- أعلنت الولايات المتحدة عن خطة "غزة الجديدة" لتحويل قطاع غزة إلى منتجع فاخر، مع استثمارات بقيمة 25 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات العامة، وتهدف الخطة إلى تحويل القطاع إلى مدينة حديثة. - عرض جاريد كوشنر خطته الرئيسية لغزة في المنتدى الاقتصادي العالمي، مع أهداف اقتصادية تشمل تحقيق ناتج محلي إجمالي يصل إلى 10 مليارات دولار خلال عشرة أعوام ورفع متوسط دخل الأسر إلى 13 ألف دولار سنوياً. - ستستعين لجنة التكنوقراط الفلسطينية بمطور العقارات الإسرائيلي ياكير غاباي، مع التركيز على نزع سلاح "حماس" وجذب استثمارات جديدة لتحسين الظروف المعيشية في القطاع.

قدّم المسؤولون الأميركيون، يوم الخميس، رؤية واشنطن حول "غزة الجديدة" التي تهدف لتحويل قطاع غزة المدمّر إلى منتجع فاخر تنتصب فيه ناطحات السحاب على شاطئ البحر وتملؤه المساحات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "سنحقق نجاحاً كبيراً في غزة. وستكون مشاهدة ذلك أمراً رائعاً"، وذلك أثناء تقديمه في دافوس، "مجلس السلام" الذي أعلن تشكيله لحل النزاعات الدولية وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، وأضاف متحدّثاً أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: "أنا مطوّر عقاري في صميمي... وقلت: انظروا إلى هذا الموقع المطلّ على الشاطئ، انظروا إلى هذه الأرض الرائعة، وما يمكن أن تكون عليه لكثير من الناس".

ووقّع ترامب في دافوس، الخميس، الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام" بحضور ممثلي نحو عشرين دولة. وغابت مصر، أحد رعاة اتفاق الهدنة في القطاع وإحدى دول الوساطة بين إسرائيل و"حماس"، رغم إعلان القاهرة قبولها المشاركة في المجلس. وبحسب بيان للرئاسة المصرية، غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي دافوس فجر الثلاثاء، دون المشاركة في توقيع الميثاق وقبل أن يعلن صهر ترامب، جاريد كوشنر، خطة "غزة الجديدة". وقال كوشنر، الذي لا يشغل منصباً رسمياً لكنه كان أحد مبعوثَين لترامب عملا على التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إن خطته الرئيسية لغزة تهدف إلى تحقيق نجاح منقطع النظير.

وفي كلمته أمام المنتدى، عرض كوشنر صوراً لما ستكون عليه غزة، مع ناطحات سحاب زجاجية بشرفات مطلة على البحر وتحيط بها المتنزهات، متعهّداً بمدينة فاضلة على البحر المتوسط تحلّ مكان قطاع غزة الذي دمّرته الحرب، وقال كوشنر: "إنهم يشيدون مدناً كهذه في الشرق الأوسط. يبنون مدناً كهذه لمليونين أو ثلاثة ملايين شخص، في ثلاثة أعوام"، مضيفاً: "لذا فأمر كهذا قابل للتنفيذ إذا عملنا عليه". ودعا كوشنر إلى استثمارات بقيمة 25 مليار دولار أميركي على الأقل لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات العامة التي دُمّرت بالكامل على مدار أكثر من عامين من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ترمب يُطلق مجلس السلام في غزة وكوشنر يعرض خرائطه لإعادة إعمارها.. ما واقعية المشروع الأميركي؟ pic.twitter.com/GU9XKa74Q2 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 22, 2026

وبموجب خطة "غزة الجديدة"، سيصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع إلى 10 مليارات دولار خلال عشرة أعوام، بينما يصل متوسط دخل الأُسَر إلى 13 ألف دولار سنوياً بفضل "توظيف كامل بنسبة 100% وتوفير الفرص للجميع"، ورأى كوشنر: "قد يكون ذلك أملاً. وقد يصبح (القطاع) وجهة، تتوفّر فيها الكثير من الصناعات، وتصبح مكاناً يتيح للناس فرص الازدهار".

كوشنر: فرص استثمارية رائعة في غزة

وبحسب كوشنر، ستستعين لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة إدارة شؤون غزة، بمطوّر العقارات الإسرائيلي ياكير غاباي، وأوضح صهر ترامب: "لقد تطوّع (غاباي) لذلك ليس من أجل الربح، ولكن لأنه، بسبب طيبة قلبه، أراد أن يقوم بذلك"، وأضاف: "لذا سنواصل العمل خلال الأيام المئة المقبلة بجد وتركيز لضمان تنفيذ ذلك".

وكان مسؤول في الأمم المتحدة حذّر في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني من أن سكان غزة يعيشون في ظروف "غير إنسانية"، على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل مرحلته الثانية. ودمّرت الحرب مناطق بأكملها في القطاع وتسببت في أضرار جسيمة أو تدمير كامل للمستشفيات والمدارس، ما أجبر مئات الآلاف على النزوح والإقامة في ملاجئ مؤقتة وخيم.

وقال كوشنر إنّ المساعدات شكّلت لسنوات طويلة، 85% من النشاط الاقتصادي في القطاع الذي تحاصره الدولة العبرية منذ أعوام، ورأى أن ذلك "غير مستدام؛ فهو لا يمنح هؤلاء الناس الكرامة ولا يمنحهم الأمل". وشدّد على أن نزع سلاح "حماس"، أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار الساري اعتباراً من 10 أكتوبر، من شأنه إقناع الشركات والجهات المانحة بالالتزام تجاه القطاع، وقال: "سنعلن عن الكثير من المساهمات خلال أسابيع في واشنطن"، مؤكّداً: "سوف تكون هناك فرص استثمارية رائعة".

(فرانس برس)