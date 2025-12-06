واشنطن وكييف تمددان مشاوراتهما وتؤكدان أن الاتفاق مرهون بخطوات موسكو

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين سيواصلون اليوم السبت المناقشات حول خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في ختام اليوم الثاني من الاجتماعات في فلوريدا التي شارك فيها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف.

وقالت الوزارة في بيان: "اتفق الطرفان على أن التقدّم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك خطوات نحو خفض التصعيد ووقف أعمال القتل". وأضاف البيان أن الطرفين "اتفقا أيضاً على إطار الترتيبات الأمنية، وناقشا قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام دائم".

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال، في وقت سابق الجمعة، إن ويتكوف أجرى محادثات مثمرة مع كبير المفاوضين الأوكرانيين في ميامي بولاية فلوريدا يوم الخميس. وقال المسؤول: "كان الاجتماع بين الممثلين الأميركيين والأوكرانيين في ميامي مثمراً، وتم إحراز تقدّم. وسيجتمعون مرة أخرى بعد تقديم إفادة لقادة البلدين".

وقال مصدر ثانٍ، غير مخوّل بالحديث إلى الإعلام، إن الاجتماعات، التي تُعقد في مكان لم يُكشف عنه في ميامي، لم تكن جلسات تفاوض رسمية تركز على خطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة، وإن المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين اتفقوا على إجراء المحادثات قبل اجتماع بوتين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أشار إلى أن وفداً أوكرانياً موجود حالياً في الولايات المتحدة، بهدف توضيح ما نوقش في موسكو خلال الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأميركيين. وأكد أن أوكرانيا مستعدة "لأي تطورات محتملة"، ومستعدة للعمل بشكل بنّاء لتحقيق "سلام كريم".

وتتعثر محادثات السلام حتى الآن بسبب مطالب روسيا المتعلقة بأراضي إقليم دونباس بأكمله، الذي لا تسيطر عليه قواتها بشكل كامل. ومن النقاط الشائكة الأخرى مطالبة روسيا بتعهّد رسمي من حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة بعدم قبول عضوية أوكرانيا في الحلف، إلى جانب فرض قيود على الجيش الأوكراني.

(رويترز، العربي الجديد)