واشنطن تعين نيل هوب قائماً بالأعمال لدى اليمن

- تم تعيين نيل هوب قائماً بالأعمال في السفارة الأميركية لدى اليمن لتعزيز أولويات الإدارة الأميركية ودعم الجهود الدبلوماسية في البلاد، مع التركيز على تنفيذ استراتيجية الأمن القومي في اليمن والمنطقة. - تشمل أولويات هوب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع المنطقة من أن تصبح حاضنة للتنظيمات الإرهابية، وضمان أمن شركاء الولايات المتحدة. - يتمتع هوب بخبرة تزيد عن 24 عاماً في وزارة الخارجية الأميركية، وقد شغل مناصب قيادية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مما يعزز دوره في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية.

أعلنت السفارة الأميركية لدى اليمن، اليوم الأربعاء، تعيين الدبلوماسي الأميركي نيل هوب قائماً بالأعمال، ليتولى مهام كبير الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بالشأن اليمني، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز أولويات الإدارة الأميركية ودعم جهودها الدبلوماسية في البلاد. وذكرت السفارة، في بيان، أن هوب سيقود فريق السفارة للعمل مع الحكومة اليمنية على تنفيذ أولويات السياسة الأميركية، ودعم الجهود الدبلوماسية لوزير الخارجية، إلى جانب تنفيذ الركائز الأساسية لاستراتيجية الأمن القومي الأميركية في اليمن والمنطقة.

يسر السفارة الأمريكية لدى اليمن أن تعلن عن وصول السيد نيل هوب لتولي مهام القائم بالأعمال. وبصفته كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين لدى اليمن، تتمثل مهمته في تعزيز الأولويات الجوهرية للرئيس ترامب ودعم الجهود الدبلوماسية لوزير الخارجية روبيو، بالتعاون الوثيق مع حكومة الجمهورية… pic.twitter.com/4GPGmPZH7g — U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) August 5, 2026

وأضاف البيان أن أولويات القائم بالأعمال الجديد تشمل حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع المنطقة من أن تصبح حاضنة للتنظيمات الإرهابية أو منطلقاً لتصدير الإرهاب، فضلاً عن ضمان أمن شركاء الولايات المتحدة. وبحسب السفارة، فإن نيل هوب دبلوماسي مهني برتبة مستشار في السلك الدبلوماسي الأميركي، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 24 عاماً في وزارة الخارجية الأميركية ومؤسسات السياسة الخارجية والأمن القومي، وشغل خلال مسيرته عدداً من المناصب القيادية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز أولويات السياسة الأميركية التي سيعمل القائم بالأعمال الجديد على تنفيذها في اليمن؟ ما هي الخبرات السابقة التي اكتسبها نيل هوب والتي تؤهله لمنصبه الجديد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي تعيين القائم بالأعمال الأميركي الجديد في ظل تصاعد الاهتمام الأميركي بالملف اليمني، لا سيما مع استمرار التوترات في البحر الأحمر والهجمات على الملاحة الدولية، إذ تؤكد واشنطن أن حماية خطوط الملاحة ومواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية من ضمن أبرز أولويات سياستها في اليمن والمنطقة.