واشنطن تنتقد حزمة إصلاحات كوبا الاقتصادية: "متأخرة" و"سطحية"

- انتقدت وزارة الخارجية الأميركية الإصلاحات الاقتصادية في كوبا ووصفتها بأنها "سطحية"، مشيرة إلى أنها مجرد إشارات دخانية من النظام الكوبي، رغم إقرار نحو 200 إصلاح اقتصادي لتعزيز اقتصاد السوق. - تمثل هذه الإصلاحات أكبر تغيير في النموذج الاقتصادي لكوبا منذ تبنيها الشيوعية، إلا أن واشنطن تعتبرها جزءاً من منهاج الديكتاتورية، حيث يعلن النظام الكوبي عن إصلاحات ثم يتراجع عنها بسرعة. - أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية قيام واشنطن بعملية عسكرية ضد كوبا، مشيراً إلى أن كوبا تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، مع متابعة وزير خارجيته ماركو روبيو للملف الكوبي باهتمام خاص.

انتقدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها كوبا ووصفتها بأنها "سطحية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس: "هذه الإصلاحات الاقتصادية التدريجية متواضعة ومتأخرة، وفي نهاية المطاف مجرد إشارات دخانية سطحية من النظام الكوبي".

وكان المشرّعون الكوبيون قد أقرّوا الخميس، نحو 200 إصلاح اقتصادي لتعزيز اقتصاد السوق وإنقاذ الجزيرة من أزماتها التي تفاقمت بفعل الحصار النفطي الأميركي. وتهدف هذه الإصلاحات، بحسب الإعلام الرسمي، إلى التعامل مع الصعوبات الاقتصادية الحالية، وفي الوقت نفسه وضع أسس لنمو طويل الأجل، في ظل انكماش اقتصادي حاد ونقص متزايد في الكهرباء وضغوط أميركية متواصلة على الجزيرة.

وتشمل الحزمة قطاعات واسعة، من بينها التخطيط الاقتصادي، الملكية، الزراعة، سياسات العمل والأجور، الطاقة، الاستثمار الأجنبي، التجارة الخارجية، السياحة، النقل، الضرائب، البنوك والتمويل. كذلك تتضمن ملفات مرتبطة بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد المعرفة، والإحصاءات، والرقابة التنظيمية.

ويمثل هذا أكبر تغيير جذري في النموذج الاقتصادي للجزيرة منذ تبنيها الشيوعية قبل ستة عقود. لكن بالنسبة إلى واشنطن، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية هذه الإصلاحات بأنها "جزء من منهاج الديكتاتورية". وأضاف: "إنهم يعلنون سلسلة من الإصلاحات المزعومة للإيحاء برغبة في التغيير، ثم يتراجعون عنها بسرعة بمجرد أن يشعر النظام بأي تهديد لسيطرته الكاملة".

وتابع: "يواصل الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب ممارسة الضغوط للدفع بإصلاحات اقتصادية وسياسية أكثر جوهرية من شأنها أن تجعل كوبا وجهة استثمارية جاذبة... وتمنح الشعب الكوبي الحرية والكرامة والفرص التي يستحقها".

وفي يناير/ كانون الثاني، حُرمت كوبا النفط الفنزويلي بعد أن اختطفت واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو. وبالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وجهت واشنطن أيضاً اتهامات للرئيس السابق راؤول كاسترو، شقيق الزعيم التاريخي فيديل كاسترو، في قضية تعود إلى عام 1996.

ويزعم ترامب أن كوبا، التي تقع على بعد 150 كيلومتراً قبالة سواحل فلوريدا، تشكّل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأميركي، وقد ألمح إلى إمكانية قيام واشنطن بالسيطرة على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 9.6 ملايين نسمة. وقالت نائبة وزير الخارجية الكوبي جوزفينا فيدال، الشهر الماضي، إنها ترى أن خطر شن عدوان عسكري أميركي على الجزيرة آخذ في الازدياد مع جمود المفاوضات بين البلدين.

وأمس الجمعة، جدّد ترامب القول، في مقابلة مع موقع أكسيوس، إنّ تنفيذ واشنطن عملية عسكرية ضد كوبا وإنجازها خلال "فترة وجيزة"، على غرار التي جرت في فنزويلا، يبقى "احتمالاً وارداً". وأشار ترامب إلى رغبته في توسيع نطاق النفوذ العسكري الأميركي داخل القارة الأميركية خلال ولايته الرئاسية الثانية. وذكر أن أي عملية محتملة في كوبا قد تكون مشابهة للعملية التي انتهت باختطاف مادورو في يناير الماضي.

وأضاف أن كوبا أقرب جغرافياً إلى الولايات المتحدة مقارنة بإيران، ما يجعل أي تحرك محتمل هناك أكثر سهولة من الناحية اللوجستية. في المقابل، قال ترامب إنه يفضّل في الوقت نفسه انتقالاً سلمياً للسلطة في كوبا إذا أمكن ذلك. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت أي عملية محتملة ضد كوبا يمكن أن تنفذ على غرار المهمة التي نفذت في فنزويلا، أجاب ترامب: "ربما، هذا ممكن". ومضى قائلاً: "فنزويلا تمتلك النفط، أما كوبا فلا تملكه. لكن كوبا تتمتع بأراضٍ جميلة وساحل جميل". وأوضح الرئيس الأميركي أنّ وزير خارجيته ماركو روبيو، المنحدر من أصول كوبية، يتابع هذا الملف من كثب ويوليه "اهتماماً خاصاً".

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)