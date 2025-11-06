- تسعى إدارة ترامب لاستغلال أزمة مقاتلي المقاومة الفلسطينية في أنفاق رفح لنزع سلاح حماس، ضمن خطة تشمل 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، بمشاركة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن. - قدمت واشنطن اقتراحاً لإسرائيل يتضمن استسلام المقاومين وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث مقابل عفو عام، كنموذج لنزع سلاح حماس سلمياً، رغم تشدد الموقف الإسرائيلي. - تتواصل إسرائيل مع الولايات المتحدة بشأن الاقتراح، مع انقسام داخلي حول العفو عن مقاتلي حماس، بينما يدرس جيش الاحتلال السماح بخروج 200 مقاتل مقابل جثة الأسير هدار غولدين.

نقل موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الخميس، عن مسؤولين أميركيين أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترى في أزمة مقاتلي المقاومة الفلسطينية العالقين في أنفاق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة المحاصر، فرصة لنزع سلاح حركة حماس. وقال الموقع إنّ المسؤولين الأميركيين يحاولون رأب الصدع خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الأزمة الناشئة في اتفاق وقف إطلاق النار، حيث خرق الاحتلال الإسرائيلي الاتفاق مرتين متذرعاً بتعرّض قواته لإطلاق نار في رفح، فيما أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، أنّ مقاتليها في المدينة قُطع الاتصال بهم خلال الحرب، ولا تواصل معهم منذ ما قبل إبرام الاتفاق.

لكن من جهة أخرى، تريد واشنطن استغلال أي ترتيبات تؤدي إلى حل هذه الأزمة لتطبيقها على كامل القطاع تنفيذاً لخطة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية بالكامل. وهو بند من ضمن 20 تضمنتها خطة ترامب التي أوقفت الحرب في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبحسب "أكسيوس"، فإنّ رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن انضم إلى جهود الوساطة في ملف مقاتلي المقاومة في رفح بناءً على طلب الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع الأميركي بأنّ إدارة ترامب قدّمت لإسرائيل اقتراحاً لحل أزمة رفح، يدعو المقاومين الفلسطينيين في أنفاق رفح إلى الاستسلام وتسليم أسلحتهم إلى طرف ثالث (مصر أو قطر أو تركيا). في المقابل، ستمنح إسرائيل عفواً عاماً لهم، شريطة عدم عودتهم إلى النشاط العسكري، ومن ثم نقلهم من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى مناطق سيطرة حماس، قبل تدمير الأنفاق التي كانوا يعملون من خلالها، وفقاً للموقع.

والتقى كالن، أمس الأربعاء، في إسطنبول وفداً من كبار مسؤولي حركة حماس بقيادة رئيس الحركة في غزة خليل الحية. وقال المسؤولون الأميركيون للموقع إنّ إدارة ترامب طرحت الفكرة على إسرائيل باعتبارها نموذجاً لكيفية نزع سلاح "حماس" سلمياً. وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "نريد أن تكون هذه حالة اختبارية يمكن توسيعها لاحقاً لتشمل مناطق أخرى في غزة. الموقف الإسرائيلي متشدد كالعادة، لكننا في خضم مفاوضات". وقال مسؤول آخر إنّ الجانب الإسرائيلي "بحاجة إلى أن يتحلّى بالنضج"، وألا يسمح لقضية تكتيكية مثل أزمة رفح بتقويض قضية استراتيجية مثل اتفاق غزة.

وعلى الجانب الآخر، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ إسرائيل تتواصل مع الولايات المتحدة، لكنها لا توافق حالياً على جميع عناصر الاقتراح، مضيفاً: "بعض مسلحي حماس في أنفاق رفح لا يمكن العفو عنهم. إما أن يُقتلوا أو يستسلموا ويُحتجزوا لدى الجيش الإسرائيلي".

وأعرب رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عن استعداده لدراسة إمكانية السماح بخروج 200 من مقاتلي حماس العالقين في الأنفاق تحت مدينة رفح "فقط" مقابل الإفراج عن جثة الأسير الإسرائيلي هدار غولدين، الذي أسرته "حماس" خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014، لكن هذه المقترح يثير انقساماً في الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال.

ولا يزال نحو 200 مقاتل من حماس عالقين في الأنفاق في الجيوب العسكرية الإسرائيلية في حي الجنينة برفح، وتطالب حماس بالسماح بخروجهم إلى الجانب الفلسطيني من الخط الأصفر، وهم فقط جزء من مئات وحتّى آلاف السكان والمقاتلين الذين بقوا بين الحدود مع إسرائيل وخط الانسحاب الذي نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.