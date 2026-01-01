واشنطن تقترح على إسرائيل دوراً تركياً في غزة من خارج القطاع

- مسؤولون أميركيون اقترحوا مشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة دون وجود مباشر، مع دعم لوجستي من قواعد في الأردن ومصر، قبل لقاء نتنياهو وترامب في فلوريدا. - ترامب أبدى حماسه لدور تركي في غزة رغم المعارضة الإسرائيلية، وأعلن عن خطة "اليوم التالي" لإقامة هيئة دولية لإدارة القطاع، تتسلمها من حماس. - مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن تصريحات ترامب لا تتجاوز الإطار السياسي العام، ولم تُطرح كاقتراح عملي، مما حدّ من اعتراض نتنياهو العلني.

أفادت قناة "11" العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن مسؤولين أميركيين طرحوا أمام مسؤولين إسرائيليين إمكانية أن تكون تركيا مشاركة في القوة الدولية في قطاع غزة، لكن من دون وجود مباشر على الأرض. وبحسب التقرير، فإنّ المقصود هو عدم نشر جنود أتراك داخل غزة، مقابل وجود تركي في قواعد خلفية في الأردن ومصر، لتقديم دعم لوجستي وعن بُعد للقوة الدولية التي يُفترض نشرها في القطاع.

ووفق القناة العبرية، طُرح هذا التصور قبل اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع في ولاية فلوريدا، في خطوة تعكس مساعي الولايات المتحدة إلى البحث عن صيغة مبتكرة تتيح إشراك تركيا في القوة الدولية، بشكل أو بآخر. ونقلت القناة عن مصادر في محيط نتنياهو أنّ الأخير أوضح لترامب بشكل صريح أنّ تركيا لن تكون في غزة، ولن تشارك بأي دور في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما لم يصدر عن الرئيس الأميركي أي تعليق على هذا الموقف.

وكانت القناة العبرية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأنّ الأتراك يعتقدون أنّ ترامب سيدفع باتجاه إشراكهم في القوة الدولية، رغم المعارضة الإسرائيلية. وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نتنياهو، عبّر الرئيس الأميركي عن حماسه لإمكانية وجود دور تركي في غزة.

في السياق ذاته، ذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أول من أمس الثلاثاء، أن ترامب أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيته الإعلان، في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، عن بدء تنفيذ خطته لما يُعرف بـ"اليوم التالي" في غزة، بما يشمل إقامة هيئة دولية للإشراف على إدارة القطاع.

وبحسب الموقع، أوضح ترامب خلال اللقاء أن الهيئة المدنية الحاكمة ستُقام خلال أسابيع، وستستعد لتسلّم إدارة غزة من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس". ونقل التقرير عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، لم يسمهم، أن نتنياهو لم يُظهر معارضة صريحة لهذه التصريحات في حينها.

في المقابل، قال مسؤولون في الوفد الإسرائيلي إن ما طُرح من جانب الرئيس الأميركي لا يتجاوز، في هذه المرحلة، إطار التصريحات السياسية العامة، ولا يترتب عليه أي خطوات عملية فورية على الأرض. بينما أشار مسؤول سياسي آخر إلى أن الأمر لم يُقدَّم كسؤال أو مقترح، بل كإعلان من ترامب، لم يكن أمام نتنياهو هامش فعلي للاعتراض عليه علناً.