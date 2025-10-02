واشنطن في ليبيا: بين الضغط والصفقة

- تحول في السياسة الأميركية تجاه ليبيا: بعد سنوات من التركيز الأمني، بدأت واشنطن في تبني نهج اقتصادي، حيث ترأست اجتماعاً دولياً في نيويورك ركز على الاقتصاد والطاقة، مما يشير إلى تحول من الضغط السياسي إلى الصفقات الاقتصادية. - زيارات بارزة تعكس التغيير: زيارات مسؤولين أميركيين بارزين، مثل مسعد بولس، أظهرت اهتماماً بالاستثمار في ليبيا، مع توقيع عقود بمليارات الدولارات في قطاع النفط والبنية التحتية. - رؤية جديدة لليبيا: تسعى واشنطن لتحويل ليبيا من ساحة تهديد أمني إلى بوابة استثمارية، مما يعكس تلازم الأجندتين السياسية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار والنمو في المنطقة.

لسنوات، طغت المقاربة الأمنية والعسكرية على السياسة الأميركية في الملف الليبي، لكن الاهتمام الاقتصادي أخذ يبرز أخيراً بوصفه مُشكّلاً جديداً للرؤية الأميركية في هذا الملف. يوم الأربعاء الماضي، ترأست واشنطن اجتماعاً دولياً رفيع المستوى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ضم عشر دول إقليمية معنية بليبيا. بدا الاجتماع مختلفاً عن سابقيه، إذ حضر ملفا الاقتصاد والطاقة بقوة، ما يطرح سؤالاً مفاده: هل تقود واشنطن تحولاً في مقاربتها بشأن ليبيا من الضغط السياسي إلى الصفقة الاقتصادية؟

حتى وقت قريب كانت واشنطن تنظر إلى ليبيا من زاوية أمنية بحتة، وهو ما ظهر في زيارات مسؤولين بارزين، على رأسهم مدير "وكالة المخابرات المركزية الأميركية" السابق، وليام بيرنز، في يناير/ كانون الثاني 2023، ونائب قوات "أفريكوم" (القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، جو برينان، في فبراير/ شباط الماضي. كان التركيز منصباً على مكافحة الإرهاب وموازنة النفوذ الخارجي وضبط إيقاع الصراع العسكري، لتبدو ليبيا ساحة تهديد أكثر منها ساحة فرص. غير أن زيارة مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يوليو/ تموز الماضي، دشنت انتقالاً لافتاً، إذ حمل معه صفقات واستثمارات مباشرة، ظهرت في إشرافه على توقيع عقود بمليارات الدولارات مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وبحث بولس في بنغازي فرص الاستثمار في الإعمار والبنية التحتية. كانت تلك أول مرة يطل فيها البعد الاقتصادي بهذا الثقل ضمن التحرك الأميركي، وكأن واشنطن قررت الانتقال من منطق إدارة المخاطر إلى منطق اقتناص الفرص.

في هذا السياق بدا اجتماع نيويورك امتداداً للتوجه الجديد، فرغم غطائه السياسي المتمثل في جمع الفاعلين الدوليين والإقليميين، إلا أنه حمل رسالة واضحة مفادها أن الاقتصاد بات لغة المرحلة، وهو ما صرّح به بولس عقب الاجتماع عندما اعتبر أن "استقرار ليبيا ووحدتها ركيزة للسلام والنمو الاقتصادي في المنطقة". يعكس التصريح تلازم الأجندتين السياسية والاقتصادية في آن واحد. ويبدو أن هذا التحول الأميركي يقع ضمن رؤية أميركية تنطلق من زاوية نقل الملف الليبي من ملف تهديد أمني إلى بوابة استثمارية عبر الطاقة والإعمار، فعلى الرغم من أن الضغط السياسي يظل حاضراً بما هو أداة للتمهيد، إلا أن الصفقة الاقتصادية تلوح بوصفها جوهراً جديداً للعبة. وباختصار فما جرى في نيويورك، أن واشنطن تعيد تموضعها، لا بصفتها مراقباً للأزمة كما في السابق، بل لكونها طرفاً يسعى لتحويل ليبيا من عبء إلى فرصة، وبمعنى آخر من ساحة صراع إلى سوق مفتوحة.