"واينت": اعتقال محقق خاص إسرائيلي في دبي على خلفية مقتل روسي وزوجته

- اعتقلت السلطات الإماراتية المحقق الإسرائيلي مايكل غرينبيرغ في دبي بشبهة تورطه في جريمة قتل مضارب الكريبتو الروسي رومان نوفاك وزوجته، حيث عُثر على جثتيهما مقطعة الأوصال في منطقة صحراوية. - نوفاك، الذي أُدين سابقاً في روسيا بالاحتيال، جمع 500 مليون دولار لمشروع Fintopio في الإمارات. اختُطف هو وزوجته لإجبارهما على إعطاء كلمات المرور لمحفظتيهما الرقمية. - غرينبيرغ له تاريخ في التورط في قضايا جنائية، حيث اشتُبه سابقاً في التخطيط لاختطاف رجل أعمال تايواني لابتزازه.

كشف موقع "واينت"، اليوم الأحد، أن السلطات الإماراتية اعتقلت محققاً إسرائيلياً خاصاً قبل نحو ثلاثة أشهر في دبي بشبهة تورطه في جريمة القتل المزدوجة لمُضارب الكريبتو (العملة الرقمية) الروسي رومان نوفاك، وزوجته آنا؛ اللذين عُثر على جثتيهما مقطعة الأوصال في منطقة صحراوية بالإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأكدت مصادر إسرائيلية، بحسب الموقع، اعتقال المحقق الإسرائيلي مايكل غرينبيرغ، مؤسس شركة Mike Green Private Investigation ومقرها تايلاند، التي تعمل منذ عقدين في بانكوك، متخصصة بمجال التحقيقات الخاصة.

وذكر تقرير نُشر في موقع استخباراتي لم يحدده "واينت" أن غرينبيغ اعتقل خلال مداهمة عنيفة نفذتها قوات خاصة إماراتية، وعقب ذلك قُطع الاتصال به، ما أثار خوف عائلته وأقربائه. وبعد أسابيع من اعتقاله، تلقت جهات إسرائيلية حسب "واينت" معلومات عن اعتقاله، وسط رفض السلطات الإماراتية الإدلاء رسمياً بمعلومات عن سبب اعتقاله والإجراءات القانونية المتخذة ضده.

وكان نوفاك قد أُدين في روسيا عام 2020 بتهمة الاحتيال على مستثمرين في قضية مرتبطة بالعملات الرقمية، وإثر إطلاق سراحه من السجن الروسي، انتقل إلى الإمارات للإقامة فيها. فيما لم يُكمل مدة العقوبة التي فُرضت عليه، بعد إدانته في عملية احتيال بمبلغ 100 ألف دولار في مشروع بمجال الرياضة الشعبية، حيث أُفرج عنه مبكراً. وخلال إقامته في الإمارات، قيل إنه جمع 500 مليون دولار لمشروع Fintopio، الذي طوّر تطبيقاً لتحويل العملات الرقمية بسرعة. ويدّعي عدد من أصحاب الأعمال أن نوفاك جمع بالفعل هذا المبلغ لأغراض التطوير، لكنه في نهاية المطاف اختفى مع الأموال واحتال على موظفين في الشركة التي أسسها وعلى عدد من المورّدين.

وقبل قتله مع زوجته وتقطيع جثتيهما، كان الزوجان الروسيان قد اختُطفا على ما يبدو لدفعهما إلى إعطاء الخاطفين كلمات المرور السرية لمحفظتي العملات الرقمية خاصتهما. وعقب الجريمة أوقف محققون روس من لجنة التحقيق الروسية (إس كيه آر) ثلاثة مشتبه فيهم، إثنان روس والثالث كازاخي. وبحسب التقرير، فإن المحقق الإسرائيلي الخاص ليس مشتبهاً فيه بجريمة القتل نفسها، بل في علاقته بالقتلة، وقد أوقفته الشرطة الإماراتية بعد حصولها على معلومات من المحققين الروس الذين عثروا على دلائل تشير إلى تورطه في القضية في هواتف الموقوفين المشتبه فيهم بارتكاب الجريمة. وبحسب "واينت"، فقد أعتقل آخرون بالشبهات ذاتها يعملون في مجال التحقيقات الخاصة، في دبي.

اللافت أن المحقق الإسرائيلي الخاص المعتقل في الإمارات سبق أن تورط في قضايا جنائية سابقة، إذ بحسب "واينت"، قبل نحو خمس سنوات، اشتُبه غرينبرغ بضلوعه في التخطيط لاختطاف رجل أعمال من تايوان داخل مطعم، في محاولة لابتزازه لدفع فدية عقب صفقة لشراء قفازات كانت قد تعثّرت. وقد أُلقي القبض حينها على أميركيَّين من عناصر مشاة البحرية السابقين، إضافة إلى مواطن تايلاندي.

وبحسب التقارير في ذلك الوقت، فإن أحد الأميركيين استأجر غرينبرغ، الذي خطط مع شركائه لعملية الاختطاف. وقد ذكرت شبكة أن بي سي آنذاك أن الشرطة التايلاندية لم تعتقل غرينبرغ لأنها لم تنجح في العثور عليه. وفي ذلك الحين، نُشرت مقاطع من كاميرات المراقبة أظهرت رجل الأعمال التايواني وهو يُخنق ثم يُقاد بالقوة خارج المطعم. ووفقاً للشبهات، تواصل غرينبرغ وشركاؤه مسبقاً مع رجل الأعمال بذريعة شراء قفازات إضافية، وحددوا موعداً للقائه في المطعم؛ حيث قُيِّد بالأصفاد. ووفق التقرير، استخدم الخاطفون هاتفه للاتصال برئيسته، التي عُرّفت فقط باسم "ميس إميلي"، وطالبوها بدفع مليوني دولار.