- بدأت الولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري في مركز CMCC في "كريات غات"، لتوجيهه نحو "مجلس السلام" برئاسة ترامب، بهدف تنسيق المساعدات وتطوير غزة، مع التركيز على دعم اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية. - يشارك في مركز التنسيق أكثر من 20 دولة، بما في ذلك مصر والإمارات، وتثير الخطة الأميركية لبناء أحياء جديدة في غزة تساؤلات قانونية وأخلاقية، مع محاولات لإشراك السلطة الفلسطينية. - تم نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى مركز CMCC، مما أدى إلى توتر بين الإسرائيليين والأميركيين، مع زيادة دخول الشاحنات تحت رقابة إسرائيلية لمنع تدخل حماس.

شرعت الولايات المتحدة في تقليص حضورها العسكري داخل مركز التنسيق CMCC الذي أقامته في مستعمرة "كريات غات" (المقامة على أنقاض قريتي الفالوجة وعراق المنشية الفلسطينيتين المهجرتين)، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدرين رسميين أميركيين، مساء أمس السبت. وطبقاً للمصادر، فقد غادر قسم من الجنود الأميركيين من أصل 200 كانوا في إسرائيل لإقامة المركز. أمّا هدف واشنطن من تقليص حضورها، فهو إخضاع مركز التنسيق لـ"مجلس السلام" المزمع إنشاؤه قريباً؛ إذ أوضح مصدر أميركي أن "مجلس السلام الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، يعد مُركباً جوهرياً في الخطة الأميركية"، مضيفاً: "بناءً على ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر (الاثنين الماضي)، فإن المجلس سينسق إدخال المساعدات الإنسانية ويدفع باتجاه تطوير قطاع غزة".

وتابع المصدر الأميركي ذاته، قائلاً إن "مجلس السلام سيدعم اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية المفترض أن تتولى تنفيذ الخدمات اليومية المدنية في غزة وإدارتها، بموازاة انشغال السلطة الفلسطينية في إنفاذ خطة الإصلاحات الخاصة بها". وفي الصدد، لفتت الصحيفة إلى أن المصدرين الأميركيين الدبلوماسيين المطلعين على ما يدور في مركز التنسيق، فضلاً عن مصدر آخر موجود في مركز التنسيق، قالوا إن تطوير القطاع، أو على وجه الدقة إن بناء "مجمعات سكنية بديلة مؤقتة" تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق "الخط الأصفر"، يتبوأ مكانة عالية في سلّم الأولويات الأميركية. وفيما لفت أحد الدبلوماسيين، أن للأميركيين هدفين وهما فتح المزيد من المعابر لإدخال المساعدات، وبناء المجمعات السكنية المؤقتة، مقدّراً أن ما سبق قد يتسق مع المصلحة الإسرائيلية، إذ إن إقامة تلك المجمعات ستقسم قطاع غزة إلى شطرين.

ومن غير الواضح إلى الآن ما إذا كان تقسيم القطاع يهدف إلى تحقيق ما يسعى إليه الاحتلال تحت ذرائع أمنية (كنزع السلاح) يربطها بوجوده العسكري وانتشار قواته في أحد الشطرين، أو لتنفيذ مخطط توسيع المستوطنات؛ إذ ظهرت عرّابة مشروع إحياء مستوطنات "غوش قطيف" في غزة، دانييلا فايس، مساء أمس، على شاشة "كان"، متوعدة بأنه "أعددنا خطة للاستيطان في غزة تشمل مليوناً و200 ألف مستوطن"، وأضافت بثقة أن "التنفيذ يبدأ مع عيد الحانوكا (الأنوار)"، في إشارة إلى عيد عبري يحل منتصف ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل.

وبالرجوع إلى مركز التنسيق المدني العسكري، ذكرت الصحيفة أن أكثر من 20 دولة من بينها دول أوروبية وعربية كمصر والإمارات ممثلة في هذا المركز. وفي إطار مشاركتها في الأخير، تطرح هذه الدول على الأميركيين أسئلة قانونية وأخلاقية بشأن الخطة التي تنص على بناء أحياء جديدة في القطاع. ومن بين الأسئلة المطروحة: من سيسكن فيها؟ بناءً على أية معايير؟ هل سيتمكن السكان من مغادرتها؟ وما مصير الملاك الأصليين للأراضي؟

وطبقاً لأحد الدبلوماسيين، فإن التوجه الأميركي الحالي يقوم على مصادرة الأراضي من أصحابها و"تعويضهم"، مشيراً إلى أن العمل التخطيطي في مركز التنسيق، والمتعلق بإزالة الأنقاض والركام استعداداً لبناء المجمعات المؤقتة، يتقدم بوتيرة سريعة. وبحسب ما قالته مصادر أخرى، فإن الدول المشاركة في مركز التنسيق "لا تُظهر معارضة حادة للخطة الأميركية حالياً، فيما تحاول بعض هذه الدول إقناع واشنطن باستغلال إنشاء الأحياء الجديدة لمنح السلطة الفلسطينية دوراً في القطاع"، وتوازى ما سبق مع ما قاله دبلوماسي أوروبي أقر بأنه "سيكون هناك من يدير المدارس والمستشفيات في غزة"، دون أن يحدد هويّة الجهة وما إذا كانت السلطة الفلسطينية أو جهات محلية فلسطينية أخرى.

