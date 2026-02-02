وثائق أميركية: ماكرون طلب مشورة إبستين مراراً

- كشفت وثائق وزارة العدل الأميركية عن تواصل بين جيفري إبستين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث طلب الأخير استشارات حول الابتكارات الاجتماعية والاقتصادية، مع طموح لقيادة أوروبا. - أظهرت الوثائق امتداد شبكة علاقات إبستين إلى مستويات عليا في عالم المال، متضمنة أسماء مثل إيلون ماسك، الذي ارتبط اسمه بإجراءات مدنية حول شبكة العلاقات المصرفية لإبستين. - تضمنت الوثائق مراسلات بين إبستين وماسك حول زيارة جزيرة إبستين، وأكد ماسك رفضه دعوات إبستين، مشدداً على أهمية محاكمة المتورطين في جرائم خطيرة.

كشفت وثائق جديدة نشرتها وزارة العدل الأميركية أن الملياردير جيفري إبستين تلقى طلبات استشارة ومساعدة لأكثر من مرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل وبعد توليه منصبه الحالي. وتُظهر رسالة بريد إلكتروني تعود إلى سبتمبر/ أيلول 2018، مرسلة إلى بورغه بريندي، رئيس ومدير المنتدى الاقتصادي العالمي، من إبستين، أن الأخير يؤكد على سرية المعلومات التي سيشاركها معه. وبحسب هذه "المعلومات السرية"، فإن ماكرون طلب من إبستين تحديد "الابتكارات الاجتماعية والاقتصادية التي يدعمها، من أجل تعزيز مستقبل أكثر تقدماً".

وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى لإبستين، بتاريخ أغسطس/ آب 2018، ادعى الملياردير الأميركي أن ماكرون كان يطلب منه الرأي في كل شيء تقريباً، بما في ذلك المؤسسات والسياسات والعلوم. وذكر إبستين أن ماكرون "يريد قيادة أوروبا، وربما العالم". وكشفت وثيقة أخرى أن رجل الأعمال الإماراتي سلطان أحمد بن سليم أرسل رسالة إلكترونية إلى إبستين في مارس/ آذار 2016، أشار فيها إلى أنه تناول مأدبة غداء في قصر الإليزيه، وأجرى "محادثة جيدة حول أعماله في فرنسا" مع ماكرون، الذي كان حينها وزيراً للمالية.

وأظهرت الدعاوى المدنية، والإفصاحات التنظيمية، والوثائق القضائية المرتبطة بقضية الملياردير الأميركي جيفري إبستين أن شبكة علاقاته امتدت إلى مستويات عليا داخل عالم المال العالمي، حيث وردت أسماء عدد من كبار رجال الأعمال والمليارديرات في سياقات مالية وقانونية وتنظيمية، من دون أن تُوجَّه اتهامات جنائية إلى معظمهم في جرائم الاتجار الجنسي التي وُجّهت إليه. وكان القاسم المشترك بين أسماء شبكة رجال المال والأعمال المرتبطة بفضيحة إبستين هو ظهورها عبر علاقات استشارية مالية، وصلات اجتماعية ضمن دوائر النخبة، أو استدعاءات قانونية للحصول على معلومات في دعاوى مدنية، لا في سياق إدانات جنائية.

وفي أعلى هرم الثروة والشهرة، ذُكر اسم الملياردير الأميركي وأغنى رجل في العالم بحسب قوائم "فوربس"، والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك. وارتبط ظهور ماسك بإجراءات مدنية لطلب معلومات، في إطار دعاوى تتعلق بشبكة العلاقات المصرفية لإبستين، من دون تسجيل اتهام جنائي بحقه. وأظهرت رسائل بريد إلكتروني أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية، الجمعة الماضية، أن إيلون ماسك ناقش خططاً لزيارة جزيرة جيفري إبستين الخاصة في الكاريبي. وتضمنت الوثائق، التي جاءت ضمن نحو ثلاثة ملايين ملف نشرتها الوزارة من تحقيقاتها الممتدة لسنوات، تبادلات بين إبستين وماسك ومساعديهما.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أرسل جيفري إبستين بريداً إلكترونياً إلى ماسك بشأن إرسال مروحية لنقله إلى الجزيرة، كتب فيه: "كم عدد الأشخاص الذين سيكونون معك في المروحية إلى الجزيرة؟"، فردّ ماسك بأنه يحتاج إلى مقعدين فقط، له ولشريكته آنذاك تالولا رايلي. ثم وجّه ماسك سؤالاً لإبستين: "في أي يوم/ليلة ستُقيم أكثر حفلاتك جنوناً على الجزيرة؟"

وفي أول تعليق له على نشر وزارة العدل الأميركية هذه الوثائق، قال ماسك، السبت الماضي، عبر منصته "إكس": "لم يدفع أحد بقوة أكثر مني من أجل نشر ملفات إبستين، وأنا سعيد أن ذلك حدث أخيراً". وأضاف: "كانت مراسلاتي مع إبستين محدودة جداً، ورفضت دعواته المتكررة لزيارة جزيرته أو السفر على طائرته (لوليتا إكسبريس). كنت أعلم أن أي مراسلات إلكترونية معه قد يُساء تفسيرها ويستخدمها بعضهم لتشويه سمعتي. لا يهمّني ذلك، لكن ما يهمّني هو محاولة محاكمة من ارتكبوا جرائم خطيرة معه، خصوصاً ما يتعلق بالاستغلال البشع للفتيات القاصرات". وبعد اعتقال إبستين في يوليو/تموز 2019، قال ماسك إنه رفض دعوات لزيارة جزيرته في جزر فيرجن الأميركية، وذكر أنه التقى به مرة واحدة فقط. ولم تُوجّه إلى ماسك اتهامات بسوء سلوك.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أميركي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاماً، ووجد ميتاً في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه. وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.

(الأناضول، العربي الجديد)