- تسعى إدارة ترامب للإعلان عن قوة استقرار دولية في غزة، بمشاركة دول مثل إيطاليا وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان، بقيادة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، مع تدريب القوات في الأردن. - تتوقع إسرائيل نزع سلاح حماس خلال 100 يوم، مع إعداد قائمة بأسلحة حماس الثقيلة، واتخاذ إجراءات لجمع السلاح ضمن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. - تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاب الجيش الإسرائيلي، ونشر قوة دولية، وتشكيل "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأميركي لإعادة إعمار غزة بتفويض أممي.

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11)، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسعى للإعلان خلال الأسبوع المقبل عن إقامة قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وكذلك أسماء الدول التي وافقت على ابتعاث جنودها إلى القطاع. ونقلت "كان 11" عن مسؤولٍ مطلع على الموضوع قوله إن إيطاليا، وكوسوفو، وألبانيا، وكازاخستان هي من بين الدول التي ستشارك في تركيبة القوة. وذكرت القناة أن من سيقود القوة الدولية هو الجنرال في الجيش الأميركي، جاسبر جيفرز.

وأشارت القناة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة استكملت التحضيرات لإعداد برنامج تدريب قوة الاستقرار الدولية، الذي سيجري في الأردن، على ما قاله مسؤول مطلع على الموضوع. وبحسبها، فإن إسرائيل تتوقع أنه في غضون المائة يوم المقبلة، التي يُفترض أن تُسرع فيها وتيرة إدخال المساعدات وإجراءات إعادة إعمار القطاع، سيبدأ في المقابل نزع سلاح حركة حماس.

وفي الصدد، حضّر جيش الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لـ"كان 11"، قائمة بترسانة حماس وأسلحتها الثقيلة، التي يعتبر أنه ينبغي تسليمها في إطار نزع السلاح. بالإضافة إلى القائمة، شرعت المنظومة الأمنية في اتخاذ عدّة إجراءات وقرارات بخصوص نقاط جمع السلاح على الخط الأصفر، التي يُفترض تشغيلها في الفترة القريبة، في إطار المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وإقامة قوة الاستقرار الدولية.

ووفق تقرير سابق لشبكة "بلومبيرغ" للأنباء، طلبت الولايات المتحدة من إيطاليا الانضمام إلى قوة الاستقرار في غزة لتكون عضواً مؤسساً، حيث تسعى إدارة ترامب لتعزيز مصداقية تلك المبادرة. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر قولها إن دبلوماسيين قدموا العرض لمكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزارة الخارجية الإيطالية في مباحثات خاصة، أخيراً.

وأضافت المصادر أن قرار الانضمام يقع الآن على عاتق ميلوني، التي لم تتخذ أي قرار بعد. وبموجب المقترح، لن تسهم إيطاليا بقوات في قوة الاستقرار الدولية. وبدلاً من ذلك، سيكون التعهد السابق بتدريب قوة الشرطة المستقبلية لغزة كافياً، حيث سيأتي الإسهام الرئيسي لإيطاليا من نفوذها السياسي مع الدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين، حسبما أفادت المصادر المطلعة.

وتنص المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدة مناطق من القطاع، ونشر قوة دولية للاستقرار، وتشكيل هيئة حكم جديدة. وبحسب الاتفاق، فإن الهيئة، المعروفة باسم "مجلس السلام"، ويرأسها الرئيس الأميركي، ستشرف على إعادة إعمار غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة لمدة عامين قابلة للتجديد.