واشنطن تعلن استئناف حصار إيران البحري بأكثر من 20 سفينة حربية

- أعلنت القيادة المركزية الأميركية استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، مع نشر أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات في الشرق الأوسط، مؤكدة جاهزية القوات الأميركية. - شن الجيش الأميركي ضربات جديدة على إيران لليوم الرابع، بهدف إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مع تفعيل الحصار البحري. - أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ "الموجة الثالثة" من عملية "نصر 2"، مؤكداً عدم تصدير النفط والغاز ما دامت الأعمال العدائية الأميركية مستمرة، مع هجمات استهدفت مواقع أميركية في البحرين والكويت.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقالت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس"، إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية ومئات الطائرات العسكرية تعمل حالياً في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أن القوات الأميركية "تظل يقظة وقاتلة وجاهزة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف المحددة لعملية "نصر 2" التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني؟ ما هي الآثار المتوقعة للحصار البحري الأميركي على حركة التجارة الدولية في مضيق هرمز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من تأكيد الجيش الأميركي شنّ ضربات جديدة على إيران لليوم الرابع على التوالي، قال إنها تهدف إلى "إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز". وكانت القيادة المركزية قد أشارت، في منشور سابق، إلى أن الضربات تأتي بالتزامن مع استعداد القوات الأميركية لإعادة تفعيل الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، قبل أن تعلن لاحقاً دخوله حيز التنفيذ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تراجعه عن فرض رسوم تعويض بنسبة 20% على السفن المارة من مضيق هرمز، مؤكداً أن الحصار البحري سيقتصر على السفن المتجهة من الموانئ الإيرانية وإليها، أو التي تحمل شحنات مرتبطة بإيران.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، تنفيذ "الموجة الثالثة" من عملية "نصر 2"، مؤكداً أنه "لن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط والغاز" ما دامت الأعمال العدائية الأميركية مستمرة، معتبراً أن هذه الاعتداءات لن تؤدي إلا إلى عرقلة وتأخير أي جهود محتملة لإعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح أن عملياته، التي نفذت قبل ساعات، شملت هجوماً متزامناً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف مواقع أميركية في البحرين والكويت.