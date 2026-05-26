واشنطن ستقلص المساهمات العسكرية لحلف الأطلسي في حالات الأزمات

- الولايات المتحدة تعتزم تقليص المساهمات العسكرية لحلفائها الأوروبيين، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، مما يثير قلق بعض الدول الأوروبية من احتمال انسحاب واشنطن من حلف الناتو. - انتقد الرئيس ترامب الدول الأوروبية لعدم إنفاقها الكافي على الدفاع، وهدد بسحب الجنود من ألمانيا، مما زاد التوترات عبر الأطلسي، خاصة مع طموحه للسيطرة على غرينلاند. - ستضطر أوروبا لتوفير طائرات استطلاع مسيّرة خاصة بها، بينما تخطط الولايات المتحدة لتقليص القدرات العسكرية المتاحة للحلف خلال الأزمات.

ذكرت مجلة شبيغل الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات كثيراً، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وطائرات التزويد بالوقود جواً. ويواجه حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضغوطاً غير مسبوقة، إذ تشعر بعض الدول الأوروبية بالقلق من أنّ واشنطن ربما تنسحب كلية من الحلف.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الحليفة في أوروبا لعدم إنفاقها ما يكفي على جيوشها، وتعهد بسحب آلاف الجنود من ألمانيا. وأدى طموحه للسيطرة على جزيرة غرينلاند، وهي إقليم دنمركي، إلى تأجيج التوتر عبر الأطلسي. ووجه ترامب انتقادات لاذعة أيضاً لهذه الدول لعدم تقديم الدعم لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية في خضم الحرب على إيران، قائلاً إنه يفكر في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي، وتساءل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك.

وقالت مجلة شبيغل إن مبعوث وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أطلع كبار المسؤولين من الدول الأعضاء على الخطة في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل أواخر الأسبوع الماضي. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إنّ إدارة ترامب أبلغت الدول الأعضاء في الحلف الأسبوع الماضي أنها ستقلص القدرات العسكرية المتاحة للحلف خلال الأزمات.

وذكرت التقارير أن الولايات المتحدة تهدف إلى توفير نصف العدد السابق من القاذفات الاستراتيجية فقط. ونقلت المجلة عن المبعوث الأميركي ألكسندر فيليز-غرين قوله خلال الاجتماع المغلق إنّه من المقرر أن ينخفض عدد الطائرات المقاتلة الأميركية بمقدار الثلث. ومن المقرر أيضاً أن توفر البحرية الأميركية عدداً أقل من المدمرات للحلف، فضلاً عن أن واشنطن لم تعد تعتزم توفير أي غواصات.

وبموجب هذه التغييرات، ستضطر أوروبا إلى توفير طائرات استطلاع مسيّرة خاصة بها، في حين تخطط الولايات المتحدة لتقليص توفير النماذج المسلحة بشكل كبير. وذكر تقرير المجلة أن الولايات المتحدة ستقدم مزيداً من التفاصيل في مؤتمر لتشكيل القوات في أوائل يونيو/حزيران. ولم ترد وزارة الدفاع الألمانية بعد على طلب رويترز للتعليق.

وقالت متحدثة باسم الحلف لمجلة شبيغل إنّ هناك "اعتماداً مفرطاً" على الولايات المتحدة في تخطيط قوات الحلف، مضيفة أنه يمكن إعادة تنظيم المسؤوليات العسكرية داخل الحلف مع زيادة استثمارات أوروبا وكندا في الدفاع.

(رويترز)