واشنطن تعلن تدمير 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام قرب مضيق هرمز

- دمر الجيش الأميركي 16 سفينة إيرانية مخصصة لزرع الألغام في مضيق هرمز، استناداً إلى معلومات استخباراتية تشير إلى خطط إيرانية محتملة، مما يهدد حركة الملاحة التجارية ومرور النفط عبر المضيق الحيوي. - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتداعيات عسكرية غير مسبوقة إذا لم تزل الألغام البحرية فوراً، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستخدم الصواريخ لتدمير أي سفينة تزرع ألغاماً في المضيق. - نقلت "سي أن أن" عن مصادر أن إيران بدأت فعلاً في زرع الألغام، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في المضيق الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

أعلن الجيش الأميركي أنه دمّر 16 سفينة إيرانية مخصصة لزرع الألغام، الثلاثاء، وسط مخاوف من استعداد إيران لنشر ألغام بحرية في مضيق هرمز؛ أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" إن استهداف السفن، التي كانت غير نشطة، جاء كإجراء استباقي استناداً إلى معلومات استخباراتية تشير إلى خطط إيرانية محتملة لزرع ألغام في المضيق. وأضاف أن نشر ألغام بحرية في المنطقة من شأنه أن يشكل تهديداً كبيراً لحركة الملاحة التجارية ويعرقل مرور النفط عبر المضيق الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.

من جهته، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، الثلاثاء، بتداعيات خطيرة في حال وضعت ألغاماً بحرية في مضيق هرمز، بعدما توعّدت بمنع أي صادرات للنفط عبره طالما استمر الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها. وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه لم يتلقَّ أي تقارير تفيد بأن إيران قامت بذلك حتى الآن، لكنه أورد أنه إذا كانت طهران قد فعلت ذلك فعليها أن تزيل "فوراً" أجهزة التفجير العائمة.

وكتب عبر منصته "تروث سوشال": "في حال وضعت ألغام لأي سبب، ولم تُزل على الفور، ستكون التداعيات العسكرية على إيران على مستوى غير مسبوق". وأضاف: "أما إذا أزالوا ما قد يكون قد زُرع، فسيكون ذلك خطوة هائلة في الاتجاه الصحيح". وتابع أن الولايات المتحدة ستستخدم أيضاً الصواريخ التي سبق أن استخدمتها لتفجير سفن تهريب المخدرات في مياه أميركا اللاتينية، بهدف "القضاء نهائياً" على أي سفينة تزرع ألغاماً في المضيق الواقع في الخليج. وكتب ترامب: "سيتم التعامل معها بسرعة وحزم وحذار".

وجاء منشوره بعدما نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصادر لم تسمها مطلعة على تقارير الاستخبارات الأميركية أن إيران باشرت فعلاً زرع ألغام في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، وحيث توقفت حركة الملاحة. وقال البيت الأبيض في وقت سابق، الثلاثاء، إن البحرية الأميركية لم تواكب أي ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، وذلك بعد معلومات في هذا الشأن نشرها وزير الطاقة الأميركي على منصة "إكس" قبل أن يحذفها.