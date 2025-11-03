واشنطن لا تخطط لتفجيرات نووية حالياً

- أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن تجارب الأسلحة النووية التي أمر بها الرئيس ترامب لن تتضمن تفجيرات نووية حقيقية، بل ستشمل تجارب للأنظمة وتفجيرات غير حرجة لضمان فعالية الأسلحة الجديدة. - تأتي هذه الخطوة بعد إعلان ترامب استئناف تجارب الأسلحة النووية بعد توقف دام 33 عاماً، في رسالة موجهة إلى الصين وروسيا، دون تأكيد على إجراء تجارب تحت الأرض. - تعتمد الولايات المتحدة الآن على المحاكاة الحاسوبية المتقدمة بدلاً من التفجيرات الفعلية، بعد إجراء 1054 تجربة نووية منذ عام 1945.

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، اليوم الأحد، إن تجارب الأسلحة النووية التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب لن تتضمن تفجيرات نووية في الوقت الراهن. وأضاف رايت خلال مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز): "أعتقد أن التجارب التي نتحدث عنها الآن هي تجارب للأنظمة... هذه ليست تفجيرات نووية. هذه ما نسميها تفجيرات غير حرجة".

وأضاف رايت، الذي تتولى وزارته مسؤولية تجارب الأسلحة النووية الأميركية، إن التجارب تشمل جميع الأجزاء الأخرى من السلاح النووي للتأكد من أنها تعمل ويمكنها إحداث انفجار نووي. وذكر رايت في برنامج (ذا صنداي بريفينج) على "فوكس نيوز" أن التجارب ستُجرى على أنظمة جديدة للمساعدة في ضمان أن تكون الأسلحة النووية الجديدة أفضل من السابقة.

وقُبيل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس، قال ترامب إنه أمر الجيش الأميركي باستئناف عملية تجارب الأسلحة النووية على الفور بعد توقف دام 33 عاماً، في خطوة بدت وكأنها رسالة إلى القوتين النوويتين المنافستين الصين وروسيا. وأكد مجدداً هذه التصريحات يوم الجمعة، لكنه لم يجب بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كان ذلك سيشمل التجارب النووية تحت الأرض التي كانت شائعة خلال الحرب الباردة.

وقال رايت إن الولايات المتحدة أجرت تفجيرات نووية تجريبية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وجمعت معلومات وقياسات تفصيلية عن التفجيرات. وأضاف: "بفضل قدراتنا العلمية والحوسبية، يمكننا محاكاة ما سيحدث بالضبط في انفجار نووي بدقة لا تصدق". وتابع: "نحاكي الآن الظروف التي أدت إلى ذلك، وما الذي سيؤدي إليه تغيير تصاميم القنابل".

وأجرت الولايات المتحدة 1054 تجربة نووية، الأولى في 16 يوليو/ تموز 1945 في نيو مكسيكو، وآخرها عام 1992. وتبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح الذري عندما ألقت قنبلتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين خلال الحرب العالمية الثانية. وأجرت واشنطن آخر تجربة نووية في سبتمبر/ أيلول 1992، وكانت عبارة عن تفجير تحت الأرض بقوة 20 كيلوطناً في موقع نيفادا للأمن النووي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1992، فرض الرئيس الأميركي جورج بوش الأب حظراً على إجراء المزيد من التجارب، بقي سارياً على مدار الإدارات المتعاقبة. وجرت الاستعاضة عنها بتجارب تستخدم محاكاة حاسوبية متقدمة.

(رويترز، العربي الجديد)