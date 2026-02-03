وثائق إبستين: مطالب في تركيا بالكشف عن تحقيقات حول أطفال مختفين

- طالبت المعارضة التركية الحكومة بالكشف عن تحقيقات الأطفال المختفين بعد الكشف عن وثائق جيفري إبستين، ودعت لتشكيل لجنة برلمانية للنظر في ارتباطات محتملة بتركيا. - وجه حزب الشعب الجمهوري استجواباً لوزارة شؤون الأسرة حول الأطفال المفقودين، متسائلاً عن التحقيقات بشأن مزاعم الاتجار بالأطفال، خاصة بعد زلزال فبراير 2023. - قدم الحزب الجيد مقترحاً لتشكيل لجنة برلمانية عاجلة للتحقيق في احتمال وجود أطفال أتراك ضمن ضحايا قضية إبستين، مؤكداً على أهمية التحقيق في مصيرهم وحمايتهم.

طالبت المعارضة التركية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالكشف عمّا إذا كانت لديها أي تحقيقات تتعلق بالأطفال المختفين في البلاد، وذلك بعد الكشف عن وثائق إبستين التي تضمّنت معلومات صادمة بخصوص الاعتداءات على القاصرات والنساء والأطفال، كما دعت المعارضة البرلمان إلى تشكيل لجنة للنظر في احتمال وجود أي ارتباط في تركيا بهذه الادعاءات، وسط توقعات باستمرار التفاعل مع هذه القضية والتسريبات في ما يتعلّق بالشق الجنائي والفضائح المتعلقة بالجرائم والاعتداءات على النساء والقاصرات والأطفال، بينما لا تزال القضايا المرتبطة بالسياسيين غير متداولة لدى الرأي العام والإعلام في تركيا.

وفي السياق، وجه حزب الشعب الجمهوري مذكرة استجواب برلمانية لوزارة شؤون الأسرة للإجابة عن استفسارات تتعلق بالأطفال المفقودين في ظلّ غياب إحصاءات رسمية حولهم، خاصة بعد أن كشفت الوثائق عن مصير الأطفال في طقوس غير أخلاقية. وقال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري حسن أوزتركمان في مؤتمر صحافي بالبرلمان إنّ الحزب تقدم بمذكرة استجواب للوزيرة ماهينور أوزدمير غوكتاش، وتساءل "في إطار القضايا الجنائية الدولية المتعلقة بجيفري إبستين، هل أجرت سلطات الجمهورية التركية أي تحقيقات قضائية أو إدارية بشأن مزاعم الاتّجار بالأطفال؟".

ولفت أوزتركمان إلى عدم وضوح الإحصاءات المتعلقة بالمفقودين في تركيا، وطرح أسئلة حول الأطفال الذين اختفوا بعد زلزال السادس من فبراير عام 2023، مذكراً بأن وزارة العدل الأمريكية نشرت أكثر من ثلاثة ملايين ملف جديد متعلق بجيفري إبستين، الذي عثر عليه ميتاً في السجن أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرات. ووجه أوزتركمان مجموعة تساؤلات إلى وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، منها "هل تجرى أي تحقيقات في تركيا، ولماذا لا تنشر مؤسسة الإحصاء التركي بيانات إحصائية قضائية عن الأطفال المفقودين؟ وكم عدد الأطفال الذين فقدوا خلال السنوات العشر الماضية؟ وكم منهم عثر عليه وعاد إلى عائلته؟ وكم منهم لم يعثر عليه بعد؟".

كما طرح أسئلة أخرى شملت "كم عدد الأشخاص الذين فقدوا في زلزال 6 فبراير 2023؟ وكم عدد الأطفال من بينهم؟ وكم عدد المفقودين الذين عثر عليهم حتى الآن؟ وكم منهم لم يعثر عليه بعد؟ وما هو توزيع الأطفال الذين فقدوا في الزلزال حسب العمر والجنس؟ وكم عدد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم أو فقدوا ذويهم في الزلزال وجرى إيداعهم لدى جهات خارجية أو مؤسّسات أو جمعيات أو منظمات خيرية؟"، وتساءل أيضاً "هل أجرت سلطات الجمهورية التركية أي تحقيق قضائي أو إداري بشأن مزاعم الاتجار بالأطفال، وهل اطلعت الوزارة على الملفات الجديدة التي أتاحتها وزارة العدل الأمريكية بشأن فضيحة جيفري إبستين؟ وهل جرى فحصها؟ وهل سيجري التحقيق في الادعاءات المتعلقة بتركيا الواردة في هذه الوثائق؟".

