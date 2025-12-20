- أبدى مشرعون خيبة أملهم من وثائق وزارة العدل المتعلقة بقضية جيفري إبستين، حيث تم تظليل المعلومات، مما أثار انتقادات لعدم الشفافية القانونية. - وزارة العدل أوضحت أن الوثائق تضمنت 1200 اسم للضحايا وأقاربهم، مع تعديلات لحماية هويتهم، وشملت صوراً لشخصيات بارزة مثل بيل كلينتون والأمير أندرو. - انتقد أعضاء الكونغرس وزارة العدل لعدم الامتثال الكامل للقانون، مشيرين إلى أن الحجب يجب أن يكون محدوداً ومؤقتاً، مع ذكر نادر لاسم دونالد ترامب.

عبر مشرعون ومتابعون عن خيبة أملهم بعد نشر وزارة العدل، اليوم السبت، مئات الآلاف من الوثائق المتعلقة بتحقيقات قضية جيفري إبستين، وأشاروا إلى أن هذه الوثائق الجديدة لم تلب طموحاتهم بنشر الوثائق طبقاً للقانون. ونشر متابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أن الوزارة نشرت وثيقة واحدة من هيئة المحلفين الكبرى تتكون من أكثر 100 صفحة، ولكن جرى تظليل جميع معلوماتها بالكامل. وتكمن أهمية هذه الوثيقة أنها تحدد بعض أسماء الشخصيات من ذوي النفوذ والمال الذين شملتهم الدعوى القضائية والذين كشف الضحايا عن تورطهم، كما لا تشمل الوثائق قائمة بأكثر من 20 شخصاً من أصحاب المال والنفوذ ذكر الضحايا لمكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم شاركوا في الاتجار بالجنس أو ممارسته مع قصر.

من جانبه، أكد النائب الديمقراطي رو خانا، أحد نائبين صاغا قانون الشفافية بشأن قضية إبستين، في فيديو نشره على منصة إكس عقب إطلاعه على الوثائق، أن الوثائق المنشورة غير مكتملة وتحجب الكثير من المعلومات ولا تتوافق مع القانون الذي يتطلب شرح أسباب حجب المعلومات. وأشار إلى نشر وثيقة واحدة من هيئة محلفين كبرى في نيويورك تتكون من 119 جرى تسويدها بالكامل، أي حجب المعلومات المنشورة بها، رغم وجود أمر قضائي بإصدار هذه الوثيقة. وقال خانا: "لم نر مسودة لائحة الاتهام التي تورط أصحاب النفوذ والمال في جزيرة إبستين، والذين إما شاركوا في الاعتداء جنسياً على الأطفال أو شاركوا فيه وفي الاتجار بالجنس".

وكشف خانا أنه يدرس هو والنائب توماس ماسي، شريكه في صياغة قانون الشفافية، جميع الخيارات، بما فيها التحرك قانونياً ضد وزارة العدل، والدعوة لعزل المسؤولين في الوزارة أو توجيه تهمة الازدراء أو إحالة من يعرقلون العدالة إلى المحاكمة. وقال: "سنعمل مع الناجيات للمطالبة بالإفراج الكامل عن هذه الملفات وللمطالبة بالعدالة لضحايا إبستين ومحاسبة المسؤولين".

ويعد هذا الإصدار جزئياً، إذ يقدر حجم الإجمالي المنشور اليوم على موقع الوزارة بنحو 1% من إجمالي حجم الوثائق، وفقاً لما يقوله أعضاء بالكونغرس، وتعيد الوثائق نشر مواد كانت معروفة سابقاً في تحقيقات فلوريدا عام 2006 ونيويورك عام 2019، وبعض الدعاوى مثل دعوى الضحية فيرجينيا جيوفري، وتظهر بين إحدى الصور الجديدة صورة غير مؤرخة لبيل كلينتون مع وجه آخر تم حجبه أو في حمام سباحة أو في رحلات طائرة، وصورة للأمير أندرو مستلقياً على أرجل نساء تم إخفاء وجوههم مع ماكسويل في الخلفية، وصور لمنازل إبستين، وكانت أكثر الصور لبيل كلينتون.

