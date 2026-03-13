واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن أبرز قادة إيران

- عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ومسؤولين كبار آخرين، ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة". - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة رغم عدم ظهوره علناً، مشيراً إلى أنه يعاني إصابات. - دعا مجتبى خامنئي إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقاً واستهداف القواعد الأميركية، وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مما يعكس تعقيداً متزايداً في الصراع الإقليمي.

عرضت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، ومسؤولين كبار آخرين في إيران. وشملت القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية، ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وزير الداخلية ووزير الاستخبارات والأمن الإيرانيين. ويقدم هذا البرنامج مكافآت مالية مقابل معلومات استخبارية، بما في ذلك المساعدة على تحديد مكان أي شخص تتهمه الولايات المتحدة بالعمل ضدها أو المساعدة على مقاضاته.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة "بشكلٍ ما"، رغم عدم ظهوره علناً منذ توليه منصبه عقب شن الحرب الإسرائيلية على إيران. وأكد ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية: "أعتقد أنه على الأرجح كذلك. أعتقد أنه يعاني إصابات، لكنني أعتقد أنه على قيد الحياة بشكلٍ ما".

وكان المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، قد قال في أول رسالة له موجهة إلى الشعب، بثت أمس الخميس، إن "مضيق هرمز يجب أن يبقى مغلقاً"، مؤكداً ضرورة التحرك في جميع "الميادين الرخوة للأعداء والاستفادة من جميع الإمكانات لإغلاق المضيق. وأضاف خامنئي الذي نشر رسالة مكتوبة على موقعه، أن إيران تؤمن بالصداقة مع الجيران، لكنها تستهدف فقط القواعد الأميركية، مؤكداً أن بلاده "مضطرة إلى الاستمرار في ذلك".

وتتواصل الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع تصاعد القصف المتبادل واتساع رقعة المواجهة سياسياً وعسكرياً، في وقت تشهد الساحة الإقليمية تطورات متسارعة عقب تعيين المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. وترافق ذلك مع تصعيد واضح في الخطاب الإيراني، في مقابل تصريحات إسرائيلية تعكس تحولات في أهداف الحرب، ما يشير إلى مرحلة أكثر تعقيداً في مسار الصراع وتداعياته الإقليمية.