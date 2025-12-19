واشنطن تقترح على إسرائيل تزويد سورية بالغاز وسط تقدم في المحادثات

- تواصل إسرائيل رفضها الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، مع محاولات لشيطنة السلطة السورية الجديدة، رغم الجهود الأمريكية للتوصل إلى تسوية أمنية. - تطالب إسرائيل بمنطقة منزوعة السلاح من دمشق إلى الجولان، بينما يشترط السوريون الانسحاب الإسرائيلي لأي ترتيب أمني، وسط ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق. - رغم الفجوات بين إسرائيل والولايات المتحدة، هناك تقدم في المحادثات، مع اقتراح أمريكي بتزويد إسرائيل لسوريا بالغاز لتعزيز الاستقرار، وسط شكوك نتنياهو.

تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي تعنّتها، رافضة الانسحاب من أراضي سورية التي احتلتها قبل نحو عام، كما تستمر في محاولاتها لشيطنة السلطة السورية الجديدة، رغم الجهود الأميركية للتوصل إلى تسوية تقود إلى ترتيبات أمنية بين الطرفين.

وفيما يشترط السوريون أي ترتيب أمني بانسحاب إسرائيلي، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر لن يحدث قبل أن تصبح المنطقة منزوعة السلاح، رغم وجود اتصالات بين الطرفين بواسطة أميركية. وتطالب إسرائيل بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى المنطقة العازلة في الجولان المحتل.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تثق كثيراً بالرئيس السوري أحمد الشرع، فيما يواصل الأميركيون الضغط، مضيفة أن من المتوقّع حسم الأمور فقط بعد اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول أميركي، لم تسمّه الصحيفة، إن هناك تقدماً في المحادثات، رغم أن التطبيع ليس مطروحاً. وأضاف: "مجرد وجود اتصالات بين إسرائيل وسورية هو أمر مهم جداً. إنه حدث تاريخي. ترامب مهتم بالتوصّل إلى تسوية خشية أن ينجرف الشرع نحو إيران أو الصين أو روسيا. من المهم الحفاظ عليه ضمن معسكر الدول المعتدلة". وبحسب المسؤول، اقترح الأميركيون أن تزوّد إسرائيل سورية بالغاز لتعزيز الاستقرار، ولم تستبعد إسرائيل الاقتراح حتى الآن.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، إلى استمرار الفجوات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن سورية، مضيفة أنه طوال أشهر عديدة يدفع ترامب نحو ترتيبات أمنية بين تل أبيب ودمشق، تشمل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها قبل نحو عام في جبل الشيخ والجولان، فيما يبقى نتنياهو "متشككاً ومراوغاً".

وبحسب المحلل العسكري في الصحيفة عاموس هارئيل، فإنه في الوقت الذي يُبدي فيه الرئيس الأميركي إعجاباً بنظيره السوري ويصفه بأنه "رجل جذّاب"، يبقى رئيس الحكومة الإسرائيلية هو الزعيم الإقليمي الوحيد الذي يصرّ على ذكر أحمد الشرع باسمه السابق أبو محمد الجولاني.

وأضاف الكاتب أنه "لم يُعجب الأميركيين بزيارة نتنياهو الاستفزازية قبل شهر إلى الجيب الذي يحتله الجيش الإسرائيلي في الجانب السوري من الحدود، وهم ينظرون بعين الريبة إلى التحرّكات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، حتى عندما يصفها الجيش بأنها نشاط أمني روتيني". ورغم التعقيدات، يرى الكاتب أنه يمكن لإسرائيل أن تُبدي مرونة تجاه سورية، بناءً على طلب الولايات المتحدة.