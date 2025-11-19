"والاه: غضب إسرائيلي من لقاء ويتكوف والحية اليوم

- تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية غضبًا بسبب لقاء مرتقب في إسطنبول بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وقيادي حماس خليل الحية، مما يُعتبر اعترافًا بمكانة حماس ويعقّد المفاوضات مع إسرائيل. - اللقاء يتناول "اليوم التالي" في غزة، ويثير انتقادات نظرًا لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية، مع تداعيات على اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة مع مطالب إسرائيل باستعادة رفات جنودها ونزع سلاح القطاع. - سبق لويتكوف لقاء الحية في شرم الشيخ، وقدم تعازيه في وفاة ابن الحية، مشيرًا إلى فقدانه ابنه أيضًا، مما يعكس تواصلًا مستمرًا بين الطرفين.

تسود حالة من الغضب داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أعقاب التقارير عن لقاء مرتقب اليوم الأربعاء في إسطنبول بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والقيادي في حركة حماس خليل الحية. ونقل موقع والاه العبري، قول مسؤولين مطّلعين على نشاط المقر الأميركي في مدينة كريات غات، لم يسمّهم، إن هذا اللقاء يُعد بمثابة اعتراف بمكانة حماس، وقد يصعّب الأمور على إسرائيل، لدى الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات مع الحركة.

وبحسب ذات المسؤولين، من المتوقع أن يتناول اللقاء ما يُعرف بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، "ومن المرجّح أن يثير انتقادات نظراً لكون حماس مصنفة منظمة إرهابية"، على حد تعبيرهم. وأشاروا إلى أن لهذا اللقاء تداعيات على الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة في ظل معارضة إسرائيل للانتقال إليها دون استعادة رفات باقي أسراها القتلى في غزة، ونزع سلاح القطاع، وإنهاء حكم حماس.

ولفت الموقع إلى أن هذه الردود تأتي على خلفية ما نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الجمعة الماضي، والذي أفاد بأن ويتكوف من المتوقع أن يلتقي الحية. ولن يكون اللقاء المخطط له الأول من نوعه، إذ سبق أن التقى ويتكوف إلى جانب مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، بخليل الحية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في شرم الشيخ، قبيل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مقابلة بُثت في 19 أكتوبر الفائت ضمن برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية، كشف ويتكوف أنه قدّم تعازيه للحية في وفاة ابنه في سبتمبر/ أيلول، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعاً لقادة حركة حماس في قطر، وقال: "أخبرته بأنني فقدت ابناً، وأننا عضوان في نادٍ سيئ للغاية: آباء دفنوا أبناءهم". وتوفي أندرو، نجل ويتكوف، بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية عام 2011.

وويتكوف ليس أول مسؤول في إدارة ترامب يلتقي قادة من حركة حماس. فقد التقى المبعوث الأميركي الخاص لملف الرهائن آدم بولر، مسؤولي "حماس" عدة مرات في قطر، في مارس/ آذار الماضي، في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراح أميركي إسرائيلي مزدوج الجنسية كان محتجزاً لدى الحركة في ذلك الوقت. ولم تؤدِّ تلك المحادثات إلى التوصل لاتفاق.

وبدأت إسرائيل وحركة حماس في العاشر من أكتوبر الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على غزة عبر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق القطاع، بالإضافة إلى بدء المساعدات بالدخول إلى القطاع المنكوب، غير أن تطبيق بقية أجزاء الخطة لا يزال يكتنفه قدر كبير من الغموض. وتنص الخطة في المراحل التالية على تفكيك البنى التحتية العسكرية كلياً، تحت إشراف دولي، ويُرافق ببرامج لإعادة الإدماج، "وسط مراقبة دقيقة لمنع إعادة التسلح".