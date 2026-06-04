واشنطن تنشر أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

- اتفاق وقف إطلاق النار: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن اتفاق بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار، مشروط بوقف حزب الله لإطلاق النار وإبعاد عناصره جنوب نهر الليطاني، مع تأكيد الجانبين على عدم وجود نيات عدائية. - إطار أمني ومناطق تجريبية: تم الاتفاق على إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها القوات المسلحة اللبنانية فقط، واستئناف المسارات السياسية والأمنية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، مع دعم أميركي لتعزيز سيادة الدولتين. - تفكيك الجماعات المسلحة: يشمل الإطار الأمني تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مع تأكيد إسرائيل على نزع سلاح حزب الله، بينما يلتزم لبنان باحترام الحدود الدولية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت متأخر ليل الأربعاء - الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا، في إطار مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا مجدداً أنه ليست لديهما أي نيات عدائية تجاه بعضهما، والتزما مواصلة المفاوضات المباشرة. وأوضحت أن الوفدين ناقشا إطاراً أمنياً استناداً إلى المناقشات التي جرت في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) في 29 مايو/ أيار الماضي، مؤكدة استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومتين، اللبنانية والإسرائيلية، في ممارسة سيادتهما.

وأكدت الخارجية الأميركية اتفاق الطرفين، بتوجيه من واشنطن، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية حصراً على الأرض مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية، واتفقا على استئناف المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو/ حزيران الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.

واعتبر البيان أن الخطوات المتفق عليها تشكل أساساً للتقدم نحو اتفاق شامل للأمن والسلام بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن مستقبل العلاقة بين البلدين يجب أن يقرره الطرفان السياديان فقط، ورافضاً ما وصفه بأي محاولات من دول أو جهات غير حكومية لـ"احتجاز مستقبل لبنان رهينة".

كذلك تضمن الإطار الأمني بنوداً تتعلق بتفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة تشكيلها، فيما جددت إسرائيل تأكيد موقفها الداعي إلى نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. وأكد لبنان من جهته ضرورة احترام الحدود الدولية المعترف بها والتنفيذ الكامل والعاجل لوقف الأعمال القتالية واحترام السيادة اللبنانية، مع التزامه تعزيز قدرات الجيش اللبناني بدعم أميركي لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت، في وقت سابق من يوم الأربعاء، تقدّماً مستمرّاً على الصعيدين، السياسي والأمني، في المحادثات المباشرة التي يخوضها وفدا لبنان وإسرائيل، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في بيان، إنّ "الوفدين، الإسرائيلي واللبناني، عقدا الثلاثاء الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، والتقدّم يستمر على المسارين، السياسي والأمني، بينما نتجاوز إخفاقات السنوات العشرين الماضية، ونتقدّم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل".

وضمّ الوفد اللبناني رئيسه السفير السابق سيمون كرم، والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض والملحق العسكري أوليفر حاكمية ونائب السفيرة وسام بطرس، بينما حضر عن إسرائيل، السفير الإسرائيلي ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي أميشاي ليفين، والملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف.