واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية لدعمهما أوامر توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مما أثار انتقادات من المحكمة بوصفها "اعتداء صارخ" على استقلاليتها. - أشاد نتنياهو بالخطوة الأمريكية، معتبرًا أنها تعكس قيادة حازمة في مواجهة استخدام القانون كسلاح ضد إسرائيل، في ظل استمرار التحقيقات في جرائم حرب محتملة في غزة. - المحكمة الجنائية الدولية تؤكد استمرار التحقيقات ومذكرات الاعتقال، رغم اعتراضات إسرائيل التي تطالب بإعادة النظر في اختصاص المحكمة بعد أحداث أكتوبر 2023.

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة لدعم إسرائيل، في ظل مواجهة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إن القاضيين، المنحدرين من منغوليا وجورجيا، صوّتا مطلع الأسبوع الجاري ضد الطعن الذي قدّمته إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم يُشتبه بأنها ارتُكبت في قطاع غزة خلال العامين الماضيين. وأوضح روبيو أن العقوبات تأتي "رداً على استهداف المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل"، في إشارة إلى الملاحقات القضائية التي تطاول مسؤولين إسرائيليين، بينهم نتنياهو، في سياق العدوان على غزة.

من جانبه، أشاد نتنياهو بفرض الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية. وكتب نتنياهو على منصة إكس "تقدّر إسرائيل القيادة الحازمة والتحرك القوي لوزير الخارجية (الأميركي ماركو روبيو)، وعزم الولايات المتحدة بقيادة الرئيس (دونالد ترامب) على مواجهة آفة استخدام القانون سلاحا، والتي تشكّل تهديدا خطيرا لكلا البلدين".

وربط روبيو الذي أمر سابقا بفرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين في القضية، بربط الإجراءات الجديدة بشكل صريح بالتصويت الذي جرى الاثنين وانحاز فيه القاضيان إلى الأغلبية وأيدا أوامر التوقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

في المقابل، وصفت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأميركية بأنها "اعتداء صارخ" على استقلاليتها، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات "تُقوّض سيادة القانون".

وأضافت المحكمة، في بيان، أنه "عندما تتعرض الجهات القضائية للتهديد بسبب تطبيقها القانون، فإن النظام القانوني الدولي بأسره يكون في خطر"، معتبرة أن استهداف القضاة وأفراد الادعاء العام المنتخبين من قبل الدول الأطراف "إجراء غير مقبول".

وفي وقت سابق، رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاعتراض الإسرائيلي ضدّ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. وبحسب بيان المحكمة الجنائية الدولية، فقد رفض قضاة الاستئناف في المحكمة بأغلبية الأصوات طعناً آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.

ويفيد القرار بأنّ التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق نتنياهو وغالانت "لا تزال قائمة". وتتذرع إسرائيل في اعتراضها بأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تقوم بإخطار جديد (إحالة جديدة) في ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين، استناداً إلى أن أحداث 7 أكتوبر 2023 تشكل "وضعاً جديداً". وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية استئنافاً تقدمت به إسرائيل ضد مذكّرتَي الاعتقال الصادرتَين بحق نتنياهو وغالانت.

في 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتَين منذ عام 1967. وفي 3 مارس/آذار 2021، أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني. واعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024 بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.