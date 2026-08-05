playlist icon

موجز الأخبار

play icon

واشنطن تعين نيل هوب قائماً بالأعمال لدى اليمن

أخبار
تعز

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
مباشر
05 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 18:12 (توقيت القدس)
نيل هوب (السفارة الأميركية )
القائم بالأعمال الأميركي لدى اليمن نيل هوب (السفارة الأميركية في اليمن)
+ الخط -

اظهر الملخص
- تم تعيين نيل هوب قائماً بالأعمال في السفارة الأميركية لدى اليمن لتعزيز أولويات الإدارة الأميركية ودعم الجهود الدبلوماسية في البلاد، مع التركيز على تنفيذ استراتيجية الأمن القومي في اليمن والمنطقة.

- تشمل أولويات هوب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع المنطقة من أن تصبح حاضنة للتنظيمات الإرهابية، وضمان أمن شركاء الولايات المتحدة.

- يتمتع هوب بخبرة تزيد عن 24 عاماً في وزارة الخارجية الأميركية، وقد شغل مناصب قيادية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مما يعزز دوره في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية.

أعلنت السفارة الأميركية لدى اليمن، اليوم الأربعاء، تعيين الدبلوماسي الأميركي نيل هوب قائماً بالأعمال، ليتولى مهام كبير الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بالشأن اليمني، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز أولويات الإدارة الأميركية ودعم جهودها الدبلوماسية في البلاد. وذكرت السفارة، في بيان، أن هوب سيقود فريق السفارة للعمل مع الحكومة اليمنية على تنفيذ أولويات السياسة الأميركية، ودعم الجهود الدبلوماسية لوزير الخارجية، إلى جانب تنفيذ الركائز الأساسية لاستراتيجية الأمن القومي الأميركية في اليمن والمنطقة.

وأضاف البيان أن أولويات القائم بالأعمال الجديد تشمل حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع المنطقة من أن تصبح حاضنة للتنظيمات الإرهابية أو منطلقاً لتصدير الإرهاب، فضلاً عن ضمان أمن شركاء الولايات المتحدة. وبحسب السفارة، فإن نيل هوب دبلوماسي مهني برتبة مستشار في السلك الدبلوماسي الأميركي، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 24 عاماً في وزارة الخارجية الأميركية ومؤسسات السياسة الخارجية والأمن القومي، وشغل خلال مسيرته عدداً من المناصب القيادية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

ويأتي تعيين القائم بالأعمال الأميركي الجديد في ظل تصاعد الاهتمام الأميركي بالملف اليمني، لا سيما مع استمرار التوترات في البحر الأحمر والهجمات على الملاحة الدولية، إذ تؤكد واشنطن أن حماية خطوط الملاحة ومواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية من ضمن أبرز أولويات سياستها في اليمن والمنطقة.

تقارير عربية
التحديثات الحية

الولايات المتحدة تعزز نفوذها في اليمن: حسابات سياسية وعسكرية

دلالات
المزيد في سياسة
مستوطنون وقوات الاحتلال في بيت أولا 25 نوفمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تحقيق إسرائيلي: ترجيحات بمقتل مستوطن قرية تل بنيران صديقة

مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، 30 أبريل 2025 (ديفيد آكي/ Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

واشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات وطائرتين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

البرلمان يتلقى مشروع قانون لمسار تركيا خالية من الإرهاب