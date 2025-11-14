واشنطن تكثّف ضرباتها في الكاريبي وتقتل العشرات من "مهربي المخدرات"

- شنت الولايات المتحدة غارتها العشرين على قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص متورطين في تجارة المخدرات. - أسفرت الغارات الأميركية عن مقتل 79 شخصًا وإصابة اثنين، بينما نفذت السلطات المكسيكية محاولة إنقاذ واحدة في البحر، وسط انتقادات لشرعية هذه الضربات. - دافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن الغارات، مؤكدًا أن الأوروبيين لا يملكون الحق في إملاء كيفية دفاع واشنطن عن أمنها القومي.

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس إن الولايات المتحدة شنت هذا الأسبوع غارتها العشرين على القوارب التي يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات. وأضاف المسؤول "وقعت الضربة (على قارب) في منطقة البحر الكاريبي وقُتل أربعة إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات، ولم ينج أحد".

وذكر المسؤول أن 79 شخصا قُتلوا وأصيب اثنان وجرى إعادتهما إلى بلديهما، بينما نفذت السلطات المكسيكية محاولة إنقاذ واحدة في البحر بعد هذه الغارات. وأدت الغارات الأميركية على القوارب المشتبه في نقلها للمخدرات في منطقة البحر الكاريبي وسواحل المحيط الهادي في أميركا اللاتينية إلى مقتل العشرات ممن تصفهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالإرهابيين المهربين المسؤولين عن مقتل الآلاف في الولايات المتحدة، دون تقديم أدلة.

ولم تشرح الحكومة الأميركية علنا المبررات القانونية لقرارها بمهاجمة القوارب. ورد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء على انتقادات بعض حلفاء الولايات المتحدة بشأن شرعية الضربات قائلا إن الأوروبيين ليس لديهم الحق في إملاء كيفية دفاع واشنطن عن أمنها القومي.

