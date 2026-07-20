واشنطن تعلن بدء عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان

- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بدء عمليات "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان، وفقاً لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، الذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني لتطهير المنطقة من أي وجود لحزب الله. - الجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما وصفت بالمثمرة، حيث تم الاتفاق على هيكلية وآلية المنطقة التجريبية، تمهيداً لمحادثات تقنية موسعة لتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. - لبنان يطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التجريبية، مع تأكيد على أن التحقق من انتشار الجيش اللبناني يجب أن يكون عبر طرف ثالث دولي.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، بدء عمليات "المناطق التجريبية" في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية جنوبي لبنان "تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري"، وذلك وفقاً لاتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق جنوبية مقابل نشر الجيش اللبناني فيها للعمل على "تطهيرها" من أي وجود عسكري لحزب الله.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل من كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية المقترحة للتحقق من انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية؟ ما هي الاعتراضات التي أبداها حزب الله ورئيس البرلمان اللبناني على اتفاق الإطار؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واختُتمت، الأربعاء الماضي، الجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي انعقدت على مدار يومين في روما برعاية أميركية، ووصفها بيان السفارة الأميركية في بيروت بـ"المثمرة والإيجابية". وأعلن بموجبها عن "الاتفاق على هيكلية وإرشادات آلية المنطقة التجريبية على أن تُستكمل الصيغة النهائية ويبدأ تنفيذها خلال الأيام المقبلة"، تمهيداً لمحادثات تقنية موسّعة تركز على تنفيذ جميع بنود اتفاق الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.

وشكل هذا الملف بنداً اساسياً على طاولة لقاءات الرئيس اللبناني جوزاف عون في واشنطن، ونال حيّزاً من النقاش في الاجتماع الذي عقده أمس الأحد مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ظلّ دعوات لبنان المتكرّرة للولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لبدء انسحابها من أول منطقة تجريبية، إنفاذاً للاتفاق الإطاري الذي وقّع في 26 يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب نصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الخارجية الأميركية في أول أسبوع من يونيو/حزيران الماضي، في ختام الجولة الرابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي انعقدت في واشنطن، فإنّ الجانبين اتفقا، بتوجيه من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية سيطرة كاملة على المنطقة، من دون دخول أي جهات فاعلة غير حكومية. واعتبر هذا البند من البنود الأساسية في الاتفاق، ويشكل امتحاناً للدولة اللبنانية في مسار حصرها السلاح بيدها، علماً أنه لاقى اعتراضات في الداخل اللبناني، خاصة من جانب حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري الذي وضعه والاتفاق الإطاري في خانة "الفتنة".

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ورفضت البلدات التي أدرجت ضمن المنطقة التجريبية هذا "التصنيف"، باعتبار أنها غير محتلة من قبل إسرائيل، والجيش اللبناني موجود فيها، لكنها شددت في المقابل على أنّ الجيش اللبناني مرحّب به، ولا نيّة بالوقوف بوجهه أو مواجهته. ويصرّ الجانب اللبناني على أن تكون آلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني محصورة بطرف ثالث، وليس بالطرف الإسرائيلي، ومن المرجح أن يكون طرف دولي، مع تفضيل لبناني للجانب الأممي، لكن هذه المسألة لم تحسم بعد، على أن يتواصل التنسيق في هذه المرحلة عبر لجنة التنسيق العسكري (MTC FOR L)، الموكلة إليها أعمال التحقق والمراقبة الميدانية تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).