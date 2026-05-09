واشنطن: جولة محادثات لبنان وإسرائيل تستهدف بناء إطار لسلام دائم

- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 مايو، بهدف التوصل إلى إطار لترتيبات سلام وأمن دائمين، تشمل ترسيم الحدود وإعادة الإعمار. - شددت الخارجية الأميركية على أن السلام الشامل يتطلب استعادة لبنان سيادته الكاملة وتفكيك سلاح حزب الله، مؤكدة أن المحادثات تهدف إلى معالجة المخاوف الأساسية لكلا البلدين. - يستعد لبنان للمفاوضات بقيادة السفير السابق سيمون كرم، مع التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروق الإسرائيلية المستمرة.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تيسير جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف التوصل إلى إطار لترتيبات سلام وأمن دائمين، يشمل ترسيم الحدود وإيجاد مسارات عملية لإعادة الإعمار. غير أن الخارجية شددت، في بيان، على أن تحقيق "السلام الشامل" بين الجانبين يبقى مشروطاً باستعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على أراضيها، و"التفكيك الكامل" لسلاح حزب الله.

وقالت الوزارة: "ستُيسّر الولايات المتحدة يومين من المحادثات المكثفة بين وفدي حكومتي إسرائيل ولبنان بتاريخ 14 و15 مايو". وأضافت أن الوفدين "سينخرطان في مناقشات مفصلة تهدف إلى تعزيز اتفاق سلام وأمن شامل يعالج بشكل جوهري المخاوف الأساسية لكلا البلدين". وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن المحادثات تستهدف "إحداث قطيعة جذرية مع النهج الفاشل الذي ساد خلال العقدين الماضيين، والذي سمح للجماعات الإرهابية بالتجذر والإثراء على حساب الدولة اللبنانية، وتهديد الحدود الشمالية لإسرائيل"، على حد تعبيرها.

كما أوضحت أن المباحثات تهدف إلى "بناء إطار لترتيبات سلام وأمن دائمة، واستعادة لبنان سيادته على كامل أراضيه، وترسيم الحدود، وإيجاد مسارات عملية لتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار". ورغم الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، قالت الخارجية الأميركية إن لبنان وإسرائيل التزما "بالاقتراب من هذه المحادثات مع وضع مصالحهما الوطنية في الاعتبار". وأضافت أن واشنطن "ستعمل على التوفيق بين هذه المصالح بطريقة تحقق أمناً دائما لإسرائيل، وسيادة وإعادة إعمار للبنان".

وأكدت الوزارة أن "السلام الشامل يتوقف على استعادة السلطة الكاملة للدولة اللبنانية، والتفكيك الكامل لسلاح حزب الله" الذي تصنفه الولايات المتحدة "منظمة إرهابية أجنبية". واعتبرت أن "المحادثات تمثل خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإقامة سلام دائم بين البلدين"، مؤكدة استمرار دعم واشنطن الطرفين "في سعيهما لتحقيق اختراق".

ويكثف لبنان تحضيراته للاجتماع المباشر مع إسرائيل في واشنطن من دون أن يحسم نهائياً أعضاء وفده الذي يترأسه السفير السابق سيمون كرم، إلى حين معرفة مستوى التمثيل الإسرائيلي، خاصة أنّ المحادثات المرتقبة على مدار يومين ستحمل طابعاً تفاوضياً أكثر، وسط سعي لبناني لتثبيت كامل لوقف إطلاق النار في ظلّ الخروق المستمرة للهدنة منذ اليوم الأول لسريانها منتصف ليل 16 - 17 إبريل/ نيسان الماضي.

تقارير عربية لبنان يتحضر لمفاوضات واشنطن: تثبيت الهدنة وانسحاب الاحتلال الكامل

وبعد ظهر الجمعة، استقبل الرئيس اللباني جوزاف عون في قصر بعبدا رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات المباشرة سيمون كرم. ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، عرض الرئيس اللبناني مع السفير السابق "التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية". وأضاف أن عون زوّد كرم بتوجيهاته "المتضمنة الثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالمفاوضات".

(الأناضول، العربي الجديد)