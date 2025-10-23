واشنطن تنفذ ضربتها الأولى ضد مهربي المخدرات في المحيط الهادئ

- نفذت الولايات المتحدة ضربة جوية في المحيط الهادئ استهدفت مركباً يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل شخصين يُعتقد أنهما مهربان، وهي الضربة الأولى من نوعها في المنطقة. - ارتفع عدد العمليات الأميركية المعلنة ضد مراكب تهريب المخدرات إلى ثماني ضربات، معظمها في البحر الكاريبي، وأسفرت عن مقتل 34 شخصاً على الأقل. - تصاعدت المخاوف بشأن شرعية هذه الضربات في المياه الدولية، حيث لم تُقدم واشنطن أدلة كافية لدعم ادعاءاتها، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة.

قُتل شخصان يُشتبه بأنهما مهربا مخدرات بضربة أميركية جديدة استهدفت مركباً، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمس الأربعاء، لافتاً إلى أن الهجوم هو الأول من نوعه في المحيط الهادئ. وبذلك يرتفع إلى ثماني ضربات على الأقل العدد الإجمالي للعمليات الأميركية المعلنة ضد مراكب يشتبه بأنها تُستخدم في الاتجار بالمخدرات، وقد وقعت غالبيتها في البحر الكاريبي وأسفرت عن مقتل 34 شخصاً على الأقل.

وأوضح هيغسيث في منشور على منصة إكس أنه "كان هناك مهربا مخدرات إرهابيان على متن المركب أثناء الضربة التي نُفذت في المياه الدولية. قُتل الإرهابيان ولم يُصب أي من أفراد الجيش الأميركي في هذه الضربة". وأضاف: "على غرار تنظيم القاعدة الذي أعلن الحرب على بلدنا، تعلن هذه الكارتلات الحرب على حدودنا وشعبنا. لن يكون هناك ملاذ أو رحمة، بل فقط عدالة".

وتقول السلطات الأميركية إن الكارتلات الضالعة في الاتجار بالمخدرات — التي صنّف بعضها "منظمات إرهابية" — أصبحت في العقود الأخيرة أكثر تسلّحاً وتنظيماً وعنفاً، وتتسبب بصورة غير قانونية ومباشرة في وفاة عشرات الآلاف من الأميركيين سنوياً.

وجاء في مذكرة مؤخّرة وجّهها البنتاغون إلى الكونغرس، اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن الرئيس دونالد ترامب قرّر وصف هذه الكارتلات بأنها جماعات مسلحة غير حكومية وصنّف أفعالها بأنها هجوم مسلّح ضد الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تنشر واشنطن دلائل تُثبت ادعاءها أن الضربات استهدفت تجّار مخدرات، ويتساءل خبراء عن شرعية مهاجمة مثل هذه المراكب في المياه الدولية من دون محاولة اعتراضها أو اعتقال أفراد طواقمها وتقديمهم للعدالة.

(فرانس برس)