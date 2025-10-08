واشنطن تعلن اغتيال قيادي من تنظيم القاعدة في سورية

- في 2 أكتوبر، نفذت القيادة المركزية الأمريكية ضربة دقيقة في سوريا، أسفرت عن مقتل محمد عبد الوهاب الأحمد، مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بالقاعدة وعضو في جماعة "أنصار الإسلام". - أكد الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية تظل مستعدة لتعطيل محاولات الإرهابيين في التخطيط والتنفيذ، مشددًا على استمرار الدفاع عن الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية. - جماعة "أنصار الإسلام" تأسست في كردستان العراق، وانضم بعض عناصرها لداعش في 2014، وأُعلن عن حلها في يناير 2025 بعد إسقاط نظام الأسد.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، اغتيال مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بتنظيم القاعدة في ضربة عسكرية نفذتها في سورية. وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان على منصة "إكس"، إن قواتها نفذت ضربة دقيقة في سورية بتاريخ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أسفرت عن مقتل محمد عبد الوهاب الأحمد، العضو في جماعة "أنصار الإسلام"، الذي وصفته بأنه "مخطط هجمات رفيع المستوى".

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط تبقى على أهبة الاستعداد لتعطيل وهزيمة محاولات الإرهابيين في التخطيط، والتنظيم، وتنفيذ الهجمات، مضيفاً: "سنواصل الدفاع عن وطننا ومقاتلينا وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وما بعدها". وأكدت القيادة المركزية أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستهداف القيادات الإرهابية، وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديداً مباشراً على الأمن الإقليمي والمصالح الأميركية.

وقبل أيام، استهدفت طائرة مسيّرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، سيارة على الطريق الواصل بين مدينة حارم وبلدة باريشا في ريف إدلب شمال غربي سورية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر. وتأسست جماعة "أنصار الإسلام" في إقليم كردستان العراق، وانضم بعض عناصرها إلى تنظيم داعش عام 2014، وكان يُقدَّر عدد عناصرها في عام 2021 بنحو 300 شخص، وضمت في الأساس مقاتلين أكرادا من العراق وسورية، وأُعلن عن حل الجماعة في يناير/ كانون الثاني 2025 بعد إسقاط نظام بشار الأسد.