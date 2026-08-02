"واينت": تعليق ترامب الهجوم على إيران فاجأ الإسرائيليين

- إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعليق الهجوم على إيران والتوصل إلى "خطوط عريضة لاتفاق" فاجأ الإسرائيليين، خاصة في فترة ذروة العطلة الصيفية، مما زاد من حالة الاضطراب اليومي في إسرائيل بسبب احتمال انضمامها للمواجهة ضد إيران. - منذ بدء الحرب على إيران، تعيش إسرائيل حالة من عدم اليقين، حيث لم تنجح الضربات الأميركية في ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار تحذيرات أمنية. - التغييرات المتكررة في موقف واشنطن تُعتبر "كابوساً لوجستياً" للإسرائيليين، مع استمرار التساؤلات حول استقرار التفاهمات وتداعياتها على أمن إسرائيل.

قال موقع "واينت" العبري، اليوم الأحد، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تعليق الهجوم على إيران والتوصل إلى "خطوط عريضة لاتفاق"، فاجأ الإسرائيليين، مشيراً إلى أن الإعلان أتى في فترة ذروة العطلة الصيفية الكبرى التي تُعد الأكثر ازدحاماً بالسفر والرحلات الجوية والإجازات إلى الخارج. وبينما يعيش الإسرائيليون اضطراباً يومياً بسبب احتمال انضمام تل أبيب إلى المواجهة ضد إيران، تواصل الحكومة الإسرائيلية، بحسب "واينت"، التزام الصمت، وذلك في وقتٍ تخشى أن تُصوَّر أمام العالم أنها تسعى إلى إشعال الحرب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الخطوط العريضة للاتفاق" التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع إيران؟ لماذا اختارت الحكومة الإسرائيلية الصمت الرسمي في ظل التطورات الأخيرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومنذ بدء الحرب على إيران، والتي دخلت شهرها السادس، تعيش إسرائيل حالة من عدم اليقين، وفقاً للموقع؛ إذ إن أسابيع من الضربات الأميركية ضد أهداف عسكرية في إيران لم تنجح في ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شريان الطاقة الحيوي الذي تمكنت طهران عملياً من شلّه.

وذكر الموقع أنه حتى عندما أوضح الرئيس الأميركي، في نهاية الأسبوع، من كامب ديفيد، أن الولايات المتحدة ما زالت تدرس اتخاذ خطوات عسكرية إضافية وكرر تعهده بـ"ضربهم بقوة شديدة"، لم يكن واضحاً ما الذي سيحسم الموقف. خصوصاً أن حالة التوتر المرتفعة دفعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار تحذيرات أمنية أمس السبت، كما دعت السفارات الأميركية في 11 دولة في المنطقة، من ضمنها إسرائيل، المواطنين الأميركيين إلى التفكير في مغادرة المنطقة أو الاستعداد لخروج سريع في حال حدوث تصعيد.

وقال ترامب، صباح اليوم، إن "إيران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط طلبت منّا الامتناع عن تنفيذ أي ضربة"، وذلك في ظل تقارير عن خطط لشن هجمات ضد تلك الدول. ووصف "واينت" التغييرات المتكررة في موقف واشنطن بـ"الكابوس اللوجستي" بالنسبة إلى الإسرائيليين، في ظل احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي واندلاع مواجهة شاملة. وأضاف أن الإسرائيليين سيواصلون تلقي المعلومات بشأن "الخطوط العامة للاتفاق" من الولايات المتحدة، في غياب موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية، مع استمرار التساؤلات حول مدى استقرار هذه التفاهمات وتداعياتها على أمن إسرائيل.

وقبيل إعلان ترامب، كانت شبكة "سي بي إس نيوز" قد نقلت عن مصادر أميركية متعددة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتنفيذ ما قد يكون إحدى أعنف حملات القصف ضد أهداف مرتبطة بالبنية التحتية للطاقة في إيران، مع ترجيحات ببدء الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضحت المصادر أن إسرائيل أُبلغَت بالخطة وأنها تنسق مع الولايات المتحدة بشأنها.