- أفرجت شرطة لندن بكفالة عن السفير الأسبق بيتر ماندلسون بعد توقيفه بشبهة "إساءة استخدام المنصب العام" في تحقيقات مرتبطة بجيفري إبستين، حيث اعتُقل في منزله بكامدن ونُقل للاستجواب. - التحقيقات الجنائية بدأت بعد الكشف عن وثائق تشير إلى تسريب ماندلسون معلومات حساسة لإبستين خلال توليه منصب وزير الأعمال، وهو ما نفاه ماندلسون. - أُعفي ماندلسون من مهامه كسفير في سبتمبر الماضي، وتعتزم الحكومة الكشف عن وثائق تعيينه في واشنطن قريباً.

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية الإفراج بكفالة عن السفير الأسبق لدى الولايات المتحدة الأميركية، بيتر ماندلسون، عقب توقيفه في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات "إساءة استخدام المنصب العام"، على خلفية ملفات مرتبطة بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. وصرح متحدث باسم الشرطة، في بيان، بأنه جرى الإفراج بكفالة عن رجل يبلغ من العمر 72 عاماً، كان قد أُلقي القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة إساءة استخدام المنصب العام، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات.

وذكر البيان أن المشتبه به اعتُقل في منزل بمنطقة "كامدن" يوم الاثنين 23 فبراير/شباط، ونُقل إلى مركز شرطة في لندن لاستجوابه. وأوضحت الشرطة أن عملية الاعتقال جاءت عقب تنفيذ مذكرتي تفتيش في عقارين بمنطقتي "ويلتشير" و"كامدن"، مؤكدة تعذر تقديم مزيد من المعلومات حالياً "حفاظاً على نزاهة التحقيق".

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أمس الاثنين، توقيف ماندلسون للاشتباه في تورطه بسلوك غير قانوني أثناء تولي مهام رسمية. ويأتي هذا التطور في ظل تحقيق جنائي بدأته السلطات بعد الكشف عن وثائق جديدة في قضية إبستين، كشفت عن طبيعة الروابط بين ماندلسون والملياردير الأميركي الراحل. وتشير الوثائق إلى شبهات بقيام ماندلسون بتسريب معلومات حكومية حساسة إلى إبستين خلال فترة توليه منصب وزير الأعمال في الحكومة البريطانية (2008-2010)، وهو ما نفاه ماندلسون جملة وتفصيلاً، مشدداً على التزامه التام بالقانون.

وأُعفي ماندلسون من مهامه سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي، إثر تصاعد الجدل حول طبيعة علاقته بإبستين. ومطلع الشهر الجاري، بدأت الشرطة البريطانية تحقيقاً جنائياً بحقه، بعدما أحالت حكومة كير ستارمر مراسلات متبادلة بين الطرفين إلى السلطات المختصة. كما أبلغت الحكومة مجلس العموم بعزمها الكشف عن الدفعة الأولى من وثائق تعيين ماندلسون في واشنطن مطلع مارس/آذار المقبل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)