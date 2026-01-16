واشنطن توسّع قاعدة بحرية قرب ميناء صيني ضخم في البيرو

- وافقت الولايات المتحدة على صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتحديث قاعدة بحرية في البيرو، مما يعزز الشراكة الأمنية بين البلدين ويعزز الاستقرار في أمريكا الجنوبية. - يتضمن المشروع وجود 20 أمريكياً من القطاعين الحكومي والخاص في البيرو لمدة تصل إلى عشر سنوات، في حين أن الصين مولت ميناءً تجارياً بقيمة 3.5 مليارات دولار في البيرو. - تسعى الولايات المتحدة لمنع القوى المنافسة من تعزيز وجودها في أمريكا اللاتينية، حيث تعتبرها مجالاً حيوياً لأمنها ومصالحها الاستراتيجية.

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها وافقت على صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتوسيع قاعدة بحرية في البيرو، حيث مولت الصين ميناء ضخماً آخر. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن البيرو طلبت شراء معدات وخدمات بقيمة 1.5 مليار دولار بهدف تحديث قاعدتها البحرية الرئيسية كاياو الواقعة بالقرب من مطار ليما الدولي.

وأوضحت الوزارة أن نحو 20 أميركياً من القطاعين الحكومي والخاص سيكونون موجودين في البيرو لمدة تصل إلى عشر سنوات في إطار هذا المشروع. ورأت الوزارة، في بيان، أن هذه الصفقة "تُعزز أمن شريك مهم (للولايات المتحدة) يُعدّ قوة دافعة للاستقرار السياسي والسلام والتقدم الاقتصادي في أميركا الجنوبية".

وتربط الولايات المتحدة بالبيرو شراكة أمنية قديمة، وأجازت ليما وجود القوات الأميركية على أراضيها. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ افتتح عام 2024 مرفأ تجارياً في البيرو بلغت تكلفته 3.5 مليارات دولار، وكان أول مشروع من نوعه تُنفذه بكين في أميركا اللاتينية.

وتكفّلت الصين تمويل ببناء هذا المرفأ، في حين تتولى البيرو بنفسها تمويل توسيع القاعدة. وأكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمها على الحؤول دون أن يكون للقوى المنافسة لها أي حضور بارز في أميركا اللاتينية نظراً إلى كونها تعتبرها مجالاً حيوياً للولايات المتحدة. وسبق أن أعلن ميناء كاياو التجاري عام 2024 عن صفقة بقيمة 400 مليون دولار مع شركة إماراتية لرفع طاقته الاستيعابية بنسبة 80%.

(فرانس برس)