واشنطن تعرض مكافأة مالية للوصول إلى قائد كتائب حزب الله العراقية

- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن أحمد الحميداوي، زعيم كتائب حزب الله العراقية، المتهم بقتل مدنيين واختطاف مواطنين أميركيين. - جاء الإعلان بعد فشل غارة أميركية استهدفت منزلاً للجماعة في بغداد، حيث كان يُعتقد أن الحميداوي قُتل فيها، مما يجعله من أبرز المطلوبين للولايات المتحدة. - الحميداوي، المعروف بأبو حسين، يقود كتائب حزب الله منذ مقتل أبو مهدي المهندس، وتورطت الجماعة مؤخراً في هجمات ضد المصالح الأميركية.

عرضت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، مكافأة مالية ضخمة لقاء معلومات عن زعيم جماعة كتائب حزب الله العراقية أحمد الحميداوي، متهمة إياه بالتورط بـ"قتل مدنيين واختطاف مواطنين أميركيين".

الإعلان الأميركي الذي جاء عبر برنامج "المكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية، يؤكد فشل غارة أميركية نفذت في 17 مارس/آذار الماضي، واستهدفت منزلا تابعا للجماعة بحي الجادرية الراقي ببغداد، حيث رجحت التقديرات أن أحد القتلى هو الحميداوي نفسه، الذي بات أبرز المطلوبين للولايات المتحدة على مستوى العراق.

تم قتل مدنيين أبرياء و اختطاف مواطنين أمريكيين و شن هجمات علي المنشآت. وبناءً على ذلك، نعرض مكافأة تصل إلى عشَرة ملايين دولار مقابل معلومات عن أحمد الحميداوي. ساعدونا على إيقاف العنف، ساعدونا على إيقاف الحميداوي. يرجي مشاركة معلوماتك معنا. pic.twitter.com/gTvGwUTloP — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) April 14, 2026

وذكر برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية أن الحميداوي متورط بـ"قتل مدنيين أبرياء واختطاف مواطنين أميركيين وشن هجمات علي المنشآت"، مضيفا أنه "بناءً على ذلك، نعرض مكافأة تصل إلى عشَرة ملايين دولار مقابل معلومات عن أحمد الحميداوي"، مطالبا بالمساعدة "على إيقاف العنف". ونشر الإعلان صورة للحميداوي الذي يظهر في مناسبات محدودة جدا مع لثام أو كمامة وجه.

وأحمد الحميداوي، المكنى بأبو حسين الحميداوي، هو الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية، التي تأسست بعد عامين من الغزو الأميركي للعراق، وتعتبر أبرز الجماعات المسلحة الحليفة لإيران، وهو من مواليد عام 1971، من محافظة ميسان، جنوبي العراق. ويُحسب الحميداوي على الخط العقائدي المتشدد داخل الحشد الشعبي ومنظومة الفصائل في العراق عموما، وبرز اسمه بعد مقتل أبو مهدي المهندس بغارة أميركية في يناير/كانون الثاني 2020، حيث تولى قيادة الجماعة بعدما ظل لسنوات عديدة قائدا لجناحها العسكري فقط.

وخلال الأسابيع الأخيرة انخرطت الجماعة بسلسلة هجمات استهدفت المصالح الأميركية في العراق ودول مجاورة، بعد انضمام الجماعة إلى إيران في الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.