أمّا بالنسبة إلى دور الدول المشاركة، وطبيعة الضغط الذي تمارسه هذه الدول على الولايات المتحدة، فقد أكدت عدّة مصادر أن الجهة التي تتخذ القرارات الفعلية بشأن بناء الأحياء ليست موجودة في مركز التنسيق، مشيراً إلى أن دور الأخير يقتصر على توفير حلول تقنية وهندسية للبناء، بينما تُتخذ القرارات في البيت الأبيض أو من خلال مشاورات مع المستوى السياسي الإسرائيلي.

إدخال المساعدات الإنسانية

بموازاة التطورات الآنفة، أكّد مصدر رسمي أميركي ومصدر آخر داخل المركز أنه نُقلت، الأسبوع الماضي، صلاحيات "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (الضفة الغربية وغزة المحتلتين)" والمتعلقة بتنسيق دخول المساعدات الإنسانية، من الأخير، إلى مركز التنسيق. وعلى خلفية ما تقدّم، "ساد جو متوتر بين الإسرائيليين والأميركيين في المركز"، على حد زعم عدد من المصادر.

وعلى الرغم من ذلك، قال دبلوماسي مطلع إن "الجانبين (الإسرائيلي والأميركي) يتوصلان إلى تسويات بشأن عدد الشاحنات وأنواع البضائع المسموح بإدخالها (في ظل المزاعم الإسرائيلية بشأن "الاستخدام المزدوج" لبعض المواد وتحويلها لاستخدامات عسكرية)". وأضاف دبلوماسي آخر أنه "لم يُلحظ أي تغيير كبير في الموقف الإسرائيلي على الأرض في ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية".

وطبقاً لمصدر أميركي، فإنه على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار يُلزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة يومياً من المساعدات الإنسانية، فقد ارتفع العدد أخيراً إلى نحو 800 شاحنة في المتوسط، مشيراً إلى أن ذلك بفضل عمل مركز التنسيق. وشدد المصدر على أن "وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" هي "جزء لا يتجزأ" من المركز، وتعمل "بتنسيق كامل لضخ أكبر قدر ممكن من المساعدات لسكان غزة المحتاجين"، على حد زعمه.

المزاعم المتقدمة، لا تتسق مع المعطيات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تُظهر أن نسبة صغيرة فقط من الشاحنات التي دخلت غزة منذ بدء وقف إطلاق النار تتبع للمنظومة الإنسانية (الأمم المتحدة ومنظمات دولية تعمل بالتعاون مع المركز)؛ إذ إنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، دخلت 4335 شاحنة تابعة للمنظومة الإنسانية، أي ما يعادل كمية أسبوع واحد فقط من المساعدات. أمّا الجزء الأكبر من المواد الغذائية والسلع، فيدخل عبر القطاع الخاص أو من دول تقدم مساعدات خارج إطار آليات الأمم المتحدة.

وفي الصدد، نقلت الصحيفة عن مصدر في الأمم المتحدة، قوله إن "معظم المنتجات التي تُجلب للأغراض التجارية هي الوجبات السريعة، الشوكولاتة، المقرمشات (المسلّيات) ومنتجات من هذا النوع". وأضاف: "نحن في الواقع لا يهمّنا كثيراً ما إذا كانوا يجلبونها أو لا. كنا نودّ أن نرى دخول أطعمة مُغذّية أيضاً عبر القطاع الخاص". وأوضح المصدر أنه حتى بعد مرور شهر ونصف شهر على بدء وقف إطلاق النار، "لا يزال من الصعب الحصول في القطاع على منتجات اللحوم أو الحليب أو الخضروات، وقال إن معظم السكان يقتاتون على الكربوهيدرات". وطبقاً لمصدر أميركي رسمي، فإن "مركز التنسيق وجميع الشركاء الممثلين فيه يعملون بشكل فعّال على زيادة معدل المساعدات الإنسانية مقارنة بمعدل السلع التجارية التي تدخل عبر القطاع الخاص".

على المقلب الآخر، قال "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية"، إن عملية دمج الأميركيين في آليات التنسيق لإدخال المساعدات إلى غزة قد بدأت بالفعل، مؤكداً أنها تقوم على تبادل المعلومات ونقل غرفة التنسيق المشتركة من "مكتب تنسيق غزة" إلى مركز "كريات غات". ولفت إلى أن المسألة "لا تتعلق بنقل صلاحيات أو مسؤوليات من منسق أعمال الحكومة إلى الأميركيين، بل بدمجهم في البلورة والتنفيذ لآليات التنسيق والرقابة والإشراف المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية الإسرائيلية". وأضاف "المنسق" أنه "لا يوجد أي تغيير في سياسة فحص المساعدات ومحتواها. فشاحنات المساعدات ستخضع للتدقيق في المعابر من قبل الجهات الأمنية والسلطات الإسرائيلية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تدخل حركة حماس في المساعدات الإنسانية".