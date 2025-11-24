واشنطن وكييف تعلنان صياغة محدثة لخطة السلام بعد محادثات "بنّاءة"

اعتبر البيت الأبيض، الأحد، أن المحادثات التي جرت في سويسرا بشأن مقترح لإنهاء الحرب في أوكرانيا شكّلت "خطوة هامة إلى الأمام"، مجدداً التأكيد على أن أي اتفاق نهائي يجب أن "يحترم بالكامل" سيادة أوكرانيا. وقال بيان أميركي-أوكراني مشترك أصدرته واشنطن بعد المحادثات في جنيف، إنّه "نتيجة للمناقشات، صاغ الطرفان إطاراً محدثاً ومحسّناً لخطة السلام".

والتقى وزير الخارجية ماركو روبيو، على رأس وفد أميركي، مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في جنيف الأحد، في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأت في فبراير/ شباط 2022 إثر غزو روسيا لأوكرانيا. وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني للموافقة على خطته للسلام، بعد نحو أربعة أعوام من القتال. لكن كييف تسعى إلى إدخال تعديلات على مسودة الخطة المؤلّفة من 28 نقطة، والتي تتضمّن مجموعة من المطالب الروسية، من بينها تخلي كييف عن أراضٍ، وتقليص حجم جيشها، والتعهّد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأعطى إعلان البيان عن إطار جديد لخطة السلام مؤشراً على إجراء تغييرات فعلية. وأفاد البيان المشترك بأن "المحادثات كانت بنّاءة ومركّزة وقائمة على الاحترام، وأكدت الالتزام المشترك بتحقيق سلام عادل ودائم". وأضاف: "أظهرت المناقشات تقدماً ملموساً نحو توحيد المواقف وتحديد خطوات تالية واضحة"، مشدداً على أن "أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحترم بالكامل سيادة أوكرانيا ويحقق سلاماً مستداماً وعادلاً".

وتعهّد الجانبان بمواصلة العمل على مقترحات مشتركة "خلال الأيام المقبلة"، في إشارة إلى استمرار النقاشات الفنية والدبلوماسية حول البنود العالقة في الخطة وآليات تنفيذها المحتملة. وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الوزير ماركو روبيو وفريقه أكدا التزام واشنطن الثابت "بضمان بقاء سيادة أوكرانيا وأمنها وازدهارها المستقبلي في صميم العملية الدبلوماسية الجارية"، لافتاً إلى أن أي تقدم في مسار المفاوضات يجب أن يُبنى على احترام كامل لحقوق كييف ومصالحها الاستراتيجية.

(فرانس برس)