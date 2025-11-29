"واينت": إسرائيل نقلت رسائل قاسية للشرع وتجهّز الردّ على هجوم بيت جن

- شهدت منطقة بيت جن السورية اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والأهالي، مما أدى إلى استشهاد 20 سورياً. إسرائيل بررت اعتداءاتها بوجود مسلحين مرتبطين بحماس وحزب الله، بينما نفت "الجماعة الإسلامية" في لبنان أي نشاط خارج لبنان. - تزامن العدوان مع قرار الرئيس الأميركي ترامب بتصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، مما وفر لإسرائيل فرصة لاختلاق رواية المسلحين في بيت جن. - شهدت سورية مظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي، حيث أحرق المحتجون أعلام إسرائيل، واتهم وزير الإعلام السوري إسرائيل بمحاولة زعزعة الدولة.

ذكر موقع واينت العبري، اليوم السبت، أن إسرائيل نقلت رسائل قاسية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع

بعد اشتباكات بيت جن الواقعة على بُعد نحو 11 كيلومتراً من الحدود مع هضبة الجولان المحتلة، بين قوات الاحتلال والأهالي والتي لحق بها عدوان إسرائيلي، مشيراً إلى أنّ الاحتلال يعمل على إعداد سلّة من الردود المحتملة، فيما لفتت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن تل أبيب لا ترى حالياً دليلاً على انخراط عناصر الحكومة السورية فيما حدث.

وليل الجمعة السبت، استشهد 20 سورياً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي جاء بعد إصابة ستة من جنود وضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، في اشتباك مع شبان من البلدة تصدّوا لتوغل قوات الاحتلال في جنوب سورية. وقال الموقع إن الاشتباك اندلع إثر خروج قوات من الواء 55 (رأس الحربة) في مهمة لاعتقال سوريين ينتمون لـ"الجماعة" في قرية بيت جن، وفق المزاعم الإسرائيلية، مع العلم أن المصادر المحلية تؤكّد أنّ الاشتباك وقع بعد توغّل قوات الاحتلال بالمنطقة ومحاولة اعتقال سوريين، وهو ما تفعله في المنطقة منذ حوالى عام بعد سقوط نظام بشار الأسد. وشددت المصادر الإسرائيلية على أن الاشتباك "يعكس خطورة السماح بتمركز جهات معادية على مقربة من الحدود"، وأنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، لأن سورية دولة غير مستقرة". وأكدت أن الأهم من كل ذلك، هو أن ما حدث يؤكد أنه "لا ينبغي لإسرائيل الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها (عقب سقوط نظام الأسد)، وخاصة من جبل الشيخ"، في إشارة إلى المزايا الاستراتيجية الفريدة التي تتمتع بها قمة الجبل السوري لا سيما على المستوى الأمني.

وبحسب الرواية التي يروّج لها الاحتلال في إعلامه بخصوص وجود وجود مسلّحين في المناطق الحدودية لتبرير اعتداءاته واحتلال مواقع سورية استراتيجية، وتنفيذ مخططه بإنشاء منطقة منزوعة السلاح له نفوذ فيه؛ بحسب رواية الاحتلال إذاً، فإن الاشتباك الاستثنائي في جنوب سورية كان ضد عناصر "الجماعة الإسلامية" التي وصفها بأنها حركة سنية لبنانية تأسست كذراع لجماعة الإخوان المسلمين في لبنان عام 1964، وانتشرت لاحقاً إلى سورية، قبل أن تؤسس جناحها العسكري في الثمانينيات، ويبدأ الأخير مذّاك بالتعاون مع التنظيمات المعادية لإسرائيل، وعلى رأسها مع "حماس" في لبنان وسورية، ومع حزب الله في لبنان.

أمّا الجناح العسكري للجماعة، وفق رواية الموقع الإسرائيلي، فهو "قوات الفجر"، الذي شارك في عمليات ضد إسرائيل خلال الحرب التي شنتها الأخيرة على غزة ولبنان، إلى جانب حماس، و"محور المقاومة" الذي تقوده إيران، لكن لم يوضح أين وكيف شارك. ووفق الموقع، "لدى قوات الفجر مواقع عسكرية في جنوب لبنان وبنى تحتية عسكرية على الحدود السورية-اللبنانية، وكذلك في منطقة بيت جن، حيث وقع الاشتباك"، مشيراً إلى أن" هذه القوات تجند عناصر محددة وتُعد لاعباً مؤثراً نسبياً في الجبهة الشمالية". ونوّه إلى أن جيش الاحتلال شن خلال الحرب ضربات ضد عناصر الجماعة وبناها التحتية العسكرية سواء في سورية أو لبنان. وواضح أنّ الرواية الإسرائيلية مرسومة بالكامل لتناسب مخططات الاحتلال ومطامعه في سورية.

من جهة ثانية، استغربت "الجماعة الاسلامية" في لبنان، في بيان اليوم السبت، "ما تم تداوله عبر وسائل إعلام عدة، لجهة زجّ الاحتلال الإسرائيلي باسم الجماعة في خبر اعتدائه على بلدة بيت جن السورية، واتهامها بالقيام بأنشطة في البلدة المذكورة"، وشجبت "الاعتداء الإسرائيلي على البلدة وعلى أهلها الآمنين". وشددت الجماعة على أنه "ليس لديها أي نشاط خارج لبنان، وأنها ترفض الزج باسمها في أي أعمال ليس لها أية علاقة بها"، كما أكدت "الالتزام بما التزمت به الدولة اللبنانية في اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، والعمل في ظلّ سلطة القانون والمؤسسات".

واللافت أنّ تبرير العدوان الإسرائيلي في بيت جن، والذي يتوافق مع تحرّكات قوّات الاحتلال اليومية ومطامعها جنوبي سورية منذ سقوط الأسد، جاء متزامناً مع القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع، والذي صنّف الإخوان المسلمين في لائحة "الإرهاب"، وهو ما شكّل فرصة للاحتلال لاختلاق رواية المسلّحين في بيت جنّ، وهذا ما ينعكس في ما عبّر عنه الموقع الإسرائيلي بالإشارة إلى أن قرار ترامب يقيّد الجماعة ويحدّ من نشاطاتها، إذ تتهمها الولايات المتحدة بـ"تحريض الشباب المسلمين على التطرف وبالإضرار باستقرار الشرق الأوسط"، حيث جاء قرار ترامب في سياق مخاوف متزايدة في إدارته من نشاط الجماعة على الصعيد العالمي. وفي الصدد، أشادت إسرائيل من جهتها بقرار ترامب، فيما قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل سبق أن حظرت أجزاء من التنظيم، ونحن نعمل على استكمال الخطوات اللازمة".

إلى ذلك، شهدت مختلف محافظات سورية، أمس الجمعة، مظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي على جنوب البلاد، وفي إطار الاحتجاج، أحرق سوريون أعلام إسرائيل في العاصمة دمشق، فيما نُظّمت بالتوازي تظاهرات ضد إسرائيل في بيت جن، وأخرى في الريف الغربي لمدينة حماة، وفي حمص كذلك، حيث هتف المحتجون "يا صهيوني إسمع إسمع، الشعب السوري لا لن يركع". من جهته، هاجم وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، إسرائيل في مقابلة مع القناة السورية "الإخبارية"، واتهمها بأنها "تحاول زعزعة الدولة من خلال الهجمات العسكرية"، ووصف إسرائيل بأنها "تحدٍّ لسورية"، مشابه لـ"داعش، وقوات سورية الديمقراطية، وبقايا نظام الأسد، وحزب الله، وإيران".