واشنطن وسطَ ثلاثي الفراغ والفوضى والحكم الكيفي

- تعاني واشنطن من شلل داخلي بسبب عدم تمرير الموازنة، مما أدى إلى إغلاق حكومي ووقف رواتب الموظفين، بينما يواجه الكونغرس انقسامات تعرقل حل الأزمة المالية، مما يهدد الديمقراطية الأميركية. - السياسة الخارجية الأميركية تواجه تحديات في مناطق مثل غزة وأوكرانيا ولبنان والسودان، حيث يفتقر الموقف الأميركي إلى الوضوح، مما يعمق الانقسامات الداخلية ويزيد من احتمالات أزمة سياسية مفتوحة. - الأوضاع الاقتصادية تزيد الفوضى والريبة، حيث تتذبذب الأسواق المالية، مما يؤثر على الشركاء التجاريين، بينما تساهم السياسة الخارجية في ترسيخ هذا المشهد بمواقف غير واضحة في قضايا مثل غزة وأوكرانيا.

تبدو واشنطن الآن وكأنها أسيرة ثلاثي الفراغ والفوضى والحكم الكيفي، حيث لم يسبق أن تزامنت تعبيرات ثلاثي كهذا وأعراضه بهذا الشكل لتصبح العاصمة الأميركية في حالة شبه شلل بالداخل، وارتباك في الخارج. الماكينة الإدارية معطّلة، فلا رواتب لموظفي معظم المؤسسات الفيدرالية، ولا مخصصات لعمل المؤسسات الرسمية، كما لبعض البرامج الاجتماعية. أما الكونغرس فنصفه مقفل والنصف الآخر عاجز عن فك العقدة المالية. وتواكب ذلك، منذ فترة، مخاوف متزايدة على الديمقراطية الأميركية.

وفي ذات الوقت، لا تقل تحديات السياسة الخارجية إرباكاً، من غزة إلى أوكرانيا، مروراً بلبنان والسودان، حيث إن القاسم المشترك في المداولات هو غياب الوضوح في التشخيص وفي المعالجة للتحديات المحلية منها والدولية، خصوصاً في شقها الأول الذي تتعمّق خلافاته باتجاه فرز أميركيتين: واحدة ترامبية، والثانية نقيضها. والمعركة بين الاثنتين مرشحة للتفاقم في عام انتخابي (انتخابات الكونغرس بعد سنة) بدأت الاستعدادات له من الآن بما ينذر بمواجهة، يخشى المتخوفون من احتمال خروجها عن المألوف، وفي بعض التقديرات أنها قد تنتهي إلى أزمة سياسية مفتوحة لو بقيت الحزازات والتوترات تتفاعل بوتيرتها الحالية، خصوصاً على مستوى الخطاب، الذي بات يجاهر بطابعه العدائي، مثل مخاطبة الديمقراطي للجمهوري أحياناً عبر اتهامه بـ"العنصرية"، ومخاطبة الثاني للأول بتصنيفه "إرهابياً ومجرماً"، وهي مفردات غير معروفة في القاموس السياسي الأميركي، على الأقل المتداول منه.

الخلاف في الكونغرس على تمرير الشريحة من الموازنة (كما حددتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب) قبل بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الذي يُعتبر بداية السنة المالية، قضى بالإغلاق الحكومي لعدم جواز الإنفاق العام من دون موافقة مجلسي الكونغرس. وكان مجلس النواب قد وافق بأكثريته الجمهورية، لكن المشروع توقف في مجلس الشيوخ، حيث يلزمه 60 صوتاً لا يملك الجمهوريون منها إلا 52، وانضم إليهم 3 من الحزب الديمقراطي. وما زالت المعادلة عند هذا الرقم منذ 27 يوماً.

في إدارة ترامب الأولى حصلت المشكلة ذاتها، واستمر الإغلاق 35 يوماً، وهو الأطول من نوعه، ولكن الإغلاق الحالي قد يتجاوزه. في حالات الإغلاق السابقة (خمسة منذ 1978)، كان الخلاف يحسم بعد أسبوعين أو ثلاثة بتسوية متوازنة. لكن الآن تحولت العملية إلى لعبة عضّ على الأصابع أكثر منها خلافاً حول الأرقام وأولويات الإنفاق، بما أدى إلى إطالة الفراغ في العمل الحكومي مع ما يترتب عنه من تداعيات بدأت تنعكس على قطاعات اقتصادية تعتمد على الإنفاق الحكومي، كما على آلاف الموظفين الذين توقفت رواتبهم واضطر بعضهم إلى الوقوف في الصف أمام مراكز توزيع الوجبات المجانية.

