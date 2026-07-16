واشنطن توافق على صفقة أسلحة للسعودية بملياري دولار

- وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 1.96 مليار دولار لتعزيز أمنها ودعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة في منطقة الخليج. - تشمل الصفقة 20 ألف وحدة من أنظمة الأسلحة الفتاكة العالية الدقة، مما يعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات وتحسين التوافق العملياتي مع القوات الأميركية والإقليمية. - تأتي الصفقة وسط تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين وتراجع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مما يزيد من احتمالية استمرار الحرب في المنطقة.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، في ظل تصاعد وتيرة الحرب في المنطقة. وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن "عملية البيع المقترحة هذه ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

ومن المعدات التي تسعى المملكة للحصول عليها ما يصل إلى 20 ألف وحدة من "أنظمة الأسلحة الفتاكة العالية الدقة المتقدمة" ورؤوسها الحربية، وهي أنظمة يصفها الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية بأنها "وسيلة منخفضة الكلفة لتدمير الأهداف مع الحد من الأضرار الجانبية في القتال القريب".

وذكرت الخارجية الأميركية أن المقاول الرئيسي سيكون شركة "بي إيه إي سيستمز" في ناشوا، ولاية نيوجيرزي. وأوضحت، في البيان نفسه، أن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تقوية دفاعها المحلي، وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأميركية، والقوى الإقليمية الأخرى، وقوات الناتو". وجاء في بيان الوزارة أنه "لن يكون هناك أي تأثير سلبي في جاهزية الدفاع الأميركي نتيجة لهذه الصفقة المقترحة".

تقارير عربية محاولة إيران كسر الحصار عن صنعاء: أبعد من مواجهة السعودية

وتأتي هذه الصفقة وسط تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين إثر استهداف الجماعة مطار أبها رداً على استهداف تبنته الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً طاول مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية تقل وفداً للحوثيين عائداً من طهران بعد حضوره مراسم تشييع المرشد الإيراني، علي خامنئي. وقد اعتبر الحوثيون استهداف مطار صنعاء "نهاية مرحلة خفض التصعيد" في البلاد، محملين الرياض مسؤولية الغارات. كما تأتي الصفقة على وقع تصاعد التوتر في المنطقة وتراجع مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ما يرجح استمرار الحرب التي سبق أن تعرضت المملكة خلالها لاعتداءات إيرانية.

(فرانس برس، العربي الجديد)