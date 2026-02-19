- من المتوقع أن تقدم إيران مقترحاً مكتوباً لحل الخلافات مع الولايات المتحدة بعد جولة المفاوضات الثانية في جنيف، حيث وافقت إيران على معالجة المخاوف الأميركية. - اجتمع كبار مستشاري الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني، مع تأكيد على اكتمال انتشار القوات الأميركية في المنطقة بحلول منتصف مارس. - أظهرت صور الأقمار الاصطناعية استعدادات إيرانية في مواقع نووية وعسكرية، وسط تقارير عن اقتراب إدارة ترامب من خوض حرب كبرى ضد إيران.

البيت الأبيض: ما زلنا بعيدين جداً في بعض القضايا مع إيران

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي كبير، مساء الأربعاء، أن من المتوقع أن تقدم إيران مقترحاً مكتوباً عن كيفية حل الخلافات مع الولايات المتحدة في أعقاب جولة المفاوضات الثانية التي انعقدت الثلاثاء الماضي في جنيف السويسرية. وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن إيران وافقت على تقديم مقترح مكتوب بكيفية معالجة المخاوف الأميركية خلال محادثات جنيف، مؤكداً أن واشنطن "تنتظر ذلك حالياً من الجانب الإيراني".

وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الأميركي إلى أن كبار مستشاري الأمن القومي اجتمعوا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني، وأُبلِغوا بضرورة اكتمال انتشار جميع القوات الأميركية في المنطقة بحلول منتصف مارس/ آذار المقبل، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب يوم 28 فبراير/ شباط الجاري.

وعن التحشيد العسكري الأميركي في المنطقة، أوضح المسؤول الأميركي الكبير أن الرئيس دونالد ترامب "أمر بمواصلة تعزيز القوات في المنطقة، بما في ذلك وصول مجموعة حاملة الطائرات الثانية. ومن المتوقع أن تتخذ جميع القوات مواقعها بحلول منتصف مارس".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد قالت مساء الأربعاء إن المحادثات مع إيران شهدت "إحراز تقدم محدود"، لكن "ما زلنا بعيدين جداً في بعض القضايا". وأشارت ليفيت في مؤتمر صحافي، إلى أن "من المتوقع أن يعود الإيرانيون ببعض التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين"، غير أنها رفضت الإشارة إلى الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأميركية لاستمرار المفاوضات.

إيرانياً، أظهرت صور أقمار اصطناعية نشرها معهد العلوم والأمن الدولي (isis) أعمالاً عدة أجرتها إيران خلال الأسابيع الأخيرة في مواقع نووية وعسكرية استعداداً في ما يبدو لتعرضها لهجمات أميركية أو إسرائيلية في إطار التهديدات الأخيرة. وتشمل الإجراءات أعمال دفن وردم لمداخل أنفاق، إضافة إلى عمليات بناء بمجمع أنفاق جديد في أحد الجبال الشاهقة، وتحصينات في مواقع أخرى.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر وصفها بالمطلعة، الأربعاء، أن إدارة ترامب باتت أقرب إلى خوض حرب كبرى في المنطقة ضد إيران، مرجحة أن "تبدأ قريباً جداً وتستمر لأسابيع". ووفق المصادر، فإن أي هجوم محتمل "سيبدو أقرب إلى حرب شاملة منه إلى عملية محددة الأهداف، كما جرى في فنزويلا"، مضيفة أن المواجهة المتوقعة ستكون كذلك "أكثر تهديداً لوجود النظام الإيراني من الحرب التي استمرت 12 يوماً بقيادة إسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي".

وانتهت، الثلاثاء، جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين كبار الدبلوماسيين من إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، التي عُقدت بوساطة من سلطنة عُمان لبحث ملف البرنامج النووي الإيراني.

(رويترز، العربي الجديد)