وزاد من الخشية أن الأوضاع صارت محاطة بالمجهول على أكثر من صعيد، فالفوضى سيدة الموقف. ومن النماذج على ذلك مسألة الاستعانة بقوات الحرس الوطني لضبط "المعدلات العالية للجريمة" في بعض الولايات والمدن الكبرى. ورأى خصوم البيت الأبيض في هذه الخطوة تمهيداً لاستخدام القوات المسلحة في الداخل، ومجرد التداول في هذا الموضع أثار ضجة، على اعتبار أنه إجراء غير معهود، بل إنه "غير دستوري" كما يقول الديمقراطيون. وزاد من القلق أن هذا التوجه ترافق مع مبادرات أخرى غير مسبوقة، مثل وضع ضوابط صارمة على المراسلين العاملين داخل مبنى البنتاغون (منها ضرورة عرض التقارير على مرجع في الوزارة قبل إرسالها إلى الطبع أو البث).

هذه التطورات أثارت الريبة والخوف من خطوات "أخطر" تهدد الديمقراطية الأميركية، التي أصبحت موضع شكوك 58% من الأميركيين وموضوعاً متداولاً بشكل ملحوظ في أوساط النخب التي وصلت خشيتها إلى حدود التساؤل عما إذا كانت أميركا قادرة "على الاحتفاظ بالجمهورية" التي قامت على هذه الديمقراطية، كما تقول باغي نونان، المحسوبة على خندق المحافظين، والتي سبق أن عملت معاونةً في البيت الأبيض. وكلامها يعكس مخاوف جهات مختلفة تحذر من خطر الانزلاق في طريق "الفردية" في السلطة. وفي الأيام القليلة الماضية أخذ هذا التحذير دفعة زخم بعد هدم الجناح الشرقي الملحق بالبيت الأبيض دون استشارة الكونغرس، لبناء صالة احتفال فخمة مكانه. كذلك جرى التوقف في هذا السياق عند ممارسات كيفية مثل قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بوقف عمل مجلس النواب لأكثر من شهر، لأسباب تتعلق بتصويت المجلس على شريحة الموازنة لصالح الرئيس.

ثم دخل الشق الاقتصادي على الخط ليرفد أجواء الفوضى بالمزيد من الريبة. فالرسوم تتبدل أرقامها صعوداً وهبوطاً بين أسبوع وآخر، ويحكمها قرار كيفي لا يكاد يرسو على صيغة ليعود ويتراجع عنها. وقد تسبب ذلك بالكثير من التذبذب في أسواق المال والاستثمارات، والأكثر إرباكاً أن هذا التقلب طاول الشركاء المقربين، مثل كندا، أو الذين لا غنى عنهم في المجال التجاري الدولي، مثل الصين. وكان أن تسبب ذلك باضطراب في حركة الأسواق وارتفاع الاسعار ونسبة التضخم حسب ما تبين في مؤشر شهر سبتمبر الفائت.

ومع أن الشق الأكبر من هذه الأوضاع الهشة مرتبط بالشؤون المحلية، إلا أن حصيلة سياسة الإدارة الخارجية، على الأقل حتى الآن، ساهمت هي الأخرى في ترسيخ هذا المشهد. فقد بات واضحاً، حسب قراءات المراقبين، أن وقف النار في غزة ما زال في دائرة الخطر. بل إن مصير القطاع تحوم فوقه شكوك كبيرة في ضوء الغموض المحيط بمآلاته، وبما يبدو أن مفتاحه متروك بيد نتنياهو. والحال كذلك في ما يتعلق بحرب أوكرانيا التي يحيط بموقف الإدارة منها التباس كبير، ما حمل أكثر المتابعين على الاستنتاج بأن واشنطن تركت المفتاح عملياً بيد بوتين، على أن يُحرَّك الموضوع بين الفينة والأخرى من دون حسم بشأنه. بصورة أو بأخرى، فإن كل الملفات معلقة والمعالجات مبهمة، والأصعب أن الإدارة تعيش على المفاجآت، وبما يربك التوقعات بخصوص حركتها.