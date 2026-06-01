واشنطن تقترح خطة لوقف النار في لبنان وعون يندد بالعدوان الإسرائيلي

- اقترح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خطة تهدئة تدريجية بين إسرائيل ولبنان، تتضمن وقف حزب الله لعملياته مقابل تحجيم إسرائيل للتصعيد في بيروت، مما يفسح المجال لوقف الأعمال القتالية تدريجياً. - تنتظر إسرائيل رداً أميركياً على طلبات توسيع العمليات العسكرية في لبنان، بما في ذلك ضربات جوية في بيروت، وسط انفتاح إدارة ترامب على القضية دون اتخاذ قرار نهائي. - أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون العدوان الإسرائيلي، متعهداً بإنهاء معاناة اللبنانيين، فيما أثار التصعيد تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، ودعا مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة التطورات.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث إلى كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بشأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان واقترح خطة تتيح "تهدئة تدريجية".

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت، كخطوة أولى، أن يوقف حزب الله جميع عملياته ضد إسرائيل وفي المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في بيروت. وقال: "سيُفسح هذا المجال للتهدئة تدريجياً ولوقف فعلي للأعمال القتالية".

وأضاف أن عون حاول المضي قدما بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال إنه "يضمن" التزام حزب الله بوقف إطلاق النار فيما ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن "إطلاق النار أولاً". وقال المسؤول الأميركي إن "الولايات المتحدة لا تتوقع أن تتحمل إسرائيل الهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله على المدنيين". وكان نتنياهو قد قال الأحد عقب توسع العملية الإسرائيلية جنوبي لبنان واحتلال قلعة الشقيف، إنه أمر القوات الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من ستة أسابيع.

في غضون ذلك، تنتظر إسرائيل رداً أميركياً على طلبات تتيح لجيشها توسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان، بما في ذلك إمكانية تنفيذ ضربات جوية أيضاً في بيروت. ونقل موقع والاه العبري، اليوم الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي مطّلع على الموضوع، لم يسمّه، قوله إنّ "إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب تُبدي انفتاحاً أكبر في هذه القضية"، لكنه شدّد على أنه لم يُتخذ بعد أيّ قرار نهائي من الجانب الأميركي.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس جوزاف عون اليوم الاثنين، إن البلاد تواجه عدواناً إسرائيلياً "شرساً ومداناً"، متعهداً "العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً". وجاء في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على منصة إكس في ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي: "ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم، والعمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة، لا نحيد ولا نتراجع".

وأثار التصعيد الإسرائيلي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، إذ دانت دول عدة في بيانات متطابقة، توسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين، واعتبرته انتهاكاً سافراً لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها وجهود خفض التصعيد. كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات العدوان.