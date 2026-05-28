واشنطن تهدد عُمان بعقوبات إذا ساعدت في فرض رسوم على عبور هرمز

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "لن تتسامح" مع أي محاولة لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، موجهاً تحذيراً مباشراً إلى سلطنة عُمان من مغبة تسهيل أي ترتيبات من هذا النوع أو دعمها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف بيسنت، في منشور عبر منصة "إكس"، أن وزارة الخزانة الأميركية "ستستهدف بقوة" أي جهات أو شركاء يساهمون في فرض رسوم على المرور عبر المضيق، مؤكداً أن واشنطن ستفرض عقوبات على "أي شركاء راغبين" في هذا المسار.

واتهم المسؤول الأميركي إيران بمحاولة عرقلة "التدفق الحر للتجارة"، معتبراً أن "أيام إرهاب طهران المنطقة والعالم قد انتهت"، على حد تعبيره. وفي منشور آخر، قال بيسنت إن وزارة الخزانة تواصل ما وصفها بـ"حملة الغضب الاقتصادي" ضد إيران، مدعياً أن القوات الإيرانية "لا تتقاضى رواتبها"، وأن الشرطة "لا تحضر إلى العمل"، وأن جزيرة خارج النفطية "أُغلقت"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيراني والعملة الإيرانية "انهياراً حاداً"، بحسب قوله.

كما أعلن فرض عقوبات على "هيئة مضيق الخليج" الإيرانية واصفاً إياها بأنها "مجرد مزحة"، مضيفاً أن واشنطن حذّرت الشركات والدول من دفع أي رسوم عبور أو التستر عليها تحت غطاء "مساعدات". وأشار بيسنت إلى أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى "انخفاض قياسي" في حجم النفط الإيراني المنقول بحراً، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل أيضاً على حرمان شركتي الطيران الإيرانيتين من حقوق الهبوط والتزود بالوقود وبيع التذاكر. واعتبر أن "التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات وحده" يمكن أن يوقف ما وصفه بـ"الدوامة الانحدارية" التي تواجهها إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد، الأربعاء، بمهاجمة عُمان إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن على عُمان أن "تحسن التصرف"، وإلا فإنه "سينسفهم"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان سيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لطهران ومسقط بالتحكم بالممر المائي. وقال ترامب لصحافيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض: "كلا، المضيق سيكون مفتوحاً للجميع". وأضاف: "إنها مياه دولية، وعُمان ستحسن التصرف مثل الجميع، وإلا فسيتعين علينا نسفهم. يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرام".