارة هوارد لوتنيك في الوثائق إنه يثق في عدم تورطهما. وكان ترامب وإبستين صديقين مقرّبين حتى أوائل العقد الأول من القرن العشرين.

وحددت "نيويورك تايمز"، عبر استخدام أداة بحث خاصة، أكثر من 5300 ملف يحتوى على 38 ألف إشارة إلى ترامب وزوجته وناديه مارآلاغو في ميامي بولاية فلوريدا، وكلمات وعبارات أخرى ذات صلة، عبارة عن صور وملفات حكومية ومقاطع فيديو ورسائل بريد إلكتروني وسجلات أخرى ومقالات إخبارية، فضلاً عن مواد أخرى متاحة للجمهور ووصلت إلى البريد الإلكتروني لإبستين مما جعلها عرضة مجدداً للنشر، وخلصت إلى أنّ أياً من هذه الملفات لا يحتوي على أي تواصل مباشر بينهما، حيث يعود تاريخ عدد قليل من الملفات إلى الفترة التي كان فيها الرجلان صديقين.

وطبقاً للتحليل، ذُكر اسم ترامب في بلاغات غير مؤكدة تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". وكتب مسؤول في المكتب لزميل له، طبقاً لإحدى الوثائق، أنّ ترامب يُعد أحد 6 رجال بارزين تضمنت ملفات المكتب معلومات مثيرة للجدل بخصوصهم. وذكرت الصحيفة أنّ بعض البلاغات تضمنت اتهامات بالاعتداء الجنسي، وجاء بعضها على شكل أكثر من 10 بلاغات قُدمت من خلال مركز عمليات التهديدات الوطنية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية فيرجينيا الغربية، وجمعها مسؤولو المكتب الصيف الماضي في ملخص. وقالت الصحيفة "لا يتضمن ملخص مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات مؤكدة، ولا تصف نيويورك تايمز تفاصيل الادعاءات غير المؤكدة ولم تحجب أسماء بعض المبلغين في الوثيقة".

كما تضمنت الوثائق التي نُشرت حديثاً أيضاً، نصوصاً لمحققين فيدراليين مع ضحايا إبستين، بعضهم يشير إلى تعاملات مع ترامب. وطبقاً للصحيفة، "تشير ملاحظات مكتوبة بخط اليد من مقابلة أُجريت في سبتمبر/ أيلول 2019 إلى إحدى الضحايا (حجب اسمها) تذكر أنها نقلت في سيارة خضراء داكنة إلى مارآلاغو لمقابلة ترامب، وتفيد بأن إبستين قال ‘ترامب هذا أمر جيد أليس كذلك؟‘". ولا تتضمن أي ملاحظات عن سوء سلوك من قبل ترامب. وفي ملف آخر، يذكر شخص يدعى خوان أليسي عمل سابقاً لدى إبستين أنّ ترامب وشخصيات أخرى شهيرة زارت منزله. ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على أسئلة للصحيفة حول وقائع معينة، وأشار إلى تصريحات ترامب بأن "الملفات برّأته من أي مخالفات".

كما تضمنت الوثائق نسخاً مكررة من رسائل بريد إلكتروني نُشرت من قبل، والتي كشفت أنه بعد فترة طويلة من انتهاء علاقتهما استمر تركيز إبستين على صعود ترامب السياسي. وذكرت وثائق صدرت حديثاً أن عاملين مع إبستين كانوا يرسلون إليه ملفات ومقالات تتعلق بترامب. إضافة إلى ذلك، تتضمن الوثائق إشارات متفرقة إلى مجموعة الرسائل التي قدمت إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين عام 2003. وتشير إلى أنه في عام 2002 خطط لنشرها في كتاب. يذكر أنّ كتاب "عيد الميلاد" الذي كشفت عنه لجنة في الكونغرس الصيف الماضي يتضمن، طبقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، صورة ترامب عارياً ونصاً بخط يده، يُعد الآن محل دعوى قضائية ينكر الرئيس الأميركي علاقته بها.

كما تظهر في الوثائق رسائل بريد إلكتروني من امرأة تدعى ميلانيا، أرسلت في 2002 بريداً إلكترونياً إلى غيسلين ماكسويل شريكة إبستين والتي تقضي حالياً عقوبة 20 عاماً في السجن بعد إدانتها بالمشاركة في عمليات الاتجار بالجنس. وجاء في البريد: "عزيزتي جي! قصة رائعة عن جيفري إبستين في مجلة نيويورك. تبدين رائعة في الصورة. أعلم انشغالك الكبير بالسفر حول العالم... أتمنى لك وقتاً ممتعاً. مع حبي. ميلانيا".

وحجبت وزارة العدل الأميركية عنوان البريد الإلكتروني. وردّت ماكسويل بعد أشهر في يناير/ كانون الثاني 2003: "ياعزيزتي. شكراً لك على رسالتك. سأحاول الاتصال بك. أتمنى لك الصحة". ويظهر أحد الملفات رسائل نصية بين إبستين وستيف بانون، مستشار ترامب الأسبق عام 2019، تضمنت إحداها صورة لترامب وهو يلقي خطاباً، وغُطي وجه ترامب بمربع أسود لحجب الصورة، وذكرت الصحيفة أنّ بانون امتنع عن التعليق.