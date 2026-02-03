- أسقطت الولايات المتحدة مسيّرة إيرانية قرب حاملة طائرات في بحر العرب، مما يزيد التوترات في المنطقة. كما اقتربت زوارق إيرانية من ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز، مطالبةً بالتوقف، لكن الناقلة واصلت مسارها بمرافقة سفينة حربية أمريكية. - تتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، حيث هدد الرئيس ترامب بضربة عسكرية، بينما تستعد إيران لرد واسع النطاق قد يشمل مضيق هرمز. - تسعى إيران لعقد مفاوضات مع الولايات المتحدة ودول عربية وإسلامية لتعزيز التعاون الإقليمي، دون تحديد مكان وزمان المباحثات بعد.

أعلنت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أسقطت مسيّرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أميركية موجودة في بحر العرب، في تطور جديد يُعزز التوتر المتصاعد في المنطقة.

وفي السياق، أفادت شركة "فانغارد تيك" البريطانية للأمن البحري، يوم الثلاثاء، أن زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط أميركية أثناء عبورها مضيق هرمز في منطقة الخليج، وأمرت القبطان بالتوقف. وأوضحت الشركة أن ستة زوارق تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة النفط "Stena Imperative" التي ترفع علم الولايات المتحدة، على بعد نحو 16 ميلاً بحرياً شمال سلطنة عُمان. وأشارت إلى أن الناقلة لم تدخل المياه الدولية الإيرانية.

وبحسب التقرير، وجهت الزوارق نداء عبر قناة الاتصال البحرية تطلب فيه من قبطان الناقلة إيقاف المحركات والاستعداد للتفتيش، إلا أن الناقلة زادت من سرعتها وواصلت مسارها، بمرافقة سفينة حربية أميركية. وفي حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادث في مضيق هرمز دون تقديم تفاصيل إضافية، نفت وكالة أنباء فارس الإيرانية وقوع "أي حادث أمني"، مشيرة إلى أن السفينة دخلت "بطريقة غير مشروعة" المياه الدولية الإيرانية، لكنها تلقت إنذاراً وغادرت على الفور.

يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوترات بين واشنطن وطهران، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية، في حين نقلت صحيفة "جوان" الإيرانية المحافظة، الأسبوع الماضي، عن استعداد إيران لـ"رد واسع النطاق" قد يشمل مضيق هرمز.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن أن التوجه نحو عقد المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة بحضور دول عربية وإسلامية جاء بـ"مبادرة إيرانية بغية تشكيل منطقة قوية". وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد" أن هذه المبادرة تندرج ضمن "استراتيجية الجوار"، وتهدف إلى تحويل المفاوضات إلى فرصة إقليمية لتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.

وأكدت المصادر أنه "لا يوجد حتى الآن قرار محتوم أو نهائي بشأن مكان المباحثات وزمانها"، مشيرة إلى أن هناك دولة أخرى مرشحة لاستضافة المفاوضات، ما يعني أنها قد لا تُعقد في تركيا. وأضافت المصادر أن المباحثات جارية لاختيار وجهة أخرى، مؤكدة أن "ملف المكان والزمان لم يُحسم بعد".

وفي سياق متصل، صرح مسؤول إقليمي لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن أولوية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إسطنبول هي تجنب أي صراع وخفض حدة التوتر بين الجانبين، مضيفاً أنه جرى توجيه الدعوة أيضاً إلى مجموعة من القوى بالمنطقة للمشاركة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)