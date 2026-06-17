واشنطن تنفي تلقيها طلباً إسرائيلياً لمراجعة نص التفاهم مع إيران

- نفت الولايات المتحدة رفضها إطلاع إسرائيل على نص التفاهم الأميركي-الإيراني، مؤكدة أن إسرائيل لم تطلب الوصول إلى النص، بينما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطلب قوبل بالرفض. - يتضمن الاتفاق المتوقع توقيعه في سويسرا بنودًا مثل انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ورفع الحصار عن مضيق هرمز، بالإضافة إلى رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال المجمدة. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع الاتفاق في 19 يونيو 2026، مع عدم الكشف عن تفاصيله الكاملة، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني أن إنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق.

نفت الولايات المتحدة رفضها إطلاع إسرائيل على نص التفاهم الأميركي-الإيراني، وذلك ردا على ادعاءات أوردتها وسائل إعلام عبرية. وأفاد مسؤول أميركي، فضل عدم الكشف عن اسمه، وكالة الأناضول، الثلاثاء، بأن إسرائيل لم تتقدم بأي طلب للوصول إلى نص التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف: "ظلت الولايات المتحدة منخرطة في تنسيق وثيق مع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل، طوال فترة المفاوضات". كما نقل مصدر مطلع على الملف أن الإسرائيليين لم يقدموا مثل هذا الطلب للمفاوضين الأميركيين. وذكرت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفضت طلب إسرائيل الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران. وأفادت القناة بأن "إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران، لكن طلبها قوبل بالرفض".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هذا يعني أن "إسرائيل لا تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق، الذي من المتوقع توقيعه يوم الجمعة المقبل في سويسرا". وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعد بأنه سيقرأ "كلمة كلمة" وثيقة التفاهم المرتقب توقيعها مع إيران، مشيرة إلى أن ترامب لم يحدد موعدا للكشف الكامل عن الاتفاق. وأشارت القناة إلى أنه "لم تنشر حتى الآن أي تفاصيل رسمية عن الاتفاق المفترض بين الولايات المتحدة وإيران، لكن وسائل إعلام إيرانية أفادت بأنه يتضمن 14 بندا".

وادعت القناة العبرية أن من بين ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية بشأن بنود الاتفاق مع إيران هو "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، والرفع الفوري للحصار المفروض على مضيق هرمز وفتحه بالكامل". إضافة إلى "رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن عدد من الأموال الإيرانية المجمدة، ووضع خطة أميركية لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار شيكل (80 مليار دولار)".

والأحد الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي. ومن المقرر، وفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق في سويسرا، الجمعة المقبلة بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2026، على أن يعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع، تمهيدا لإزالة الألغام واستئناف تدفق النفط. وفي حين لم يكشف الجانب الأميركي تفاصيل الاتفاق كاملة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق، وإنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

(الأناضول، العربي الجديد)