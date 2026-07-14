واشنطن تفرض عقوبات على شبكة شحن إيرانية

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة شحن إيرانية بقيادة محمد حسين شمخاني، لتعطيل تهرب إيران من العقوبات السابقة على مبيعات النفط، مما يعزز الضغط الاقتصادي على طهران. - تشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع التعاملات التجارية مع الأفراد والكيانات المدرجة، وتستهدف أكثر من 200 فرد وكيان وسفينة تحت مظلة شمخاني، مع السماح بإنهاء تدريجي لبعض الأنشطة. - قدم مشرعون أميركيون مشروع قانون لتشديد العقوبات على عملاء الحكومات الأجنبية الذين يهددون أو يضايقون أشخاصاً داخل الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف "القمع العابر للحدود".

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات جديدة تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تعطيل شبكة شحن إيرانية تقول واشنطن إنها تساعد في التهرب من عقوبات سابقة على مبيعات النفط وأنشطة أخرى. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الإجراءات المفروضة على شبكة محمد حسين شمخاني تمثل أحدث مساعيها لتكثيف الضغط الاقتصادي على طهران.

وأضافت وزارة الخزانة أن شبكة شمخاني "قوة رئيسية وراء صادرات النفط الإيرانية، وقد توسعت لتشمل الشحن العالمي بالحاويات وتداول السلع". وذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أن وزارته "تعمل على عرقلة البنية التحتية المالية التي تسمح للنظام بمواصلة تهديداته للأمن القومي الأميركي والشحن العالمي".

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وتضاف هذه الإجراءات إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في إبريل/ نيسان والعام الماضي. ووفقاً للوزارة، تفرض الولايات المتحدة الآن عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان وسفينة تعمل تحت مظلة شمخاني. واستهدفت العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية أفراداً وكيانات وسفناً، لكنها سمحت بإنهاء تدريجي لبعض الأنشطة ومعاملات مقيَدة تتعلق بالسلامة والبيئة وتفريغ شحنات ذات صلة بأفراد وسفن شملتها عقوبات الثلاثاء. وتشمل العقوبات تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة، ومنع الأميركيين من الدخول في معاملات تجارية معهم.

ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، بالتوازي مع تصاعد التوتر بين البلدين، واستمرار العقوبات التي تستهدف قطاعات وشبكات مرتبطة بإيران، بما في ذلك شبكات الشحن والنقل البحري والأفراد والجهات التي تتهمها واشنطن بدعم أنشطة تعتبرها مهددة لأمنها ومصالحها.

وفي سياق متصل، قدّم مشرعون أميركيون من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على عملاء الحكومات الأجنبية الذين يهددون أو يضايقون أشخاصاً داخل الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف ما تصفه واشنطن بـ"القمع العابر للحدود". وقال مقدما المشروع، السيناتور الديمقراطي آدم شيف، والسيناتور الجمهوري جون كورتيس، إن التشريع يرمي إلى مواجهة أنشطة تنسبها الولايات المتحدة إلى دول من بينها إيران والصين.

ويقترح مشروع القانون، في حال إقراره، وضع تعريف اتحادي لهذا النوع من الجرائم وتشديد العقوبات بحق المدانين بها، بما قد يضيف ما يصل إلى عشر سنوات إلى مدد السجن. ويأتي ذلك ضمن مساعٍ أميركية أوسع لتوسيع أدواتها القانونية والاقتصادية لمواجهة الأنشطة التي تقول إن حكومات أجنبية تنفذها داخل الأراضي الأميركية أو ضد معارضين يقيمون فيها.

(رويترز، فرانس برس)