وزارة العدل في رسالة إلى الكونغرس: أحصينا 1200 اسم للضحايا وأقاربهم

وكتب نائب المدعي العام تود بلانش، في رسالة إلى الكونغرس يشرح فيها كيفية فحص السجلات قبل نشرها، أن وزارة العدل أحصت أثناء عملية تجميع السجلات 1200 اسم للضحايا وأقاربهم، وتشمل هذه المواد شهادات هيئة المحلفين الكبرى وسجلات التحقيقات واتفاقية الحصانة والتسويات السرية والاتصالات الداخلية المتعلقة بإبستين وغيسلين ماكسويل، شريكته السابقة التي أدينت عام 2021 بتهم الاتجار بالجنس وحُكم عليها بالسجن 20 عاماً. وذكر بلانش في رسالته أن سجلات إبستين يجب أن تخضع لمراجعة شاملة متعددة المراحل يجريها أكثر من 200 محام من وزارة العدل بهدف تحديد التعديلات اللازمة وإخفاء معلومات قد تكشف هوية ضحايا، لافتاً إلى أنه جرى التواصل مع المحامين لطلب أسماء الضحايا حتى هؤلاء الذين لم تُحدّد هويتهم سابقاً.

اعتراضات من أعضاء الكونغرس

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر: "كان القانون الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس ترامب واضحاً تماماً. كان أمام إدارة ترامب 30 يوماً لنشر جميع وثائق قضية إبستين، وليس نشر بعضها فقط. هذا يعد انتهاكاً للقانون. يريد الناس معرفة الحقيقة ويواصلون المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الملفات". وبينما عبر النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي شارك في كتابة قانون الشفافية للإفراج عن هذه الوثائق، عن خيبة أمله اليوم، وقال إنه لسوء الحظ، فإن الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل اليوم تمثل "فشلاً صارخاً في الامتثال لنص القانون وروحه أيضاً"، مشيراً إلى أن القانون حدد أسباباً محددة لحجب بعض الوثائق وأن ما فعلته وزارة العدل لا ينطبق بالتأكيد على عملية النشر اليوم.

الاستثناءات التي حددها القانون

ويوجه القانون، المنشور منذ 30 يوماً، وزارة العدل بنشر مجموعة واسعة من المواد، مع استثناء للمعلومات السرية وأي معلومات من شأنها تعريض تحقيق فيدرالي نشط أو محاكمة جارية للخطر"، ويشترط القانون أن يكون هذا الحجب محدوداً ومؤقتاً. كما يتضمن القانون بعض البنود التي تسمح لوزيرة العدل بام بوندي بحجب بعض السجلات التي قد تنتهك حقوق الضحايا، بما في ذلك معلومات شخصية أو ملفات طبية تكشف أسماء المدعين أو المواد التي تحتوي إساءة معاملة الأطفال.

وبينما يتطلب القانون نشر وثائق تتعلق بوفاة إبستين في السجن الذي قضت محاكم فيدرالية بوفاته منتحراً، كما أنه وفقاً للقانون لا يمكن إبقاء سجلات سرية بسبب "الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية".

إشارات نادرة عن ترامب في وثائق إبستين

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها أجرت مسحاً أولياً لآلاف الوثائق ومئات الصور من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل، وأشارت إلى أن اسم الرئيس دونالد ترامب نادراً ما ذكر في هذه المستندات التي نشرت اليوم باستثناء ما نشر من قبل. وذكرت أن معظم الصورة له هي صور منشورة بالفعل من قبل، بما فيها صورته وزوجته ميلانيا مع إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل.

ولفتت الصحيفة إلى أن الملفات التي راجعتها كانت محجوبة إلى حد كبير، وأنه "وردت إشارات مكتوبة في دفتر عناوين إبستين وسجلات رحلاته الجوية، ودفتر رسائل كان مساعدو إبستين يبلغونه فيه عن المكالمات"، مضيفة أن نسخ هذه الوثائق كانت بالفعل منشورة. كما ورد اسم ترامب في مقابلات مع ماكسويل وهي بالفعل وثائق نشرتها من قبل وزارة العدل.