وفي السياق نفسه، كشف المتحدث باسم الحزب الجيد بوغرا كافونجو أنهم قدموا مقترحاً لتشكيل لجنة برلمانية عاجلة للتحقيق فيما إذا كان أي من الأطفال الأتراك ضمن ضحايا قضية جيفري إبستين، معتبراً أن هذه المسائل إنسانية في المقام الأول قبل أي حسابات سياسية. ولفت المتحدث في تصريح صحافي إلى أن الوثائق المنشورة مؤخراً تتضمن ادعاءات تتعلق بتركيا، قائلاً "مع الكشف عن هذه الوثائق، تتكشف شبكة عالمية واسعة من الانحراف، ولا يمكننا التزام الصمت إزاء احتمال وقوع أطفال أتراك من بين الضحايا".

وأشار إلى أن حالات اختفاء الأطفال في تركيا، ولا سيّما بعد الكوارث، تطرح باستمرار على الأجندة لكنها تنسى في نهاية المطاف، ولهذا اقترحوا تشكيل لجنة خاصة تحت قبة البرلمان للتحقيق في وجود ضحايا من الأطفال الأتراك، ومعرفة مصيرهم، والعمل على إجراءات إعادتهم وتأهيلهم وحمايتهم إذا كانوا على قيد الحياة. وأكد أن هذا المقترح لا يستهدف أي حزب سياسي، وأن هذه العملية تعود إلى ما قبل عام 2002، أي ما قبل تولي حزب العدالة والتنمية، مشدداً بالقول "إذا كان لهذه الشبكة متعاونون في تركيا، فنحن على استعداد لدعم معاقبتهم علناً وبأشد الطرق الممكنة".

وفي ما يخصّ وجود علاقة لتركيا أو لأتراك بالملفات المعلن عنها، وفي ظل حالة من التضليل والاستغلال التي رافقت الكشف عن الوثائق، سيطرت حالة من الحذر على تناول الملفات، وذكرت وسائل إعلام ارتباط تركيا بها بشكل محدود، وأورد موقع "خبرلار" ورود اسم امرأتَين من تركيا ضمن الضحايا في الملفات، ورمز لهما بـ (ب.ك) و (بانو ك)، وتشير الملفات إلى أن (ب.ك) كانت ضحية لإبستين. وتشمل المزاعم الواردة في الوثائق حصول اعتداء جنسي عليها في فلوريدا، ونقلها إلى نابولي، واستمرار الاعتداءات بحقها بوجود طفلها، وأضاف الموقع أنه وفقاً للسجلات الرسمية، لم يتضح بعد ما إذا كان الاسمان يشيران إلى المرأة نفسها أم إلى امرأتين مختلفتين، ما يدل على أن الملفات لا تزال قيد المراجعة، مبيناً أن السلطات الرسمية لم تعلن بعد عن هوية الضحية بصورة نهائية، ولا توجد أحكام قضائية نهائية بشأن الأسماء المذكورة.

ونقلت صحيفة "نفس" أنه بحسب وثائق نشرت في أعوام 2019 و2020 و2021 و2022، استجوبت كاثرين دبليو إيزيل، وهي المحامية الممثلة للفتيات المختطفات، ناديا مارتشينكو الطيّارة الخاصة لإبستين بشأن اختطاف الأخير أطفالاً من دول عديدة، فذكرت الطيارة دولاً من بينها تركيا. وخلال الاستجواب سألت المحامية بخصوص تركيا "هل تعلمين أن جيفري إبستين وجيسلين ماكسويل حصلا على جوازات سفر متعدّدة للضحية التي تحمل الاسم الرمزي جين دو رقم 102 البالغة من العمر 15 عاماً، وأنها نقلت لاحقاً إلى بالم بيتش ونيويورك وسانتا فيه ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسانت لويس وأوروبا ومنطقة الكاريبي وأفريقيا، وهذا يعني ضمناً أن جيفري إبستين اختطف أطفالاً من تركيا وجمهورية التشيك ودول آسيوية ونقلهم قسراً، فهل كنت على علم بذلك؟".

وكانت وزارة العدل الأميركية، قد أعلنت الجمعة، نشر أكثر من ثلاثة ملايين صفحة إضافية من الوثائق المرتبطة بقضية "جيفري إبستين"، وذلك تنفيذاً لـ "قانون الشفافية لملفات إبستين" الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأوضحت الوزارة أنّ الدفعة الجديدة تضمّ أكثر من 2000 مقطع فيديو ونحو 180 ألف صورة، مشيرة إلى أنّ إجمالي المواد المنشورة، بعد احتساب الإصدارات السابقة، بلغ قرابة 3.5 ملايين صفحة، في إطار الامتثال الكامل لمتطلبات القانون.