واشنطن تلغي تأشيرة سفيرة البرازيل لديها

- ألغت إدارة ترامب تأشيرة سفيرة البرازيل لدى الولايات المتحدة كرد فعل على رفض البرازيل منح تأشيرات لدبلوماسيين أميركيين وتأخير اعتماد مرشح ترامب لمنصب السفير الأميركي لديها. - أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن القرار يمكن التراجع عنه إذا وافقت البرازيل على تعيين داني بيريز سفيراً، مشيرة إلى أن إلغاء التأشيرة لا يعني طرد السفيرة البرازيلية. - تشهد العلاقات بين إدارة ترامب وحكومة لولا توتراً متزايداً بسبب خلافات حول سياسات فنزويلا وكوبا ودعم ترامب للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو.

ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأشيرة سفيرة البرازيل لدى الولايات المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، في خطوة وصفتها وزارة الخارجية الأميركية بأنها إجراء بالمثل، رداً على رفض الحكومة البرازيلية، الشهر الماضي، منح تأشيرتين لدبلوماسيين أميركيين كانا يعتزمان زيارة البلاد قبيل الانتخابات المقبلة، إضافة إلى تأخر برازيليا في اعتماد مرشح ترامب لمنصب السفير الأميركي لديها. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن القرار جاء رداً مباشراً على الإجراءات البرازيلية، مؤكدة أن واشنطن أرجأت اتخاذ هذه الخطوة عدة مرات لإتاحة المجال أمام الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للتراجع عن موقفه، إلا أنه لم يفعل. وأوضحت أن القرار يمكن التراجع عنه سريعاً إذا وافقت البرازيل على اعتماد مرشح ترامب لمنصب السفير.

واستنكرت البرازيل، الثلاثاء، القرار الأميركي، وقال مكتب الرئيس البرازيلي في بيان إن "قرار اليوم ليس حادثة معزولة، بل جزء من تصعيد متعمد لإجراءات عدائية ضد البرازيل، مدفوع بأسباب أيديولوجية". وكان مسؤول دبلوماسي برازيلي بارز قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن بلاده تتوقع رداً من واشنطن، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية بدأت إجراءات إرسال داني بيريز سفيراً للولايات المتحدة إلى برازيليا قبل الحصول على موافقة الحكومة البرازيلية، وهو ما اعتبره خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية المعتادة.

في غضون ذلك، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن إلغاء التأشيرة لا يعني طرد السفيرة البرازيلية من الولايات المتحدة، إذ لا تزال تحتفظ بصفاتها الدبلوماسية، ويمكنها استئناف مهامها الرسمية إذا وافقت برازيليا على تعيين داني بيريز، الرئيس السابق لمجلس نواب ولاية فلوريدا، سفيراً للولايات المتحدة لدى البرازيل. وكان ترامب قد رشح بيريز للمنصب في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن مسؤولين أميركيين قالوا إن الحكومة البرازيلية أبلغت واشنطن بأنها لن تنظر في اعتماد تعيينه قبل انتهاء الانتخابات المقررة في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.

تقارير دولية مخاوف في البرازيل من سيناريو فنزويلا

وبالإضافة إلى تعطيل اعتماد بيريز، رفضت البرازيل، الشهر الماضي، منح تأشيرتين لكل من رايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وأحد كبار مساعديه، بعدما أثيرت تقارير تفيد بأن الزيارة كانت ستتضمن انتقادات للرئيس لولا أو للعملية الانتخابية. ونفت وزارة الخارجية الأميركية تلك الاتهامات، مؤكدة أن الوفد كان يعتزم زيارة برازيليا بين 27 و30 يوليو/تموز لعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين، وزعماء دينيين، وشخصيات أخرى، لمناقشة نزاهة الانتخابات وحرية الدين وحرية التعبير، ووصفت الادعاءات بأن الزيارة كانت تهدف إلى تقويض الانتخابات بأنها "مزاعم لا أساس لها".

وتشهد العلاقات بين إدارة ترامب وحكومة لولا توتراً متصاعداً منذ فترة، بسبب خلافات بشأن عدد من الملفات، ولا سيما السياسات المتعلقة بفنزويلا وكوبا. كما زاد التوتر بفعل الدعم الذي يبديه ترامب للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الخاضع حالياً للإقامة الجبرية، ولنجله السيناتور فلافيو بولسونارو، الذي يُعد أبرز منافسي لولا في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ورغم هذا التوتر، تجنب لولا توجيه انتقادات مباشرة إلى ترامب، مؤكداً أن علاقتهما كانت جيدة عندما التقيا للمرة الأولى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه حمّل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مسؤولية عدد من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد بلاده.

(أسوشييتد برس، رويترز)