واشنطن توافق على أول صفقة أسلحة مع تايوان منذ عودة ترامب

- وافقت الولايات المتحدة على بيع تجهيزات عسكرية لتايوان بقيمة 330 مليون دولار، في أول صفقة منذ عودة ترامب للرئاسة، لتعزيز جاهزية طائرات إف-16 وسي-130. - تعتبر الصين تايوان جزءًا منها ولم تستبعد استخدام القوة، بينما تؤكد تايوان أن شعبها هو الوحيد الذي يحدد مستقبله، وسط دعم أمريكي مستمر رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية. - خلال حملته، اقترح ترامب أن تدفع تايوان مقابل الحماية، مما أثار قلقًا في تايبيه، وتأتي الصفقة لتهدئة المخاوف التايوانية وتزيد التوتر مع الصين.

وافقت الولايات المتحدة على بيع تايوان تجهيزات ومعدات قيمتها 330 مليون دولار، في أول صفقة عسكرية مع الجزيرة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في تايبيه، اليوم الجمعة. وقالت الوزارة "هذه هي المرة الأولى تعلن فيها إدارة ترامب الجديدة بيع أسلحة لتايوان"، بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على الصفقة.

وقال البنتاغون، في بيان، في وقت متأخر أمس الخميس "ستعزز عملية البيع المقترحة قدرة المتلقي على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأسراب طائرات إف-16 وسي-130"، وغيرها من الطائرات.

وتعتبر الصين أن تايوان إقليم تابع لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة. وتعترض الحكومة التايوانية بشدة على ذلك وتقول إن شعب تايوان هو الوحيد القادر على تحديد مستقبله.

ويقول ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أخبره بأنه لن يغزو تايوان قي أثناء وجود الرئيس الجمهوري في منصبه. وكانت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى قد وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة ما يقارب 18.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.4 مليارات دولار خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين وتايبه.

وخلال حملته الانتخابية، اقترح ترامب أن تدفع تايوان مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة أيضاً بسرقة نشاط أشباه الموصلات الأميركية، مما تسبب في إثارة القلق في تايبيه. وتأتي صفقة اليوم لتهدأ مخاوف التايوانيين بشأن مدى التزام الرئيس دونالد ترامب تجاه الجزيرة، مقابل توقع بأن تثير توتراً جديداً على العلاقات الأميركية الصينية.

(فرانس برس، العربي الجديد)