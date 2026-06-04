واشنطن تعلن وقفاً لإطلاق النار في لبنان مشروطاً بوقف عمليات حزب الله

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت متأخر ليل الأربعاء - الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقتا، في إطار مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا مجدداً أنه ليست لديهما أي نيات عدائية تجاه بعضهما البعض، والتزما بمواصلة المفاوضات المباشرة. كما أوضحت أن الوفدين ناقشا إطاراً أمنياً استناداً إلى المناقشات التي جرت في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) في 29 مايو/ أيار الماضي، مؤكدة استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في ممارسة سيادتهما.

وأكدت الخارجية الأميركية اتفاق الطرفين، بتوجيه من واشنطن، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية، كما اتفقا على استئناف المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو/حزيران الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت، في وقت سابق من يوم الأربعاء، تقدّماً مستمرّاً على الصعيدين السياسي والأمني في المحادثات المباشرة التي يخوضها وفدا لبنان وإسرائيل، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في بيان، إنّ "الوفدين الإسرائيلي واللبناني عقدا الثلاثاء الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، والتقدّم يستمر على المسارين السياسي والأمني، بينما نتجاوز إخفاقات السنوات العشرين الماضية، ونتقدّم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل".

وضمّ الوفد اللبناني رئيسه السفير السابق سيمون كرم، والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض والملحق العسكري أوليفر حاكمية ونائب السفيرة وسام بطرس، بينما حضر عن إسرائيل، السفير الإسرائيلي ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي أميشاي ليفين، والملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف.